- Deși termenul stabilit anterior de dare in exploatare a conductei de gaz Ungheni-Chișinau era sfarșitul acestui an, noul ministru al Economiei și Infrastructurii (MEI), Vadim Brinzan, spune ca la sfarșitul lui 2019 conducta va fi gata in proporție de 90%. Potrivit acestuia, primul gaz va fi livrat in…

- Deputatul socialist Bogdan Tirdea recunoaste ca decizia Partidul Actiune si Solidaritate de a sustine un presedinte al Parlamentului inaintat de PSRM este una neasteptata pentru formatiunea pe care o reprezinta. La discutiile la care au participat cu o zi mai inainte ACUM si PSRM nu erau semnale ca…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a convocat astazi o ședința cu Administrația de Stat a Drumurilor pentru a discuta stadiul de implementare a Programul național „Drumuri Bune 2 pentru Moldova”.

- Contractele de achiziție de lucrari aferente realizarii gazoductului Ungheni-Chisinau, pentru cele șapte loturi ale investiției au fost semnate de Societatea Naționala de Transport Gaze Naturale (SNTGN) Transgaz SA.

- Ajutorul de Paști, în valoare de 600 de lei, acordat mai multor categorii de persoane în ajunul sarbatorilor pascale va putea fi ridicat pâna la sfârsitul anului. Potrivit responsabililor de la Casa Nationala pentru Asigurari Sociale, beneficiarii care din diverse…

- In cadrul vizitei de lucru a ministrului Economiei și Infrastructurii la București, acesta s-a intalnit cu conducerea Transgaz. Chiril Gaburici și reprezentanții Transgaz au discutat despre demararea lucrarilor de construcție a conductei de transport gaze naturale Ungheni-Chișinau.

- Sfarsitul de martie ne aduce cer noros si rafale de vant rece, care vor atinge o viteza de pana la 65 de kilometri pe ora. In acest sens, pe tot teritoriul Moldovei, astazi este Cod Galben de vant.

- Meciul Turcia - Moldova s-a inchieiat aseara cu scorul 4:0 in favoarea Turciei, dupa ce a fost disputat in in orașul Eskisehir din Turcia. Astfel, echipa Naționala a Moldovei a pierdut și cel de-al doilea meci din cadrul preliminariilor EURO 2020.