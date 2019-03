Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de persoane au protestat la sfarsitul saptamanii in mai multe orase din Germania impotriva reformelor de la nivel european in ceea ce priveste protejarea drepturilor de autor in mediul online, acuzand ca acestea ar putea duce la cenzura, potrivit AFP. Agentiile straine relateaza ca cea mai…

- Guvernul de la Berlin vrea sa injecteze in urmatorul deceniu aproximativ 50 de miliarde de euro (57 de miliarde de dolari) pentru modernizarea retelei nationale de cai ferate, a anuntat duminica publicatia...

- Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, este de parere ca partidul lui Viktor Orban, Fidesz, ar trebui sa paraseasca familia europeana de centru-dreapta, PPE, potrivit Politico.eu. Afirmația a fost facuta în cadrul unei conferințe desfașurate la Stuttgart, Germania, fiind un raspuns…

- Un cetatean roman, liderul unei rețele de contrabanda cu droguri, precum și trei romani, membri ai gruparii infracționale sunt arestați, in Germania. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca au existat, in trecut, 8 transporturi, fiecare a cate 100 kg cannabis, din Spania spre Koln…

- Transporturi de peste 800 kg de cannabis din Spania in Germania, cu implicarea unor cetateni romani Liderul unei retele de contrabanda cu droguri (cetatean german), precum si alti membri ai gruparii infractionale (dintre care 3 cetateni romani) sunt arestati, in Germania. In urma cercetarilor efectuate,…

- Un cetatean german, liderul unei rețele de contrabanda cu droguri , precum și alți membri ai gruparii infracționale, dintre care 3 cetațeni romani, sunt arestați, in Germania ca urmare a unei operatiuni internationale. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca au existat, in trecut, 8 transporturi,…

- Aceste declaratii ale lui Barnier, la postul public german de radio DLF, spulbera speranta unora de la Londra ca Guvernul britanic sa obtina o ratificare a tratatului Brexitului prin stabilirea unei limite in timp a aplicarii clauzei "backstop"-ului.”Trebuie sa mentinem credibilitatea acestei…

- Germania a restituit, marti, tabloul "Portrait de jeune femme assise", de Thomas Couture, care a fost furat de nazisti de la familia fostului ministru francez de origine evreiasca Georges Mandel, a anuntat Guvernul, citat de AFP, potrivit news.ro.Citește și: Locuri de care trebuie sa te feresti:…