Vacante in hoteluri plutitoare: Trei croaziere care te vor ajuta sa descoperi lumea

Stiri pe aceeasi tema

- Piata croazierelor a crescut considerabil in ultimii ani. Succesul acestor vacante se datoreaza campaniilor de promovare, dar si tarifelor tot mai scazute, care fac ca produsul sa fie accesibil unui numar tot mai mare de turisti. Pretul unei croaziere...

- Viața este prea frumoasa și prea scurta ca sa o irosesti cu frica, indoiala si incercarea de a-i mulțumi pe alții. 1.Nu va mai temeți – Frica este bariera pentru cei slabi și piatra de temelie pentru cei puternici. Simte frica și du-te sa o intalnești. Moartea vine pentru toata lumea, cu totii vom muri,…

- Aproape 11 mii de joburi vacante asteapta sa fie ocupate in prezent in Moldova. Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cele mai multe sunt in municipiile Chisinau si Balti, iar cele mai putine - in Cantemir, Edinet si Falesti.

- Daca te gandești la cum ai putea caștiga bani cu riscuri minime, cele mai bune soluții sunt cele de perspectiva. Iți dam cinci ponturi financiare pentru satisfacție pe termen lung. Lumea se schimba mai rapid ca niciodata, iar peisajul social și economic, atat de familiar astazi, maine te-ar putea surprinde.…

- Problemele de vedere sunt foarte comune in zilele noastre, mai ales din cauza timpului petrecut in fa:a diverselor ecrane. De aceea, mul:i suferE de diverse probleme de vedere, fErE ca mEcar sE i"i dea seama. Cu acest test, po:i afla dacE nu cumva "i tu te numeri printre acei oameni.

- "Facem toate eforturile omenesc posibile pentru a-l ajuta, puteti fi siguri de asta", spune Corinna intr-un comunicat trimis cu o zi inainte de aniversarea legendei F1. Sotia lui Schumi a tinut sa le multumeasca milioanelor de fani pentru sustinere si le-a transmis ca "Michael e in cele mai…

- Global Technical Group, companie specializata in dezvoltarea de software, intra pe piata hoteliera, punand bazele unei noi ramuri de business, odata cu semnarea primelor doua contracte privind construirea infrastructurii tehnologice pentru doua noi...

- Peste 11.500 de locuri de munca vacante sunt inregistrate, in prezent, in Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, peste 80 la suta dintre oferte sunt pentru absolventii scolilor profesionale.