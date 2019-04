Vacanțele piloților au dus la anularea a zeci de zboruri Compania aeriana Flybe a anulat 27 de zboruri in Regatul Unit și a declarat ca vacanța piloților a fost unul dintre motivele acestor anulari. Sute de pasageri furioși au fost afectați de aceste anulari. Un purtator de cuvant al companiei aeriene Flybe a declarat pentru The Sun: "Flybe iși cere scuze sincere tuturor clienților și partenerilor noștri afectați de anularea zborurilor actuale. Deși 95% din zborurile din Flybe funcționeaza conform normelor, recunoaștem impactul acestor anulari. Facem tot posibilul pentru a atenua impactul situației actuale care a aparut datorita unei combinații… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Asistența Sociala Brașov anunța inceperea Campaniei „Dar din suflet pentru seniori” ce se va desfașura in perioada 11.03.2019-25.04.2019 cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Persoanele indreptațite sa beneficieze de tichetele sociale sunt pensionarii cu domiciliul stabil in municipiul Brașov,…

- Digi RCS & RDS și Telekom Romania au luat o decizie extrem de importanta pentru toți abonații. Contractul drepturilor TV pentru Liga 1 se apropie de final, iar companiile nu mai par de acord sa plateasca aceeași suma pentru urmatorii cinci ani.

- Aproximativ 200 de oameni au ramas blocați timp de 6 ore intr-un avion care aparține Ryanair, in timpul unei furtuni de zapada pe aeroportul din Praga. In orele petrecute in aeronava, oamenii nu au primit apa sau mancare și nicio informație referitoare la zbor. UPDATE: Compania aeriana RyanAir a ținut…

- Informatia a fost confirmata, pentru AGERPRES, de reprezentanti companiei, care urmeaza sa emita in cursul diminetii de joi un comunicat de presa in care vor detalia acest aspect. Anuntul vine dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute seful companiei, Marc Beacom, declara, potrivit Reuters, ca BSOG…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu a venit cu nicio solutie concreta pentru a dezamorsa conflictul pe care Guvernul Dancila il are cu primarii marilor orase, pe tema banilor care urmeaza sa ajunga in 2019 la autoritatile locale si care sunt mult mai putini fata de ceea ce li se promitea anul trecut.

- Repatriere decedati - ce inseamna? Repatrierea funerara internationala reprezinta transferul unei persoana care a decedat in strainatate in tara in care urmeaza sa fie ingropat. Cand o persoana draga noua moare in strainatate exista un sentiment natural pentru fiecare dintre noi si o dorinta de face…

- Circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone a fost restrictionata marti pe DN 11, intre Poiana Sarata si Bacau (km 90+000 - km 175+450, din cauza ninsorilor abundente si a viscolului care produc vizibilitate redusa, informeaza Compania nationala de Administrare…