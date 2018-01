Stiri pe aceeasi tema

- La solicitarea ministrului Sanatații, Florian Bodog direcțiile de sanatate publica vor controla incepand de astazi, 4 ianuarie, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. “In unele localitați au fost postate, la sfarșitul anului trecut, panouri publicitare…

- "Bodog trebuie sa plece! Criza prin care trece medicina de familie este doar din vina ministrului Sanatatii, Florian Bodog, girata de Guvernul Tudose. Dupa un an de promisiuni si acorduri incheiate intre MS si medicii de familie nu s-a rezolvat nimic si nu se intrevede nicio rezolvare. Medicii de…

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza…

- Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Potrivit HotNews.ro, anuntul lui Bodog vine ...

- 50 de milioane de euro. La atat se ridica suma pe care Primaria Capitalei a pus-o la bataie in cazul modernizarii si dotarii cu aparate de ultima generatie a Spitalului de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor, centru medical a carui inaugurare a avut loc in aceasta dimineata in prezenta…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, joi, ca limita de varsta pentru copiii ai caror parinti beneficiaza de dreptul de concediu medical va fi marita de la 7 la 16 ani, informeaza AGERPRES . “Continuam procesul de debirocratizare a actului medical. Acesta va fi debirocratizat si prin noul contract…

- Acțiunile prioritare (AP-ARSURI) sunt elaborate, derulate și finanțate de MS și se implementeaza prin unitați sanitare care au in structura secții/compartimente de Arsuri cu expertiza in domeniu, conform Ordinului aprobat. "Programul AP-Arsuri asigura acoperirea costurilor tratamentului urgențelor…

- Colegiul Medicilor din Romania solicita Camerei Deputatilor sa adopte cat mai rapid legea vaccinarii intr-o forma clara, cu responsabilitați asumate. CMR considera ca vaccinarea este un drept al copilului pentru obținerea celei mai bune stari de sanatate. Colegiul Medicilor din Romania a trimis o…

- Colegiul Medicilor din Romania a trimis o adresa Camerei Deputaților prin care solicita adoptarea cat mai curand a legii privind vaccinarea, imunizarea reprezentand masura profilactica cu cel mai mare succes din istoria medicinii, cu impact major in sanatatea publica prin prevenirea bolilor infecțioase…

- Premierul Mihai Tudose a spus, in ultima ședința de Guvern, ca in Sanatate nu se vor mai accepta scuze și i-a cerut ministrului Sanatații, Florin Bodog, sa taie in carne vie. Astfel, ministrul Sanatații, Florian Bodog, a decis demiterea managerului Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta",…

- Medicul pediatru imunolog Alexis Cochino spune ca viețile a aproape 100 de copii sunt puse in pericol in acest moment din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania. Intr-un interviu pentru Europa FM, medicul a izbucnit in lacrimi, devoaland faptul ca, din cauza acestei probleme,…

- Premierul Mihai Tudose este pregatit sa taie in carne vie, dupa noul scandal privind lipsa medicamentelor. El susține ca a avut o intalnire cu ministrul Sanatații, Florian Bodog, și cu factorii responsabili, iar aceștia vor suferi consecințele legale ale iresponsabilitații, susține premierul.”Am…

- Medicul Alexis Cochino spune ca unul dintre adolescenții pe care ii are in grija a incercat sa-și ia viața, disperat de lipsa tratamentului. Miercuri dimineata, la ora 10, la Guvern are loc o intalnire intre premierul Mihai Tudose, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, dar și șefi ai Casei Naționale…

- Vietile a circa 100 de copii sunt puse in pericol de lipsa de pe piata a imunoglobulinei, iar unul dintre ei, grav bolnav, a incercat sa se sinucida, spune medicul pediatru imunolog Alexis Cochino. Problema e cunoscuta de foarte mult timp, dar ministrul Sanatatii, Florian Bodog, nu a reusit sa o rezolve…

- În plina criza de medicamente și dupa ce managerul Spitalului Floreasca și-a dat demisia, ministrul Sanatații, Florian Bodog, este de negasit. Asta deși anunțase o conferința de presa pentru marti, fara sa precizeze, însa, o ora.

- Premierul Mihai Tudose l-a convocat, miercuri, la ora 10,00, la Guvern, pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, pentru discuții cu privire la lipsa imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania.

- Fostul politician Dan Voiculescu se arata revoltat de situatia scandaloasa de la Alba Iulia, unde o femeie a decedat din cauza lipsei tratamentului. Voiculescu sustine ca situatia din sanatate este inacceptabila si cere demisia ministrului Florian Bodog. Mai mult decat atat, mogulul anunta intr-o…

- Ministerul Romanilor de Pretutindeni nu i-a ajutat pe romanii tinuti sclavi in Italia, Spania sau alte tari europene, in conditiile in care a cheltuit doua treimi din buget pentru ”pretinse actiuni culturale in Republica Moldova”, a anuntat luni Confederatia Nationala a Antreprenorilor Mici si Mijlocii…

- Premierul Mihai Tudose a reiterat, luni, la Parlament, ca nu vor fi operate remanieri guvernamentale in prezent și a aratat ca o analiza asupra activitații Executivului va fi facuta in luna ianuarie, afirmand ca ''deocamdata este bine''. Premierul a participat, alaturi de vicepremierul Marcel…

- Dupa ce in presa au aparut zvonuri potrivit carora premierul pregateste noi remanieri in Guvern, Mihai Tudose a venit cu lamuriri. Seful Executivului le-a declarat jurnalistilor ca nu se pune problema de asa ceva la acest moment."Am spus-o mai devreme ca nu. Nu vorbim acum de remanieri.",…

- Stilul de viața de tip occidental adoptat de romani dupa Revoluție a dus la creșterea numarului celor care sufera de boli inflamatorii intestinale. Este vorba de mancarea procesata sau preparata rapid, dar și de viața in birouri departe de natura. ”In Romania, inainte de 1990 erau fost puțini pacienți.…

- Cele zece panouri de publicitare de pe str. 31 august 1989, perimetrul strazilor Mitropolit G. Banulescu-Bodoni – Al. Puskin, vor fi demontate si evacuate pana la sfarșitul acestei saptamani. Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, a semnat o dispoziție prin care le ofera agenților economici un…

- Spitalele Județene Constanța, Galați și Baia Mare, Institutul Oncologic București și Spitalul Universitar de Urgența Elias vor fi dotate cu echipamente de radioterapie, necesare pentru tratarea pacienților cu afecțiuni oncologice. În acest sens, joi, la Guvern, a avut loc ceremonia…

- Astfel, pacientul care doreste sa se trateze in Romania va beneficia, pe langa tratamentul medical de care are nevoie, de transport, cazare, masa si de vizitarea unor obiective turistice, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Florian Bodog, la prima Conferinta Nationala de Turism Medical din Romania. "Am…

- (update) Premierul Filip: „Cazul Niculinei, vom vedea care este realitatea, cel mai probabil din neglijența unor instituții de stat. Dar ei și-au batut joc de ea, este inuman. Eu cunosc detalii in acest caz, nu e nevoie de ancheta profunda, este suficienta o saptamana pentru a identifica in lanț toți…

- Asociația Producatorilor de Medicamente Generice din România (APMGR) avertizeaza ca mai multe medicamente ieftine de pe piața româneasca ar putea disparea, ca urmare a creșterii nivelului taxei clawback pe trimestrul al treilea al acestui an. APMGR atrage atenția și…

- Premierul Tudose a fost iar ferm in sedinta de Guvern. Astfel, i-a transmis lui Florian Bodog ca va merge in controale pe santierele in care se contruiesc spitale. Tudose a avut un avertisment si pentru Tudorel Toader: i-a transmis sa inchida subiectul cu aglomeratia din penitenciare, intrucat ne pasc…

- Subprefectul județului Suceava, Silvia Boliacu a solicitat primariilor din județul Suceava, printr-o adresa transmisa luni 30 octombrie, sa verifice ca “starea tehnica” a tuturor panourilor publicitare și a bannerelor de la nivelul unitații administrativ-teritoriale, “sa respecte riguros condițiile…

- Vaccinarea antigripala va incepe in curand Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a anuntat ca vaccinarea antigripala va începe în cel mai scurt timp, o prima transa, de 20.000 de doze de vaccin, ajunsa în România, fiind directionate catre Directiile de Sanatate Publica.…

- Actul normativ, care a fost votat de Senat, va ajunge, saptamana viitoare, la Camera Deputaților, și ar putea fi aplicat pana la sfarșitul anului. Ieri, proiectul de lege a fost dezbatut la Palatul Parlamentului, la un forum organizat de Asociația Pro Imunizare, la care a participat și ministrul Sanatații,…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu a fost prezent astazi la Forumul național „Pro-imunizarea”. Buzoianul a ținut sa vorbeasca in fata celor prezenți despre importanța vaccinarii. Pentru a-și arata susținerea pentru imunizare, vicepremierul chiar s-a vaccinat alaturi de ministrul sanatații. „Astazi am participat…

- „Vreau sa va anunt ca de ieri prima cantitate de vaccin gripal a fost livrata in tara si este direct livrata la directiile de sanatate pulblica, asa ca vaccinarea antigripala poate incepe. Contractul pentru cantitatea care este necesara pe tot anul la vaccin antigripal urmeaza sa fie semnat pana…

- "Legea vaccinarii a fost o aventura pentru toți care au lucrat la ea. Dupa cum știți, a fost foarte multa presiune publica asupra echipe din minister care a lucrat. Dupa cum ați vazut ieri, legea a fost adoptata cu 99,9%, pentru ca am avut o singura abținere și 99 de voturi", a spus demnitarul, cu…

- Guvernul pastreaza ca prioritati Sanatatea, Educatia si Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, marti, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finantare pentru modernizarea si reabilitarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii 'Sfanta Maria' Iasi. Contractul - reprezentand…

- ”Vaccinarea este interventia medicala cu cel mai inalt grad de eficienta din istoria omenirii. Vaccinarea a fost a fost introdusa pentru prima data in 1896 impotriva variolei. Variola a secerat la vremea respectiva peste 30 de milioane de suflete. In 1977, in urma introducerii acestui vaccin, variola…

- Senatul a adoptat luni proiectul legii vaccinarii, initiat de Guvern, care instituie obligatia vaccinarii copiilor cu vaccinurile prevazute in Calendarul National de Vaccinare, precum si cu cele administrate in situatii epidemiologice speciale intregii populatii sau unor grupuri de populatie. Au fost…

- Vaccinarea antigripala a populației din grupele de risc va incepe la sfarșitul lunii octombrie sau la inceputul lunii noiembrie, a declarat vineri, la Deva, ministrul Sanatații, Florian Bodog.El a precizat ca, in prezent, a fost finalizata procedura pentru achiziția unei prime cantitați de…

- Decizia privind schimbarile din Guvernul Tudose va fi luata joi, in sedinta Comitetului Executiv (CEx) al PSD. Remanierea ii vizeaza pe cei trei ministri cu probleme penale - Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie - dar si pe alti cel putin doi membri ai Cabinetului, numele vehiculate fiind cele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost la un pas sa demita înca un ministru social-democrat, pe lânga cei trei propuși spre remaniere. Este vorba despre ministrul Sanatații, Florian Bodog, împotriva caruia PNL a depus o moțiune simpla. Preocupat de situația tensionata din…

- Mai multe organizatii non-guvernamentale si instituti ii cer premierului Mihai Tudose si ministrului Sanatatii, Florian Bodog, printr-o scrisoare deschisa, sa ia masuri pentru a asigura finantarea activitatilor de prevenire a bolilor transmisibile, preum hepatita, TBC, HIV sau sifilis.

- Demersul care il vizeaza pe Bodog – prin care se cere, practic, premierului demiterea ministrului Sanatatii – intra in dezbaterea deputatilor. Florian Bodog ar putea ajunge, in cursul acestei zile, la Camera Deputatilor, for ce dezbate motiunea simpla indreptata impotriva ministrului Sanatatii si semnata…

- In afara de Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie, ministrii cu probleme penale din Guvern, pe lista de remanieri a premierului Mihai Tudose mai sunt Razvan Cuc (Transporturi) si Florian Bodog (Sanatate). Ministrul Educatiei, Liviu Pop, in ciuda gafelor monumentale, ar putea ramane in continuare…

- In conditiile in care asupra tezei de doctorat a ministrului Sanatatii planeaza o suspiciune de plagiat, din directia Press One, reactiile pe scena politica nu s-au lasat asteptate. In primul rand, e de mentionat faptul ca publicatia online sustine ca Florian Bodog ar fi plagiat 147 din 232 de pagini…

- Ministerul Sanatații anunța ca Romania va beneficia de fonduri europene nerambursabile de aproape 200 de milioane de euro pentru cinci programe naționale de screening. Banii vor merge catre programe de depistare precoce a cancerului de col uterin, a cancerului de san, tuberculozei, hepatitelor B,C și…