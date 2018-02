Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de TIR a distrus Liniile Nazca din Peru, doar pentru a evita o taxa de drum. Un șofer a intrat cu TIR-ul pe liniile protejate Nazca, din Peru, regiune aflata in Patrimoniul Unesco. Barbatul (40 de ani) a parasit drumul marcat clar pentru a evita sa plateasca taxa de incarcatura și a decis sa-și…

- Scrisoarea integrala a elevei Deaconeasa Bianca-Ștefania: ”Buna ziua,domnule președinte! Astazi m-am hotarat sa va scriu,sa va scriu fara a va leza sau a va adresa injurii fara de noima. Ma numesc Deaconeasa Bianca-Ștefania și sunt eleva la Colegiul Național "Vlaicu Voda" din Curtea de Argeș.…

- Munca la negru, la Cluj. Amenzi uriașe date de Inspecția Muncii Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare totala de circa 2,77 milioane de lei, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat…

- Inca un drum din Chisinau va fi declarat pietonal. Este vorba despre o artera din perimetrul strazilor Kiev, Alecu Russo si Nicolae Dimo din sectorul Riscani. O decizie in acest sens a fost votata de Consiliul Municipal, la solicitarea unui grup de parinti. Ei spun ca micutii lor care invata in zona…

- Eschimoșii. Cei care, din estul Siberiei pana in Alaska, Canada și Groenlanda, au domesticit viscolul și gerul – și care, pana in prezent, și-au creat o legatura stransa cu animalele pentru a supraviețui timp de mai bine de șapte milenii. Pentru noi, cel mai rudimentar portret al eschimosului este acel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat 'convins' marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde provin.Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari…

- Capitala este sufocata de masini, iar asta a condus la o reala problema in ceea ce priveste parcarile publice. Cum locurile nu sunt suficiente, romanii sunt nevoiti sa scoata din buzunar sute de lei zilnic. Potrivit Romania TV, parcarile private au castiguri substantiale, pentru ca pretul…

- Potrivit anchetatorilor, anul trecut, cel puțin opt minore au cazut victime acestei rețele de prostituție. Oamenii legii susțin ca o tanara de 17 ani, din familia proxeneților, s-a imprietenit cu fetele din centrul de plasament de la Zagujeni, le-a caștigat increderea și mai apoi le-a racolat.…

- Ponta il provoaca pe Dragnea: Daca aduce o copie dupa denunțul meu la DNA, imi dau demisia; Daca nu, sa plece el din Parlament, a transmis fostul premier, pe Facebook, dupa ce Dragnea l-a acuzat ca este unul dintre denunțatorii sai, in noul dosar Tel Drum. Fostul premier Victor Ponta arata ca va solicita…

- Reprezentantii platformei de anunturi online OLX au declarat, pentru AGERPRES, ca investigheaza aspectele legale privind comercializarea pe acest site a proiectelor Start-Up Nation, si ca au trimis o solicitare în acest sens catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri,

- Cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung a publicat un amplu material despre PSD, in care scrie ca social-democrații sunt corupți, prezentand viața din Teleorman, ”una dintre cele mai sarace zone ale Romaniei”. Faz.net publica un reportaj despre Teleorman, zona din Romania pe care o descriu…

- Facebook ar putea renunta la cea mai populara functie a retelei de socializare, News Feed (fluxul personalizat de stiri). Miercuri, in timpul discursului referitor la veniturile companiei din al patrulea trimestru fiscal, CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a discutat despre evolutia celei mai…

- De la prima ora a zilei, politistii si cadrele medicale, au fost solicitate sa acorde ajutor unei femei in varsta care se afla langa blocul 19, aceasta fiind cazuta. Batrana de 86 de ani, cazuse de la al doilea etaj al blocului. Cadrele medicale ajunse la fata locului nu au putut decat sa constate…

- Noul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, declara ca prioritatea sa este de a-i organiza pe cei din subordine pentru a-i face sa performeze. Ce spune despre autostrada Iasi - Targu Mures? Ati spus in comisiile de specialitate din Parlament, referindu-va la autostrada Iasi-Tg. Mures, ca este importanta…

- Alin Creț, ajutorul șefului Postului de Poliție Manastireni, a fost implicat intr-un accident rutier luni seara. Agentul s-a rasturnat cu mașina de serviciu din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de drum. Șefii agentului susțin ca a fost polei, oamenii ii contrazic. Accidentul s-a produs chiar…

- Senatorul USR Cristian Ghinea dezvaluie comportamentul noilor ministri din noul Cabinet Dancila-Dragnea si concluzioneaza ca „acesti oameni sunt prosti”. „Ministrul Educatiei zice ca ‘legea nu prevede nicaieri sa punem ghilimele...

- Un ianuarie fara orientare, cu momente in care nu m-am putut bucura nici de mine, de cei din jurul meu nici atat. Eu care gasesc si bucuria unei zile banale, acum am ratat-o in multe zile si pe aia, fara sa imi explic de ce. De fapt, cred ca daca incerc o explicatie imi iese: nu am cum sa…

- Oamenii legii le-ar fi pus gand rau șoferilor care blocheaza trotuarele. Pe strada Liniștei au mers in mai multe randuri sa-i sancționeze pe șoferi, iar sambata dimineața au facut același lucru in zona Dacia. „Poliția Locala imparte amenzi in zona Dacia, cei parcați pe trotuare sau…

- Primul dintre barbați, cel de 61 de ani, a fost oprit in trafic joi seara, la Timișoara. Polițiștii de la Secția 2 au fost cei care l-au tras pe dreapta și i-au cerut documentele la control. Șoferul nu avea carnet de conducere, iar in timpul verificarilor oamenii legii au aflat ca permisul i-a fost…

- Ceasul apocalipsei, care simbolizeaza iminenta unui cataclism planetar, a fost dat inainte cu 30 de secunde si indica doar doua minute pana la miezul noptii, din cauza unui risc sporit al unui conflict nuclear mondial si a ”imprevizibilitatii” presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP, citat…

- Legumicultorii din Rusca Teregova fac parte din categoria cultivatorilor care anul trecut se inscriau in programul „Tomate“. Avand o perioada de derulare de opt ani, programul are in vedere reducerea importurilor de rosii si cresterea productiei autohtone. Cu alte cuvinte, legumicultorii…

- Un tricolor imens a fost desfasurat in Piata Unirii. A fost adus de catre membrii organizatiei "Actiunea unionista 2012". Steagul a fost intins in momentul in care oamenii s-au strans sa joace hora unirii.

- Locuitorii dintr-un sat indian au crezut ca sunt binecuvântați de zei când un meteorit "aducator de prosperitate și noroc" le-a lovit așezarea. Oamenii au secționat bucațile de gheața cazute din cer și le-au dus acasa.

- In jur de 500 de siderurgistii protesteaza, luni, 22 ianuarie, in fata sediului administrativ al combinatului siderurgic ArcelorMittal Galati. Oamenii solicita majorarea lefurile la nivelul siderugieii europene si semnarea urgenta a noului contract colectiv de munca.

- Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 18.00 pana luni la ora 22.00, mai intai in regiunile vestice dupa care se vor extinde in cea mai mare parte a tarii.

- Oamenii cazați intr-un hotel foarte cunoscut din Kabul traiesc coșmarul vieții lor, dupa ce mai multe focuri de arma se trag. Din primele informații, patru barbați sunt inarmați, in acest moment, și amenința.

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca au fost aduse forte de ordine si alte judete ale tarii pentru a interveni la protestul organizat la Piata Universitatii, in cazul in care va fi necesar. "Pentru a ne indeplini obiectivele de…

- Carles Puigdemont a afirmat ca, datorita noilor tehnologii, poate conduce Catalonia de la Bruxelles, in contextul in care partidele separatiste au anuntat ca il vor nominaliza pe Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii, relateaza The Associated Press. Anunțul lui Puigdemont…

- Organizația Mondiala de Meteorologie a anunțat, joi ca ultimii trei ani sunt cei mai calzi inregistrați vreodata și ritmul incalzirii globale constatat in aceasta perioada este „excepțional”. ”Este confirmat ca anii 2015, 2016 și 2017, care se inscriu clar in tendinta de incalzire pe termen lung…

- Mai mulți calatori ai tramvaiului cu numarul 6, care face legatura intre cartierul Gai și zona Boul Roșu, au tras o sperietura strașnica miercuri dimineața, atunci cand au ramas blocați chiar pe liniile de tren. Unul dintre calatori a filmat și fotografiat momentul și a povestit ceea ce s-a…

- La mijlocul lunii decembrie, la Ungheni a avut loc cea de-a treia ediție a spectacolului ”Vedete Mari - Vedete Mici”, organizat de Aliona Popovici, conducatoarea studioului ”Do-Re-Micii”. Este un concert, care, de trei ani, aduna impreuna vedetele autohtone și micile talente unghenene. In anul curent,…

- Au facut prima baie din noul an. Mai mulți amatori de senzații tari din Germania s-au adunat la Berlin pentru a sarbatori Revelionul intr-un mod inedit. Oamenii, deghizați in personaje de poveste s-au scaldat in apele reci ale lacului Orankesee.

- De la Constanta a ajuns, vineri dimineata, un autocar inscriptionat cu semnul electoral PSD, in care erau aproximativ 100 de persoane. "Am venit pentru ca sunt romanca. Si pentru ca este ziua noastra. Nu vreau sa-l fluier pe Iohannis, pentru ca este roman ca mine, presedintele tarii, si…

- Un doctor care susține dreptul oamenilor de a fi eutanasiati, a inventat prima masina imprimata 3D care ii permite unei persoane sa se sinucida intr-un mod nonviolent. Dispozitivul numit „Sarco” este alcatuit dintr-o capsula in care intra persoana care doreste sa moara si o baza. Capsula este detasabila…

- Un caz șocant a avut loc de curând în localitatea Sfântu Gheorghe, din Covasna, unde un tânar de 16 ania fost arestat preventiv, el fiind acuzat ca a ucis un tânar în vârsta de 21 de ani, cu care consumase, anterior, alcool și substanțe volatile.…

- Condițiile in care traiesc cei peste zece mii de focșaneni care locuiesc in cartierul Bahne și facturile pe care le platesc la ENET nu sunt importante pentru cei șapte consilieri PNL și Costel Birsan de la UNPR/PMP. Aceștia nu au fost de acord, ieri, cu proiectul de hotarare referitor…

- Unul dintre martorii care s-au prezentat, marți, la instanța suprema, pentru a da declarații in dosarul de corupție al președintelui PSD, Liviu Dragnea, le-a povestit judecatorilor despre pretinsele intervenții ale acestuia la nivelul DGASPC Teleorman și a spus ca acesta „era ca un Dumnezeu” pentru…

- Psihologul David Dunning a studiat de ce oamenii, in general, nu isi judeca in mod corect abilitatile, iar fenomenul a fost denumit Efectul Dunning-Kruger, noteaza Vox. Studiile au demonstrat ca oamenii nu reusesc sa se evalueaza pe ei insisi cu precizie. De fapt, deseori ei se supraestimeaza, aminteste…

- Catalin Oprișan, mari probleme cu caldura. Redactorul de la A1.ro are caloriferele din casa reci si nu mai știe ce sa faca. "Oamenii deja ma roaga sa le fiu purtator de cuvant, sa facem greva, nu se poate asa ceva".

- Catalina Ponor a obținut doua medalii de aur și un argint la concursul din Mexic, ultimul din cariera. "Ma incearca multe stari, sunt in același timp fericita, dar și trista. Oamenii din tribune mi-au daruit multa dragoste", a spus Catalina Ponor, dupa ultima evoluție a carierei, care a avut loc la…

- Fiscul scoate la licitatie trei hoteluri ale fratilor Micula. Oamenii de afaceri sunt printre cei mai mari datornici la stat. Ultimele date de la Fisc arata ca au de dat mai bine de 400 de milioane de lei, mare parte prin compania European Foods.

- Zeci de calatori au fost evacuati din tramvaiul 25 din Capitala dupa ce garnitura a luat foc. Oamenii au observat cum vagonul se umple de fum si au fost evacuati de urgenta. In scurt timp, doua...

- Un bac incarcat cu doua TIR-uri si doua autoturisme s-a oprit intr-o limba de nisip aflata la intrarea pe bratul Ostrov. Oamenii nevoiti sa innopteze in mijlocul Dunarii au primit mancare calda. Potrivit Romania TV, ei au fost adusi la mal in cursul diminetii, dupa ce sutuatia a fost remediata cu…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca oamenii politici au obligația sa pastreze nealterate opțiunile strategice euroatlantice ale Romaniei. "În urma cu un secol, când România se afla într-unul dintre cele mai dramatice momente ale existenței…

- Un barbat de 49 de ani a fost incendiat, pe 13 noiembrie curent, de catre un amic de pahar cu care s-a luat la cearta. Crima a avut loc pe strada Dumbravei, cand chișinaueanul a fost stropit cu un lichid inflamabil si incendiat. Acesta a fost transportat de urgența la spital, dar a decedat peste cateva…

- Oamenii din vechime se stabileau in apropierea surselor de apa: rauri și lacuri. Raul Bic, locația, fertilitatea solului, abundența resurselor bogate de apa au atras primii oameni care aveau sa populeze Chișinaul, al carui nume vine de la un loc situat pe malul Bicului, langa un izvor, numit Chisla…

- Companiile mari si mici nu isi pot face bugetele decat aproximativ, pentru ca multora dintre marile schimbari impuse mediului de afaceri prin ordonante de urgenta le lipsesc normele de aplicare. Ministerul Finantelor Publice inca lucreaza la normele de aplicare la OUG 79/2017, care a comis…

- In SUA, peste 100.000 de pacienți se afla pe lista de așteptare a unui posibil donator de rinichi. Nu mai puțin de 3.000 de noi pacienți sunt adaugați pe aceasta lista in fiecare an. In medie, un pacient trebuie sa aștepte 3,6 ani pentru efectuarea unui transplant viabil. In tot acest timp, pacienții…

- Circa 2.000 de persoane au protestat duminica, 19 noiembrie, în Piața Unirii, din Cluj-Napoca. Oamenii s-au adunat în Piața Unirii, de la ora 18.00, mai încet decât o faceau de obicei, pentru a apara Justiția și împotriva modificarilor…