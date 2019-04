Vaci pioniere ale Internetului: Mulse si recompensate cu ajutorul 5G Vacile unei ferme britanice par a fi niste vite obisnuite, dar sunt de fapt pioniere ale Internetului, beneficiind de conectivitate 5G inaintea oamenilor.



Cisco Systems, care dezvolta infrastructura de retele pentru tehnologia emergenta, a instalat prototipuri 5G pentru a testa conectivitatea wireless si mobila in trei zone rurale, transmite Reuters.



5G promite conexiuni ultra-rapide, despre care sustinatorii tehnologiei afirma ca vor transforma modul in care traim, permitandu-ne totul, de la automobile autonome la ochelari pentru realitatea augmentata si descarcarea de filme… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O turma de vaci de lapte de la o ferma britanica par a fi niste vite obisnuite, dar sunt de fapt pioniere ale internetului, beneficiind de conectivitate 5G inaintea oamenilor, transmite Reuters. Cisco Systems, care dezvolta infrastructura de retele pentru tehnologia emergenta, a instalat prototipuri…

- Pentru vaci, intre gadgeturile 5G conectate la internet 5G se afla un guler care controleaza sistemul de mulgere automata. Cand vacile se vor simti pregatite sa fie mulse, se vor apropia de porti, care se vor deschide automat. Dispozitivul recunoaste animalul atat de precis incat se poate conecta la…

- Mii de britanici s-au adunat in fata Parlamentului, in aceasta dupa-amiaza, in ziua in care Marea Britanie urma sa paraseasca initial UE. Aceștia se opun intarzierii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar acum flutura steaguri UE, scandand "Iesire inseamna Iesire", "La revedere UE" sau „Iesire…

- Asa-numitul "The Stronger Towns Fund", din care unele detalii au aparut in presa luna trecuta, este vazut de multi drept o parte integranta a eforturilor lui May de a obtine sprijin pentru acordul ei de Brexit de la parlamentarii de opozitie laburisti care reprezinta zone in special din nordul Angliei…

- Marea Britanie si-a exprimat marti dezamagirea profunda provocata de decizia Honda de a-si inchide singura fabrica britanica, unde 3.500 de angajati isi vor pierde locurile de munca, transmite Reuters preluata de news.ro.Inchiderea fabricii Swindon, aflata in sudul Angliei, ar fi a doua masura…

- Nissan anuntase, la patru luni de la referendumul din iunie 2016 la care britanicii au votat in favoarea iesirii din Uniunea Europeana, ca va fabrica noul model de SUV in Marea Britanie, anunt care a fost considerat drept un vot de incredere major in viitorul industriei tarii. Unitatea principala de…

- Olanda a lansat luni, 28 ianuarie, o ampla campanie mediatica pentru a informa companiile in legatura cu riscurile Brexit-ului. Mesajele sunt transmise, in special, prin anunturi la radio si pe retelele de socializare, dar si cu ajutorul unei marionete. "Nu va lasati surprinsi" de Brexit, se spune intr-unul…

- Sotul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Printul Philip (97 de ani), a fost implicat intr-un accident rutier in apropiere de resedinta regala Sandringham (estul Angliei), fara a fi ranit, a anuntat joi seara Palatul Buckingham, potrivit Reuters și BBC.