Vacanțele europenilor / Românii, cea mai mică pondere a concediilor în străinătate, cele mai mici cheltuieli medii per călătorie Aproximativ 467 de miliarde de euro au cheltuit cetațenii europeni, in 2017, pentru calatorii, iar 26% din acest total le-a revenit germanilor, conform Eurostat . In statistica de profil a biroului UE, romanii se plaseaza ultimii la cațiva indicatori: cel mai mic procent de populație care pleaca in vacanța, cea mai mica pondere de cetațeni care calatoresc in strainatate, cea mai mica medie a cheltuielilor pe o vacanța (135 de euro, comparativ cu media UE de 377 de euro) etc. Europenii au cheltuit 44% din suma totala in vacanțe in interiorul țarii unde locuiesc, iar 34% pentru vacanțe intr-un alt… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol si foto: cronicaeuropeana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Timpii de asteptare la vama Nadlac II, din judetul Arad, au depasit, duminica dimineata, 60 de minute, pe sensul de iesire din tara. In zona s-a format o coloana de masini, informeaza romania24.ro. Potrivit aplicatiei de monitorizare a traficului la granitele din Romania, dezvoltata de Politia de Frontiera,…

- «O realitate terifianta si un deputat gaunos Am vazut ca unele afirmatii facute de mine la un post local de televiziune le-a produs unor politicieni si jurnalisti extrem de „sensibili" o nemaipomenita revarsare de patriotism desantat! Daca vreo persoana s-a simtit lezata de vorbele mele, poate prea…

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, 21,4% dintre cei aflati in grupa de varsta mentionata au parasit Romania, proportie semnificativ mai mare decat in Croatia (15,4%), Lituania (14,5%), Portugalia (13,6%), Bulgaria (13,3%) si Letonia (11,8%).

- “Ai bagajele pregatite? In 72 de ore suntem in vacanța!” Sunt exact cuvintele care te motiveaza sa lași totul și sa pleci, mai ales in aceasta perioada din an cand ai face orice numai sa evadezi din oraș. Pentru pasionații de vacanțe ad-hoc, pentru cei care nu au timp să se…

- Mai mult de jumatate dintre romanii care isi petrec vacantele in afara tarii aleg sa-si incheie o asigurare de calatorie. Suma medie alocata de un client pentru asigurarea de calatorie este de 36 de lei/persoana. Majoritatea celor care au achizitionat...

- Salariul mediu net din Romania a crescut in ultimul an cu peste 600 de lei, anunta Institutul National de Statistica. Romanii au avut astfel mai multi bani la dispozitie pentru diverse cheltuieli, cel putin statistic vorbind. De fapt, din datele oficiale se vede cum în continuare, cei cu venituri…

- Rezidentii Uniunii Europene au efectuat 1,3 miliarde de calatorii in 2017, petrecand aproape 6,4 miliarde de nopti in structuri de cazare, arata datele prezentate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Slovenia, unde este Cod portocaliu de canicula, astfel ca exista riscul aparitiei unor incendii de vegetatie pe litoral si in regiune din zona submediteraneana.