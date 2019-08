Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de carne au scazut cu 13.500 de tone in 2018, fața de anul 2017, din cauza pestei porcine africane, se arata intr-un raspuns dat de ministrul Agriculturii, Petre Daea, la o interpelare adresata de catre deputatul liberal Sorin Moldovan.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei…

- Autoritatile de la Sofia au anuntat ca vor sacrifica 17.000 de porci la al cincilea caz raportat in ultimele doua saptamani. Pana acum au fost eutanasiati peste 100.000 de porci la celelalte patru ferme unde s-a descoperit pesta porcina africana. In total, Bulgaria a confirmat peste 20 de focare…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat luni ca intentioneaza sa trimita in Vietnam cativa cercetatori romani "foarte bine pregatiti" sa colaboreze la realizarea unui vaccin impotriva pestei porcine africane, in conditiile in care in aceasta tara a fost testat cu succes un astfel de vaccin."Ma…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat luni ca intentioneaza sa trimita in Vietnam cativa cercetatori romani „foarte bine pregatiti” sa colaboreze la realizarea unui vaccin impotriva pestei porcine africane, in conditiile in care in aceasta tara a fost testat cu succes un astfel de vaccin, scrie…

- Pesta porcina africana continua sa provoace pagube mari fermierilor. Sunt peste 400 de focare, in aproape jumatate din județele țarii iar numarul porcilor sacrificați se apropie de 375 de mii.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat luni ca intentioneaza sa trimita in Vietnam cativa cercetatori romani ''foarte bine pregatiti'' sa colaboreze la realizarea unui vaccin impotriva pestei porcine africane, in conditiile in care in aceasta tara a fost testat cu succes un astfel…

- 'Ma preocupa foarte mult acest lucru, motiv pentru care chiar astazi (luni, n.r.) am dat drumul la o scrisoare catre ministrul (Agriculturii n.r.) din Vietnam sa il rog sa intram cu cativa cercetatori din Romania, foarte bine pregatiti, sa mearga la grupa de cercetatori din Vietnam sa colaboreze…

- Semne de intrebare legate de corectitudinea datelor comunciate de guvernul Romaniei cu privire la recoltele-record au aparut in momentul in care, potrivit datelor Institutului Național de Statistica, recolta de porumb in 2018 a fost de 18,3 milioane tone, in creștere cu peste 4 milioane de tone fața…