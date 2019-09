Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cu prima ninsoare a toamnei, in Romania. Vezi unde au cazut primii fulgi VIDEO Vremea s-a schimbat radical iar la munte temperaturile au scazut sub limita de inghețului. Prima ninsoare din acest sezon a avut loc in Munții Rarau, la Vatra Dornei. A nins la doar cațiva kilometri de Vatra Dornei,…

- Un accident feroviar neobișnuit a avut loc in aceasta dimineața și a ținut vreme de cateva ore calea ferata blocata pe ruta Vatra Dornei- Bistrita. Un tren de calatori a lovit 13 vaci care se aflau pe calea ferata.

- Proprietarii a doua autoturisme, parcate pe platoul Curtii Domnesti, au fost sanctionati contraventional, duminica, 15 septembrie 2019, de politistii locali din Piatra Neamt. „Echipajul Biroului Ordine Publica – Politia Locala Piatra Neamt a depistat cele doua vehicule in jurul orelor 15.00, parcate…

- "In total, 5.000 de pisici si 5.000 de caini fara pedigree, cu detinator, pot fi sterilizati gratuit in cadrul programului ASPA, ce se deruleaza in perioada 22 mai - 31 decembrie 2019. Sterilizarile se realizeaza in cele 28 de cabinete veterinare partenere care acopera toate sectoarele", anunta ASPA…

- Un barbat acuzat de pedofilie, care ar fi atins indecent o fetița in varsta de 12 ani, la un festival de folclor din Vatra Dornei, a murit, la cateva ore dupa ce a fost imobilizat de jandarmi și a intrat in coma.

- Un nou focar de pesta porcina africana (PPA) a fost confirmat, sambata dimineata, in satul Luncile, comuna Chiojdeni, intr-o gospodarie aflata la marginea padurii, unde autoritatile au descoperit trei animale neinregistrate, Virusul a fost confirmat de laboratorul DSVSA Vrancea, iar probele prelevate…

