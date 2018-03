Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii incep tot mai mult sa inteleaga beneficiile produselor bio si sa le aprecieze. Au inceput sa le includa in alimentatie, iar produsele cosmetice conventionale au fost substituite in favoarea celor bio. Nu numai femeile sunt interesate de aceasta categorie, ci s-a inregistrat si un interes al…

- Incep testele pe oameni pentru vaccinul anticancer. Cercetatorii americani de la Centrul de cercetare si de tratare a cancerului din cadrul Universitații Stanford, California, incep testele pe pacienti pentru un vaccin revolutionar impotriva cancerului. Top 15 alimente care pot produce cancer și top…

- Un pas important a fost facut in lupta impotriva cancerului. Incep testele pe pacienti pentru un vaccin revolutionar facut de cercetatorii de la Stanford.Doua etape de verificare pe oameni vor avea loc anul acesta, la care vor lua parte 35 de pacienti, scrie digi24.ro.

- Vaccinul impotriva cancerului, dezvoltat de cercetatorii de la Standford, va fi testat pe oameni. Teste facute pe șoareci au aratat ca vaccinul elimina orice urma a tumorilor și este eficient impotriva mai multor tipuri de cancer, inclusiv cand vorbim de metastaze.. Un așa-zis vaccin a fost dezvoltat…

- De cele mai multe ori oamenii nu acorda atenție alimentației pana ce nu se intampla ceva grav precum apariția cancerului sau a unui stop cardiac. Te poți proteja zilnic, eliminand anumite alimente din regimul tau, alimente toxice ce iți amenința viața. Se spune ca ești ceea ce mananci. Expresia este…

- Oamenii de stiinta au facut o descoperire la care nu multi se asteptau, in zilele noastre: un organ care absoarbe socul asupra tesutului vital si care ar putea ajuta la o intelegere mai buna a raspandirii cancerului. Cercetatorii au descoperit niste compartimente umplute cu lichid, situate in tot corpul,…

- Oamenii de stiinta au facut o descoperire la care nu multi se asteptau, in zilele noastre: un organ care absoarbe socul asupra tesutului vital si care ar putea ajuta la o intelegere mai buna a raspandirii cancerului.

- Oamenii de știința au identificat un nou organ in corpul uman. Ei spera ca aceasta descoperire sa-i ajute sa inteleaga mai bine raspandirea cancerului in corp, scrie The Independent. Numit Interstitium, acest organ ar putea fi cel mai mare din corpul uman. Inainte se credea ca este vorba de un țesut…

- Autoritațile trebuie sa pregateasca de acum strategia pentru achiziția de vaccin antigripal, intrucat producatorii au primit din 22 februarie, de la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), formula pentru produsul valabil in sezonul 2018-2019 și au inceput producția. ”Fiecare țara trebuie inceapa de…

- Vaccinul nonavalent Gardasil 9, singurul vaccin anti-HPV care protejeaza impotriva a patru tipuri de cancer, a fost lansat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Vaccinul protejeaza impotriva infecției cu 7 tipuri de ...

- Circulație ptr TIR-uri restricționata pe DN 22 și DN24 din cauza vremii Foto: Arhiva- Marcela Petcu INFO TRAFIC anunța ca circulația autoturismelor de mare tonaj este restricționata pe DN 22 Smârdan-Macin și pe DN 24 Schitul Dunca - Bucium. Din cauza vântului puternic…

- Urmare avertizarilor meteo anuntate circulatia trenurilor de pasageri pentru perioada urmatoare se desfasoara in conditii de iarna, informeaza CFR Calatori. Pe raza Sucursalelor din S E tarii s a instituit Comandamentul de iarna si echipele feroviare din unitati revizii, depouri, etc sunt pregatite…

- Ninsoarea abundenta de sambata seara, care a acoperit soselele in timp foarte scurt, a dus la conditii de trafic foarte grele pe principalele drumuri nationale din Suceava. Multi soferi au fost blocati in coloane, atat pe DN 17, care leaga Suceava de Ardeal, in zona Stroiesti - Ilisesti, cat si pe ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane arata ca circulatia se desfasoara cu dificultate, miercuri, pe Autostrada A4 Agigea – Ovidiu, in judetul Constanta, din cauza precipitatiilor sub forma de ploaie cu grindina. Politistii le recomanda soferilor sa fie prudenti si…

- Sorin Apostoliceanu este viceprimarul Municipiului Pitesti. La cei 41 de ani ai sai, acesta se poate lauda cu o activitate insemnata in partea de administratie. Acesta se afla la primul mandat ca viceprimar, fiind unul dintre cei mai activi politicieni pe care ii are Argesul. …

- De Ziua Mondiala a femeii sute de doamne si domnisoare sunt sfatuite sa aiba grija de sanatatea lor. Pentru a le ajuta, la Constanta, sute de mamografii si teste Babes Papanicolau au fost puse gratuit la dispozitia lor. Analizele medicale fac parte dintr-o campanie ce are ca scop depistarea precoce…

- Dr. Octav Ginghina, medic chirurg oncolog la Spitalul „Sfantul Ioan“ din Capitala, ne explica la Adevarul Live care sunt solutiile pentru a tine sub control cancerul de san, ba chiar pentru a-l vindeca.

- Un crossover a fost fotografiat pe o strada din Chisinau in timp ce rula cu niste placute deosebite, noi, care nu s-au mai vazut pana acum. Acestea se deosebesc de cele obisnuite prin mai multe caractere sub forma de litere si cifre.

- S-a descoperit ca se pot spune multe adevaruri despre personalitatea unei pesroane in funcție de ora la care s-a nascut. Daca nu stii ora la care te-ai nascut, intreaba-ti parintii. Iata ce spune ora la care ai fost adus pe lume despre tine: 00:00 – 02:00 Acest interval de timp este guvernat de Mercur.…

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea din Illinois au studiat modul in care proteinele Ras interactioneaza cu suprafetele membranelor celulare, ajungand la concluzia ca acesta joaca un rol extrem de important prin care celulele pot deveni canceroase. Sistemul de proteine alcatuieste reteaua…

- Horoscop saptamanal Minerva 25 februarie – 3 martie 2018 INTEGRAL pentru fiecare zodieBERBEC: Este inceputul unei perioade de succes care va dura pana la jumatatea lui martie! Oamenii vor fi mai atrași de ei, dar ar putea sa se apropie de ei pentru bani sau succes. Sa fie atenți…

- Este vorba despre Streptococcus gallolyticus gallolyticus (SGG) care se localizeaza, de obicei, in tumorile de pe colon. Oamenii de știința au realizat studii pe soareci carora le-au fost administrate aceste bacterii, pentru a observa evolutia bolii. S-a constatat ca microbul administrat a facut…

- Reporter: In ultima saptamana au fost foarte mediatizate rezultatele unui studiu al specialistilor de la Stanford: un vaccin impotriva cancerului care a eliminat tumorile la soareci, inclusiv metastazele. Vestea acestei descoperiri a creat mari sperante in ceea ce priveste tratamentul cancerului. Ce…

- Motivele pentru care apare eșecul se gasesc, insa exista și excepții – business-uri care dovedesc ca inca exista șanse pentru antreprenori, chiar și incepand de la simplul stadiu de start-up. Un asemenea exemplu este Fredy – afacerea cu produse de patiserie care rezista pe piața de peste 7 ani. Dupa…

- Un nou studiu publicat de Annals of Internal Medicine arata ca exista o legatura intre consumul de ceai și creșterea riscului apariției cancerului, dar doar in cazul persoanelor care fumeaza și beau alcool, scrie Time. Studiul arata ca persoanele care au fumat regulat țigari și au baut alcool cel puțin…

- Compania SpaceX a lansat, marti seara, cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, la bordul careia s-a aflat automobilul directorului companiei Elon Musk, relateaza Mediafax . Racheta a fost lansata de la centrul spatial Kennedy din Florida, la 22:45 (ora Romaniei). Falcon Heavy are o putere…

- Indiferent ca esti in cautarea unui nou job sau doar esti intr-un moment in care astepti o promovare la locul de munca, nu strica sa primesti cateva sfaturi bune care te pot ajuta in cariera. Cartile raman cea mai sigura sursa de informare, asa ca am pregatit o lista cu cinci carti clasice despre…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro-vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii. "Pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii a initiat o campanie…

- Un vaccin impotriva cancerului, dezvoltat de cercetatori americani, a obtinut rezultate foarte bune la primele teste, astfel incat este aproape sigur ca va fi aprobat, in viitorul apropiat, in vederea efectuarii testelor pe oameni. Potrivit cercetatorilor, 87 din 90 de soareci pe care au fost facute…

- "Pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii a initiat o campanie de vaccinare antirujeolica si in fiecare luna 20.000 de parinti refuza sa isi vaccineze copiii. Am intrebat siderata: in fiecare luna sau intr-un interval de timp? Mi s-a spus: in fiecare luna. Cred ca in acest moment Legea vaccinarii trebuie…

- Oamenii de știința au facut decoperirea secolului. In viitor, geoingineria ar putea fi folosita pentru a manipula fenomele meteorologice, dar vor exista consecințe severe. In viitor, oamenii ar putea utiliza geoingineria pentru a contracara schimbarile climatice. Insa, specialistii avertizeaza ca o…

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Scoala de Medicina a Universitatii Stanford, SUA.

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat de cercetatori de la Scoala de Medicina a Universitatii Stanford, SUA.

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Scoala de Medicina a Universitatii Stanford, SUA.

- Injectarea unor cantitati infime de agenti de stimulare a sistemului imunitar direct in tumori solide la soareci poate elimina orice urma de cancer, inclusiv metastaze netratate, conform unui studiu realizat...

- Ucraina a testat marti o racheta de productie proprie capabila sa loveasca obiective situate pe uscat sau pe apa, cu lansare de la sol, a anuntat secretarul Consiliului national ucrainean pentru securitate si aparare, Oleksandr Turcinov, transmite Reuters. Responsabilul ucrainean nu a precizat ce…

- Ucraina a testat marti o racheta de productie proprie capabila sa loveasca obiective situate pe uscat sau pe apa, cu lansare de la sol, a anuntat secretarul Consiliului national ucrainean pentru securitate si aparare, Oleksandr Turcinov, transmite Reuters. Responsabilul ucrainean nu a…

- Oamenii legii din Republica Moldova au destructurat o grupare infractionala formata din sapte membri cu varste cuprinse intre 20 si 43 de ani. Sase dintre acestia sunt originari din regiunea de sud a tarii, iar unul din Siria.

- Vesti proaste pentru sute de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta Vineri, Tribunalul Constanta s a pronuntat in dosarul in care peste 350 de politisti din judetul Constanta au actionat in instanta Ministerul Administratiei Internelor si Inspectoratul de Politie al Judetului…

- Au avut noroc! Doi oameni, soț și soție au ajuns cu mașina in albia raului Barzava. S-a intamplat ieri, la intrare in Reșița. Se pare ca șoferul, un barbat de 60 de ani, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu polei, intr-o curba a derapat și s-a rasturnat in șanțul…

- Fostul ministru al Educatiei Ecaterina Andronescu a sustinut vineri ca nu si-a dorit un nou mandat, opinand ca, atunci cand justitia spune ceva, e bine ca oamenii sa nu fie pusi sub oprobiul public. ''Nu am spus niciodata acest lucru, nu este adevarat (despre un mandat la Ministerul…

- Cele doua maimute au fost clonate folosind aceeasi tehnica utilizata in urma cu doua decenii pentru a crea oaia Dolly, astfel trecand peste o bariera tehnica despre care se crede ca ar putea deschide calea clonarii fiintelor umane, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Angajatii combinatului, care ar trebui sa intre in tura la ora 14,00, au venit mai devreme pentru a protesta, asa cum au facut-o si saptamana trecuta. Numarul lor creste, pentru ca din oras vin din ce in ce mai multi angajati care se opresc la poarta combinatului. Protestatarii au vuvuzele si scandeaza…

- "Va asigur ca Jandarmeria va analiza imaginilie si va lua masuri in cazul jandarmului. Cel putin pana se demonstreaza vinovatia acestuia, el isi va continua activitatea”, a declarat seful Jandarmeriei Romane luni seara, la TVR.El a confirmat indirect faptul ca jandarmul care a lovit protestatarii…

- Berbec In 2018 si 2019 incepi sa culegi roadele muncii de pana acum, ajungand la apogeul carierei. Practic, te mentii la acest nivel pentru inca 15 ani de acum incolo. Abia din 2020 se poate spune ca vin si castigurile financiare adevarate. Un an extrem de prolific va fi 2022, cand…

- Lista noilor cetateni ai Maltei, publicata recent, dovedeste ca apelurile la patriotism lansate de Vladimir Putin catre elita rusa a oamenilor de afaceri nu prea au succes, in conditiile in care nume binecunoscute au intrat in ultima perioada in posesia pasaportului maltez.

- Numarul romanilor morți in accidente este aproape dublul mediei UE, de 50 de decese la un milion de locuitori. Singura țara care ne depașește este Bulgaria cu 99 persoane decedate la un milion de locuitori. Cele mai multe dintre tragedii s-au produs pe drumurile naționale din țara, unde in…

- Potrivit GdS, Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. Prețul de tranzacționare difera de la o țara la alta. In Romania, mașina fabricata la Ford Craiova va fi mai ieftina chiar și cu 2.000 de euro fața de alte state europene.

- Cancerul colorectal este a treia cea mai frecventa forma de cancer la nivel mondial, iar in Turcia, ca urmare a modernizarii stilului de viața a oamenilor, a devenit al doilea cel mai frecvent tip de cancer. Diagnosticul timpuriu salveaza vieți in cancerul de rect; atunci cand boala este depistata in…

- Natura si beneficiile sale ne-au oferit o lista masiva de tratamente pentru bolile si problemele noastre, pe care trebuie doar sa le folosim in mod corect. Desi zvonurile se raspandesc din ce in ce mai rapid ca remediile pentru vindecarea cancerului s-au aflat sub nasul nostru tot acest timp, dar ascuns…