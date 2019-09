Stiri pe aceeasi tema

- Grace Mugabe, vaduva fostului presedinte Robert Mugabe, va pastra averea dobandita de familie in timpul celor 37 de ani in fruntea tarii ai sotului sau, au anuntat marti autoritatile, relateaza dpa. "Presedintele Emmerson Mnangagwa a dat asigurari ca familia isi va pastra averea", a declarat Obert Mpofu,…

- ''Guvernul si liderii politici au mers la Heroes Acre, unde va fi inmormantat presedintele Mugabe, si ar dura aproximativ 30 de zile pana la pregatirea locului respectiv'', a afirmat Leo Mugabe.''Asa ca asta inseamna ca inmormantarea va avea loc dupa acest interval'', a mentionat sursa…

- Rudele lui Robert Mugabe au acceptat in cele din urma ca fostul presedinte al Zimbabwe sa fie ingropat la "Campul Eroilor", un monument national din capitala Harare, asa cum isi dorea guvernul, a anuntat vineri un purtator de cuvant al familiei, relateaza AFP. "Da, confirm", a declarat…

- O echipa de chirurgi de la spitalul Parirenyatwa, din capitala Harare, i-a extirpat unei femei in varsta de 48 de ani un chist renal de 12,3 kilograme, cel mai mare extirpat din lume, relateaza joi EFE. "Chirurgia a doborat un record in baza publicatiilor si revistelor internationale",…

- Doliu la TVR Iasi. Unul dintre cei mai apreciati oameni de televiziune a murit intr un cumplit accident de motocicleta. Tudor Cristian Axinte avea 53 de de ani, iar ieri, alaturi de sotia sa, Simona, plecase la plimbare pe motocicleta.In satul Balteni din comuna Probota, barbatul avea sa piarda controlul…

- Aproximativ cinci milioane de oameni, o treime din cei 16 milioane de locuitori, au nevoie de ajutor alimentar si cel putin jumatate dintre ei sunt in pragul infometarii'', potrivit Programului Alimentar Mondial.Aproximativ 2,5 milioane de persoane risca sa sufere de foamete, a declarat…

- Drama prin care a trecut o familie de clujeni in timpul furtunii care a avut loc in urma cu cateva zile in Grecia a fost povestita unui reporter de barbatul care si-a vazut sotia si fiul striviti sub acoperisul unui restaurant. Pana in ultima clipa, barbatul a crezut ca fiul va supravietui.