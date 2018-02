Vacante romantice de Ziua Indragostitilor. Cat costa cel mai scump pachet turistic

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de vant puternic pentru județele din Transilvania. Atenționarile sunt valabile pana la ora 19:00 iar meteorologii se așteapta la rafale ce pot depași 90 km/h. Mai multe județe din Transilvania se afla sub avertizare cod galben…

- Operatorul de stat Tarom a lansat o oferta cu bilete reduse, cu prețuri care pornesc de la 99 de euro, cu bagaj de cala gratuit și cu toate taxele incluse. Potrivit unui anunț al companiei, oferta este valabilă în perioada 29 ianuarie-2 februarie, pentru călătoriile cuprinse…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Alba, Bacau, Buzau, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Moartea senatorului UDMR Attila Verestoy provoaca o stare de neliniște totala la echipa de handbal HC Odorhei. Formația din Harghita este susținuta in proporție de 95% de omul de afaceri.Attila Verstoy, cel mai longeviv parlamentar din Romania, singurul care a avut 8 mandate consecutiv in…

- LIVETEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, in finala Australian Open 2018. Meciul se joaca sambata. In ultimul act al Internaționalelor Australiei, la Melbourne, se intalnesc romanca de 26 de ani, actualul nr. 1 WTA, și daneza de 27 de ani, 2 WTA. Și nordica a fost primul loc in lume fara sa fi caștigat…

- „La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel mult 3 ani, autoritațile locale, județene și centrale vor face ca toate unitațile școlare din Romania sa aiba condiții decente pentru educația elevilor…

- UEFA a dat verdictul: transferurile lui Mbappe și Neymar la PSG sunt in regula. Trecerile lui Neymar și Mbappe la vicecampioana Franței in vara lui 2017 au ridicat nenumarate semne de intrebare, in special din cauza sumelor uriașe de bani tranzacționate. „Nu e nimic in neregula cu transferurile lui…

- DJ Wanda se relaxeaza pe exotica insula Koh Samui din Thailanda, unde a fost protagonista unei ședințe foto in costume de baie. Intra in galeria foto pentru a vedea mai multe fotografii cu ea! DJ Wanda i-a uimit pe turiștii care s-au cazat in același resort cu numarul uluitor de tatuaje pe care le-a…

- Imagini din culisele Asia Express. Show-ul ce va debuta in primavara la Antena 1 nu este o cursa nebuna numai pentru cele 7 perechi de vedete, ci și pentru echipa de producție. Pentru a surprinde perfect adrenalina, emoțiile și situațiile fara precedent prin care trec vedetele, fiecare echipa are propriul…

- Centrul INFOTRAFIC din IGPR informeaza ca nu sunt drumuri naționale sau autostrazi unde circulația sa fie oprita. Cu toate acestea precizeaza ca la aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi de pe raza județelor Dolj, Caraș - Severin, Mehedinți, Olt, Gorj,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. La aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi…

- Calatoriile au devenit o experiența tot mai accesibila pentru românii care vor sa descopere țarile și culturile vecine, dar și pe cele dincolo de granițele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre aceștia…

- Subiectul legat de autonomia maghiarilor din Romania a revenit dupa ce reprezentantii acestora au facut front comun pentru a cere autonomie, lucru ce a starnit critici din partea politicienilor, indiferent de apartenenta politica a acestora. Chiar daca reprezentantii comunitatilor maghiare din Romania…

- Daca ne hotaram din ianuarie unde si cand vrem sa mergem in vacanta economisim bani. Aceasta este cea mai buna perioada sa ne cumparam bilete de avion. In plus, pachetele oferite de agentii sunt mai ieftine si cu 60%. Sfatul specialiştilor este să urmărim constant şi mişcările…

- Proiectul pentru autonomia Ținutului Secuiesc a fost depus la Camera Deputaților Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus pe data de 22 decembrie 2017 un proiect de autonomie teritoriala a tinutului secuiesc, care propune in esenta revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte,…

- Viața din Asia este foarte diferita de cea din țara. Obiceiurile culinare, cel puțin, sunt total neobișnuite. „Asia Express a fost o experiența nebuna rau de tot. Am dormit pe jos, am mancat ciorba de veverița...!", a spus artistul, care a trait aventura asiatica alaturi de mama sa. Citeste…

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- Preturile incep de la 16 euro de persoana pentru un bilet de avion spre o destinatie europeana populara si de la 109 euro de persoana pentru un city break de 3 zile. Toate preturile includ taxele de aeroport. Urmand trendul primelor zile din an, consultantii companiei estimeaza ca si in acest an…

- Valeriu Gadei a fost maestru de cor al Operei Romane Iasi pana in anul 2013, si fondatorul coralei „Animus", alaturi de care a obtinut de-a lungul timpului sase premii internationale la Paris, Viena, Barcelona, Atena, Montreux si Langollen. Membrii corului sunt cadre didactice iesene care predau diferite…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- Angajatii din judetul Maramures sunt printre cei mai prost platiti romani. In luna mai 2017, salariul mediu net in Maramures era de 1.886 lei (crestere de 23% fata de mai 2016), arata datele centralizate de Ziarul Financiar pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. Practic, in regiunea…

- Au ales sa treaca in noul an in tari calduroase, pe plaja sau in mijlocul Oceanului. Chiar acum sunt pe drum spre Dubai, Tailanda ori Caraibe. Totusi, mai bine de 80 la suta dintre ai nostri raman in tara, iar in topul preferintelor se afla Brasovul si statiunile de pe Valea Prahovei. De un astfel…

- Destinatii preferate de romani pentru petrecerea revelionului Piata Sfatului din Brasov de Revelion foto: youtube.ro Primele trei destinatii alese de români pentru a-si petrece Anul Nou sunt Brasov, Predeal si Poiana Brasov, dar si sejururile în strainatate se afla în topul preferintelor…

- Peste 17.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel național, cele mai multe fiind in Capitala și in județele Arad, Prahova și Timiș, in timp ce in Bacau, Suceava, Caraș-Severin, Covasna, Giurgiu, Salaj, ...

- Cele mai frumoase amintiri de Craciun sunt legate de copilarie. Iar in fiecare an, vedetele pleaca in vacante cu cei mici. Anca Serea si Adi Sina si-au dus copiii pe Valea Prahovei. Ii invata si sa schieze.

- Laura Giurcanu, blogger-ul Global Influencers, va pleca la finalul acestui an in prima ei vacanța mai lunga și, cu siguranța, cea mai indepartata de casa. Ea va petrece trei saptamani,...

- Romanii care se intorc din Ungaria in Romania pot primi pana la 40.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri. Finantarea se acorda prin intermediul proiectului Diaspora Start Up – „40.000 de motive sa devii antreprenor in Romania”. Proiectul este implementat de catre Asociatia…

- La nivel teritorial, numai in Bucuresti, Cluj, Ilfov, Sibiu, Timis si Brasov castigurile salariale nete depaseau, in iunie 2017, media nationala de 2.380 de lei lunar, reiese din seriile de date publicate de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit INS, cel mai mare castig salarial mediu net…

- Petrecere surpriza in Asia pentru ziua Ginei Pistol. Vedeta și-a aniversat ziua de naștere la mii de kilometri distanța de țara, tocmai in Cambodgia, unde se afla pentru filmarile show-ului Asia Express de la Antena 1. Chiar daca nu a avut familia și prietenii aproape, membrii echipei de producție…

- Grupuri de colindatori și pastratori de tradiții din Argeș, Sibiu, Harghita, Prahova și Covasna au participat la cea de-a 27-a ediție a Festivalului de colinde și obiceiuri de iarna "Craciunul la romani", care s-a incheiat, duminica, la Sfantu Gheorghe. Câteva dintre cele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare cod galben de ninsori si viscol in Brașov și alte 13 judete, valabil pana sambata la ora 13.00. Potrivit meteorologilor, in cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali, precum și in vestul Moldovei vor predomina…

- Paisprezece judete sunt sambata sub cod galben de ninsori si viscol in zonele montane. Inca de vineri seara, in majoritatea zonelor tarii si-au facut aparitia precipitatiile insotite de vant puternic.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de ninsori si…

- Consiliul Europei a respins printr-o decizie solicitarea de autonomie a ”Tinutului secuiesc”. Cererea de arbitraj pentru autonomia „Tinutului secuiesc”, solicitata de mai multe consilii locale din judetele Covasna, Harghita si Mures, a fost respinsa marti, la Strasbourg, de Comisia de monitorizare a…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson incepe luni un turneu in Europa, care include intlniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, dar si cu ministrii de Externe ai statelor UE, participarea la Viena la Consiliul ministerial al OSCE, precum si convorbiri la Paris pe tema situatiei din Liban,…

- Vremea nefavorabila a produs efecte, in ultimele 24 de ore, in zece localitati din judetele Brasov, Calarasi, Covasna, Dambovita, Prahova, Mures si Sibiu. La ora transmiterii acestei stiri, 33 de localitati sunt nealimentate cu energie electrica, iar in municipiul Bucuresti echipajele intervin pentru…

- Pe 29 noiembrie, la Institutul Cultural Roman din Budapesta, vor incepe festivitațile dedicate zilei de 1 Decembrie. Impreuna cu Consulatul General al Romaniei la Seghedin (Szeged), ICR Budapesta a pregatit un spectacol folcloric pe data de 29 noiembrie, la care va fi invitat Ansamblul Folcloric „Cununița”…

- Majoritatea romanilor au ales destinații autohtone pentru a-și petrece minivacanța de 1 Decembrie, preferate fiind Valea Prahovei și stațiunile balneare au precizat, pentru AGERPRES, mai mulți turoperatori. Bugetul mediu alocat pentru calatoriile în țara a fost de 800 lei de…

- Capitala si 21 de judete, printre și Argeșul sunt vineri dimineata, sub avertizare cod galben de ceata. Ceata reduce vizibilitatea local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila pentru municipiul Bucuresti si judetele Neamt,…

- DC News a contactat mai mulți europarlamentari pentru a discuta despre eșecul Romaniei in privința Agenției Europene a Medicamentului care se va muta in Amsterdam. VEZI ȘI: Sediu Agenția Medicamentului, Autoritatea Bancara Europeana. "Decizia, luata intr-un mod destul de ciudat" Europarlamentarul…

- "In urma cu cateva zile, o delegatie a companiei din Turcia s-a aflat in orasul nostru, vizitand Aeroportul International Craiova, unde a analizat cu atentie situatia infrastructurii, precum si serviciile oferite, si a purtat discutii cu exponentii mai multor firme locale din domeniul turismului.…

- Europenii decid luni destinatia agentiilor UE care se muta de la Londra din cauza Brexitului, intr-un vot organizat la Bruxelles pe care diplomati il compara amuzati cu un imprevizibil concurs Europvision, scrie AFP, preluata de News.ro. Acesta este unul dintre efectele colaterale ale divorţului…

- Ronaldinho a vorbit pentru site-ul Goal.com despre forma impresionanta a Braziliei, plecarea lui Messi de la Barcelona si momentul in care Neymar a izbucnit in lacrimi la o conferinta de presa. "Da, cred ca nationala joaca mai spectaculos cu Tite pe banca. E foarte important ca jucatorii…

- Peru este ultima echipa calificata la Cupa Mondiala din 2018. Dupa 0-0 in tur, sudamericanii au invins aseara, pe teren propriu, Noua Zeelanda (2-0), asigurandu-și participarea la turneul final dupa o pauza de 36 de ani. Performanța a fost sarbatorita cu un entuziasm nebunesc pe stadionul național din…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș anunta ca protesteaza fata de o expozitie cu caracter istoric, in parcul din centrul orașului Sf. Gheorghe, pentru a marca implinirea a 75 de ani de la dezvelirea soclului pavilionului pe care s-a inalțat steagul Ungariei, in anii ce au urmat…

- Prima rezervare pentru mini-vacanța de 1 Decembrie 2017 a fost facuta in luna Februarie. Deși prima rezervare pentru minivacanța de 1 Decembrie a fost inregistrata inca din luna Februarie a acestui an și avea ca destinație Milano, estimarile Vola.ro spun ca peste 30% dintre rezervarile pentru aceasta…

- "Din motive independente de voința lor, Nicoleta și Iuliana Luciu, prima echipa de vedete confirmate in experiența Asia Express, au fost nevoite sa se retraga", au anunțat reprezentanții televiziunii care va difuza show-ul. In locul lor vin doua noi concurente, Raluka și Ana Baniciu. Iuliana…

- Drapelul Ungariei va fi arborat miercuri, 15 noiembrie, in centrul municipiului Sfantu Gheorghe. Anunțul a fost facut luni, in cadrul unei conferințe de presa de deputatul UDMR de Covasna, radicalul Kulcsar Terza Jozsef, scrie cotidianul in maghiara Szekely Hirmondo, citat de dantanasa.ro.…

- Sambata, 18 noiembrie 2017, orele 12:00, sunteti invitati la Centrul Cutural Reduta din Brașov la lansarea volumului „Uitați in inima Romaniei”, scris de Dan Tanasa. „Pare greu de imaginat pentru orice om normal ca, in Romania, romanii sa fie discriminați etnic de o minoritate naționala, cea maghiara. Cu…