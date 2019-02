Vaclav Vorlicek, cunoscut pentru serialul 'Arabela', a murit Vaclav Vorlicek a studiat cinematografia la Facultatea de Film a Academiei de Arte Teatrale din Praga (FAMU) din 1951 pana in 1956 si a lucrat inca de la inceputul anilor 1960 ca scenarist si regizor la Studiourile de Fim Barrandov. Dupa absolvirea studiilor universitare la FAMU, a inceput sa lucreze ca asistent de regie la Studiourile de Film Barrandov din Praga, devenind apoi scenarist si regizor secund. Primul sau film pe care l-a regizat ca regizor principal a fost filmul pentru copii 'Pripad Lupinek' (1960). Vaclav Vorlicek a devenit celebru pe plan international datorita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AJOFM Alba a transmis oferta de locuri de munca in strainatate, valabila la data de 6 februarie, prin reteaua EURES. Sunt posturi disponibile in Germania, Irlanda, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria. Lista posturilor vacante: GERMANIA Ocupatie / Nr. posturi / Limbi straine…

- Un numar de 1.522 de locuri de munca din Spatiul Economic European sunt disponibile persoanelor interesate, fiind oferite de angajatori prin intermediul retelei EURES Romania, informeaza miercuri ANOFM. Cele mai multe locuri de muncă oferite prin reţeaua EURES România sunt în Spania…

- Peste 1.500 de locuri de munca pentru romani in strainatate! Sute de posturi pentru oameni fara calificare. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.568 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 1.007 locuri de munca: 800 muncitor necalificat…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitia lucratorilor romani 1.568 de locuri de munca, prin intermediul retelei Eures Romania, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) informeaza Agerpres.Potrivit datelor centralizate, cele mai…

- ROMANIA - RUSIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, dupa opt ani, in semifinalele Campionatului European din Franta, de pe locul al doilea in grupa a II-a, si va intalni campioana olimpica Rusia, vineri, la Paris. In cealalta semifinala se vor duela…

- ROMANIA - RUSIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, dupa opt ani, in semifinalele Campionatului European din Franta, de pe locul al doilea in grupa a II-a, si va intalni campioana olimpica Rusia, vineri, la Paris. In cealalta semifinala se vor duela…

- ROMANIA - RUSIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, dupa opt ani, in semifinalele Campionatului European din Franta, de pe locul al doilea in grupa a II-a, si va intalni campioana olimpica Rusia, vineri, la Paris. In cealalta semifinala se vor duela…

- Rezultatele cercetarii iSense Solutions, comandata de Kruk Romania cu ocazia Zilei fara Datorii, initiativa aniversata pe 17 noiembrie, releva faptul ca 30% dintre cei care au deja credite ar dori sa acceseze un nou imprumut in anul urmator, dar accesarea unui nou imprumut vizeaza stingerea unuia…