Vaccin împotriva malariei introdus în Malawi, în cadrul unui program pilot Un nou vaccin împotriva malariei, la care s-a lucrat în ultimii 30 de ani, a fost pus la dispoziție pentru prima data în Malawi, marcând un moment istoric în ceea ce privește inovația, relateaza UN News.



Aceasta boala infecțioasa este una din cauzele principale ale decesurilor din lume. La fiecare doua minute, un copil moare, iar cele mai multe victime se afla în Africa, unde peste 250.000 de copii mor anual.



Vaccinul urmeaza sa fie introdus în Ghana și în Kenya pe parcursul saptamânilor care urmeaza.



