- Agentia de turism J’Info Tours, trader de cereale, va trimite in februarie 97 de persoane intr-o vacanta de zece zile in Bali, Indonezia. Pentru fiecare dintre ei a platit cate 4.000 de euro.

- Citeste si: Banii aduc fericirea: familiile din nordul Bucurestiului cumpara vacante de doua ori mai scumpe decat cele din restul tarii Unde sta Romania pe harta europeana a turismului. Strainii au petrecut 5 milioane de nopti in Romania in 2017, in timp ce in Bulgaria au petrecut 17 milioane de nopti,…

- Datele centralizate de Ministerul Fondurilor Europene (MFE) arata ca Romania a incasat de la Uniunea Europeana fonduri nerambursabile in valoare totala de 3,6 miliarde de euro in anul 2017, din care 1,7 miliarde de euro au venit prin Fondul European pentru Garantare Agricola - FEGA. Potrivit…

- Advertorial – Agentia de turism Mara International Tour va propune sa profitati acum de ofertele speciale pentru Antalya – avion din Cluj. Turcia este cea mai populara destinatie de vacante aleasa de turistii din intreaga lume. Avion direct din Cluj, hoteluri si servicii de calitate, garantia unui concediu…

- Contribuția la pensii este una dintre cele trei contribuții sociale ramase in legislație incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Aceasta este datorata, in principal, pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, așa cum reiese din prevederile Codului fiscal. Cotele de CAS valabile in…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a organizat marti, 16 ianuarie 2018, prima intalnire de lucru din acest an privind oportunitatile de finantare pentru anul 2018, disponibile prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020). La acest eveniment, care a avut loc…

- Presa internaționala a relatat pe larg decizia premierului Mihai Tudose de a-și da demisia din fruntea guvernului dupa ce a pierdut sprijinul politic al Partidului Social Democrat. Agențiile de presa internaționale, dar și publicațiile importante au prezentat in regim de breaking news demisia lui Mihai…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Buzau informeaza potentialii beneficiari ca, pana la data de 31 ianuarie 2018 inclusiv, se depun cererile de plata a ajutorului pentru cantitatile de motorina achizitionate si utilizate in agricultura, aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie…

- Romania risca sa piarda milioane de euro pentru pașuni și pajiști naturale daca pe aceste suprafețe nu exista amenajamente pastorale avizate de direcțiile agricole județene. Amenajamentele pastorale sunt obligatorii din acest an. Pentru a incasa subvenția pe suprafața de la APIA, estimata undeva la…

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- Peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi de autobuz, si in Germania, unde, de asemenea, se cauta soferi, dar si salvamari, scrie NEWS.RO. Citeste si: Ministrul Educatiei pregateste…

- ANANP a acordat calificativul "Insuficient", pentru administrarea unuia dintre cele mai importante parcuri nationale din Romania, cu paduri virgine si cvasivirgine. In ultimii ani, Parcul National Semenic Cheile Carasului a fost de mai multe ori in mijlocul scandalurilor exploatarilor din zone care…

- ♦ Romanii cheltuie anual circa 230 de milioane de lei pe condimente, piata fiind in crestere ♦ In ultimii noua ani avansul a ajuns la peste 60%. Nicio companie locala nu a reusit sa isi faca loc la varf pe piata condimentelor din Romania, estimata in 2017 la aproape 229 mil. de lei,…

- "Romania este cel mai pro-american stat din UE. Suntem primii care implementam ceea ce a spus Donald Trump privind alocarea a 2% din PIB pentru Aparare. Acești bani vor merge pentru dotari noi și am cumparat sisteme de rachete Patriot pentru aparare. Pentru noi a fost o prioritate sa lucram cu companiile…

- Subvențiile agricole platite din fonduri europene se acorda fermierilor activi. Aceștia trebuie sa faca dovada activitații lor agricole și, de anul viitor, li se va putea cere sa fie și fiscalizați. Fermierii nefiscalizați, fie ca este vorba despre producatori agricoli din sectorul vegetal sau despre…

- Primaria comunei Vadu Pașii a primit vești bune de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din Romania. Peste 7,6 milioane de lei (76 de miliarde de lei vechi) vor fi puși la dispoziția administrației locale pentru finanțarea unui investiții importante. Un sistem complex de canalizare menajera…

- Banca Transilvania, banca oamenilor întreprinzatori, susține 250 de mii de clienți companii. O treime din firmele înființate în 2017 colaboreaza cu BT. Cu Banca Transilvania lucreaza clienți corporativi mari si medii, IMM-uri si micro-întreprinderi.…

- In era digitala experiența consumatorului decide campionii in business. Companiile care gestioneaza relația cu consumatorul la toate punctele de contact cu acesta se vor desprinde in lideri de piața. Industriile care fac din experiența consumatorului valoarea numarul unu in cultura lor organizaționala,…

- Conform site-ului dedicat posturilor vacante in administrația publica din Romania, in cateva dintre primariile din Maramureș se organizeaza concursuri pentru ocuparea unor locuri de munca. Printre posturile libere se numara cele de director executiv la primaria orașului Targu Lapuș și de consilier superior…

- Juventus Torino a castigat derby-ul cu Napoli, 1-0 pe San Paolo, gratie unui gol semnat de Gonzalo Higuain, si s-a apropiat la doar un punct de echipa lui Vlad Chiriches. Asteptat cu mare interes de fanii lui Napoli, care au epuizat rapid biletele pentru inclestarea cu marele…

- Europarlamentarul liberal Daniel Buda ii cere premierului Mihai Tudose sa intervina pentru stingerea conflictului existent la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) si anunta ca va informa Comisia Europeana despre situatia din Romania. "Ii solicit public premierului Mihai Tudose sa…

- Domeniile in care Romania are cel mai mare deficit de forța de munca sunt construcțiile, sectorul IT, agricultura și medicina, a declarat, ieri, ministrul de resort, Lia Olguța Vasilescu, intr-o conferința pe aceasta tema, citata de Agerpres. Scoatem posturi de medic la concurs, din 10 posturi se ocupa…

- USAMV SRL. Sucurile probiotice si berea Student intra pe piata privata Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca isi va vinde produsele proprii pe piata privata, atat in magazinul sau, cat si pe internet, si va infiinta un centru de tranfer tehnologic de 10 milioane…

- Cele mai performante trei actiuni din cele 13 care compun indicele de referinta BET apartin unor companii romanesti de stat care activeaza in industria energiei, cel mai bine reprezentata la bursa romaneasca. Nuclearelectrica (SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania, afiseaza un randament…

- Agentia de evaluare financiara Moody`s prognozeaza o crestere economica de 6,5% pentru Romania, in 2017 si de 5% in 2018, avertizand ca in ciuda premiselor pentru o crestere economica robusta, aceasta nu este sustenabila, iar deficitul bugetar va depasi 3% din PIB, anul viitor.

- Companiile vor sa mentina nivelul salariilor nete ale angajatilor, dar se tem de noi surprize legislative anul viitor si cauta alte solutii decat majorarea salariului brut, cum ar fi sisteme de bonusare sau acte aditionale temporare, spun avocatii de la NNDKP. „Un salariu brut marit prin act aditional…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila, vicepresedinte al Comisiei pentru Agricultura din Parlamentul European, a afirmat, vineri, la Pitesti, ca de la 1 ianuarie toti cei implicati in agricultura trebuie sa participe la consultari in vederea pregatirii Romaniei pentru viitoarea Politica Agricola…

- "Salariatii APIA din centrele judetene protesteaza pentru ca sunt afectati de legea salarizarii unitare, legea 153 si de transferul contributiilor de la angajator catre angajat. Astfel, de la 1 ianuarie noi avem scaderi de salarii. Scaderile salariale depind de functie. Sunt scaderi de la 600-700…

- Norul de fum si de cenusa vulcanica se ridica la aproximativ 700 metri inaltime. Gradul de alerta este mentinut la nivelul III (atentionare). Aeroportul international Ngurah Rai din Denpasar este deschis. Zona de restrictie in jurul vulcanului este mentinuta la 6-7,5 km, precizeaza…

- Finantarile noi prin leasing au crescut cu 14%, fata de un ritm de aproape 30% in 2016. Companiile de leasing financiar au acordat finantari noi in valoare de 7,6 miliarde de lei (1,7 mld. euro) in intervalul ianuarie-septembrie al acestui an, in crestere cu 14% fata de aceeasi perioada…

- Companiile din sectorul productiei de bauturi au ajuns anul trecut la un business total de aproape 11 mld. lei (2,4 mld. euro), in crestere cu 7% fata de anul precedent, arata o analiza a ZF pe baza datelor de la Registrul Comertului. Fata de anul 2008, ultimul an de boom economic pentru…

- Pinera, 67 de ani, a obtinut 36,6% din voturi, in timp ce senatorul independent Guillier, care reprezinta coalitia de centru-stanga a presedintelui in exercitiu Michelle Bachelet, a obtinut 22,6%. Jurnalista Beatriz Sanchez, din partea partidului Frente Amplio, care include ecologisti si…

- Dan Petrescu a vorbit la finalul partidei pe care echipa sa, CFR, a castigat-o in Stefan cel Mare, 2-0 cu Dinamo, in etapa a 18-a a Ligii 1. Dupa un prim act palid, clujenii si-au schimbat atitudinea in partea secunda. "Bursucul" a explicat cum a reactionat la vestiare, deranjat de indolenta elevilor…

- De Black Friday 2017, agentia de turism Christian Tour are reduceri de pana la 70% la destinatiile interne si de pana la 50% la destinatiile externe. 0 0 0 0 0 0 Black Friday 2017 in turism coincide cu targul care are loc la Romexpo, in perioada 16-19 noiembrie 2017. Astfel, Christian…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune sa profitati acum de ofertele pentru sejur in Thailanda cu avionul din Cluj. De ce sa alegi o vacanta in Thailanda? Thailanda este cea mai populara destinatie turistica din Asia de Sud-Est. Aici gasiti atractii pentru gustul fiecaruia: plaje cu apa…

- Fermierii din sectorul zootehnic vor beneficia de o alocare financiara de 100 mil. euro pentru plata subventiilor aferente campaniei agricole 2017, bani care vor ajunge la crescatorii de bivolite de lapte, bovine de carne, vaci de lapte, precum si la crescatorii de viermi de matase, potrivit unui…

- Christian Tour, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, estimeaza pentru sezonul estival 2018 o crestere cu 50% a numarului de romani care vor alege sa-si petreaca vacanta de vara intr-o statiune din Turcia si un plus de 15% a celor care se vor indrepta spre Grecia. In plus, pentru ca Targul…

- Black Friday este un moment rezervat cumparaturilor de orice fel, indiferent ca vorbim de electrocasnice, accesorii vestimentare sau vacanțe. Iți propunem sa-ți programezi deja urmatorul sejur și sa-ți alegi cea mai avantajoasa oferta de vacanța pentru ca Black Friday 2017 vine cu oferte greu de refuzat.…

- „Politica Paralela 45 este ’respectam turistii, zero taxe ascunse’ si de acum afisam pretul final, care include toate taxele, astfel incat turistul sa aleaga in cunostinta de cauza. Nu de putine ori ofertele unor agentii sunt simple carlige de marketing prin care se anunta un pret neverosimil. Atras…

- Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Olandei la Bucuresti, spune ca ceea ce vad investitorii straini in Romania sunt oportunitatile enorme, dar ca au nevoie de garantii ca acestea se vor mentine si ca exista predictibilitate in privinta taxelor, referindu-se la recentele modificari ale Codului Fiscal.…

- Avansul din subvenția pe suprafața a ajuns pana in prezent la peste 735.000 de fermieri, reprezentand 88,8% din numarul celor eligibili la plata in campania 2017, iar suma totala autorizata a depașit 902 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura…

- Fostul mare sambelan al palatului a fost concediat in Thailanda pentru "grave ofense" aduse monarhiei, printre care "maltratarea" amantei sale, a anuntat vineri seara Gazeta regala, rar semn aparent al unei epurari ordonate de noul rege, Maha Vajiralongkorn, relateaza AFP.Comunicatul il acuza…

- Indonezia, Maroc, Belgia, Statele Unite, Italia, Malta, Iordania, Irak. Nu e o insiruire aleatorie de tari, ci traseul pe care l-a urmat Thomas Baekelandt, ambasadorul Belgiei in Romania, de la intrarea sa in diplomatie.

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba prin serviciul de ocupare EURES Romania ofera 800 locuri de munca vacante in Spania. Se cauta 400 de femei și 200 de cupluri pentru munca sezoniera in agricultura. Sunt solicitate persoane apte pentru munca la camp, varsta 18–50 ani, pentru recoltarea…

- ♦ Capitala ramane detasat cel mai puternic pol de business din Romania, dar dependenta economiei locale de companiile inregistrate in Bucuresti s-a redus puternic fata de 2008. Doua sute de miliarde de lei. Atat „a disparut“ din cifra de afaceri a companiilor inregistrate in Capitala…

- Chuck Norris, celebrul actor american și expert in arte marțiale, a intentat proces mai multor companii de medicamente pe motiv ca, in timpul unor investigații, i-ar fi “otravit” soția cu o substanța numita gadoliniu. In urma cu patru ani, sotia acestuia, Gena Norris, a trecut prin dureri cumplite,…

- Cei mai cautati si cel mai dificil de angajat sunt specialistii in inginerie electrica, mecanica, chimica, metalurgica si automatica. Producatorul american de com­po­nente auto Federal Mogul, care are doua fabrici la Ploiesti si un centru de servicii in Bucuresti, a ajuns la 900 de angajati…

- Turistii romani incep sa se distanteze de mirajul super-ofertelor si preturilor foarte mici si se bazeaza pe incredere, apreciaza suportul pre si post vanzare realizat prin serviciile de relatii cu clientii si gradul de recunoastere in piata al agentiei. Toate acestea sunt elemente ale unei piete…