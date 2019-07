Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist de 63 de ani, cetațean britanic, s-a rasturnat in cursul dimineții de astazi, intr-o curba pe DN 67C, pe raza localitații Laz, din comuna Sasciori. Conform ISU Alba: „Un acident rutier a avut loc pe DN 67 C, pe raza localitatii Laz, comuna Sasciori. Un barbat, in varsta de 63 de ani,…

- Un barbat a fost ranit, duminica dimineața, dupa ce a cazut cu motocicleta pe șosea, pe DN67C – Transalpina. Potrivit ISU Alba, la fața locului s-a deplasat Garda de intervenție Sebeș cu o autospeciala de prim ajutor. Din primele date ale Poliției Alba, barbatul a pierdut controlul motocicletei, nefiind…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in Sebeș: Un barbat din Cut nu a oprit la STOP și a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa de un tanar fara permis de conducere corespunzator ACCIDENT rutier in Sebeș: Un barbat din Cut nu a oprit la STOP și a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa de un tanar…

- Ieri, 26 iunie 2019, in jurul orei 11.00, polițiștii rutieri din Sebeș au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Ulița de Jos din Lancram, in care au fost implicat un autoturism și un tractor. In urma testarii conducatorilor auto cu aparatul…

- La data de 25 iunie 2019, in jurul orei 13.25, polițiștii din Sebeș au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe DN 67 C, in afara localitații Șugag. Din primele cercetari efectuate a rezultat ca un cetațean ucrainean, in varsta de 31 de ani, in timp ce conducea o motocicleta, nu…

- Un cetațean ucrainean a ajuns la spitalul din Sebeș, marți, dupa ce s-a rasturnat cu motocicleta pe DN 67 C – Transalpina, in afara localitații Șugag. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 iunie 2019, in jurul orei 13:25, polițiștii din Sebeș au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs…

- 'Detasamentul Giurgiu, cu o autospeciala cu apa si spuma, un echipaj de descarcerare si o autoplatforma de transport pacienti si victime multiple au intervenit marti, pe DN 5, Giurgiu-Bucuresti, in afara localitatii Plopsoru, dupa ce un microbuz in care se aflau sase adulti si trei copii s-a rasturnat',…

- Sambata, 18 mai 2019, in jurul orei 20.00, in timp ce patrulau pe DC 91, intre Tarsa și Candești, polițiștii din Avram Iancu au observat un autoturism care era rasturnat in șanțul din partea dreapta a drumului. La locul accidentului, polițiștii l-au identificat pe conducatorul auto, un barbat de 56…