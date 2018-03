Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren care s-a produs in comuna Drajna afecteaza un drum comunal, accesul la 24 de gospodarii din zona facandu-se in prezent doar pietonal, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Citeste si: ALERTA - Premierul CONVOACA ministrii, dupa protestele…

- Planurile de vacanta au fost facute: te-ai decis unde iti vei petrece urmatorul concediu si ti-ai rezervat cazarea. Ai facut o mica documentare si asupra obiectivelor de vizitat si a activitatilor pe care poti sa le faci. Mai ai de rezolvat un singur lucru: unde vei manca? 0 0 0 0 0 0

- Atleții vasluieni au disputat weekend-ul trecut etapa finala a naționalelor rezervate juniorilor doi, ocazie cu care Cristina Valentina Balaur de la LPS Vaslui a devenit vicecampioana la aceasta categorie. La sala din cadrul Complexului “Lia Manoliu” din București au participat 433 de sportivi, din…

- In week-end-ul care a trecut a avut loc cea de-a sasea editie a festivalului cultural „Martisorul Muntomanului”, care s-a desfasurat la Cabana Diham (la altitudinea de 1.320 m), in Muntii Bucegi. Evenimentul a adus laolalta, din toate colturile tarii, zeci de oameni, concurenti sau doar spectatori,…

- Fragmente dintr-un corp uman au fost descoperite in stomacul unui crocodil in Borneo, Indonezia, cel mai probabil fiind vorba despre un muncitor de pe o plantatie invecinata, care disparuse cu doua zile inainte, a anuntat vineri politia, potrivit AFP. Corpul mutilat al barbatului de 36 de…

- Vremea capricioasa nu se da batuta nici joi, cand luna martie debuteaza cu temperaturi scazute pentru aceasta perioada, dar și cu ninsori și vant. De vineri, insa, lucrurile par sa se linișteasca in privința condițiilor meteo, astfel ca in mai multe județe, cursurile vor fi reluate.

- Un incendiu puternic a izbucnit, marti, la o fabrica de mobile din Teliu, judetul Brasov, focul cuprinzand acoperisul pe o suprafata de 500 metri patrati. La aceasta ora, pompierii intervin cu sapte autospeciale pentru stingerea flacarilor. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații…

- Femeia acuzata ca ar fi ucis o tanara, la sfarșitul anului trecut, impingand-o in fata metroului,dupa ce inainte incercase același lucru cu alta tanara, poate raspunde penal pentru faptele sale. Institutul National de Medicina Legala a incheiat raportul privind expertiza psihiatrica a Magdalenei Serban.…

- Elan Schwartzenberg, omul de afaceri fugit din tara de peste sase ani si urmarit international, a declarat vineri, intr-un interviu acordat postului B1 TV, ca nu a fugit din tara in 2012, ci a mers in vacanta cu fiul sau. El a precizat ca, inainte de a pleca, un personaj din SRI, apropiat de Florian…

- La aproape doua luni dupa încheierea sarbatorilor de iarna, gândul vacanței începe sa prinda contur. Sa fie în iunie sau în septembrie? Un oraș aglomerat sau o stațiune liniștita la mare? Variantele încep sa se înmulțeasca pe masura ce îți dai seama…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat marti structura anului scolar 2018-2019. Elevii au parte anul viitor de mai multa vacanta. In primavara, copiii vor sta acasa doua saptamani. Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura…

- Traficul feroviar este complet blocat, miercuri dimineata, in Gara de Vest din Ploiesti, dupa ce o pasarela metalica grea de patru tone si lunga de 15 metri s-a prabusit peste liniile ferate. In urma incidentului nu sunt victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- CSM Suceava a terminat sezonul regulat al Diviziei A2 la volei masculin pe locul 4 in clasamentului seriei de est. In ultima etapa inainte de startul play-off-ului, echipa condusa de Tudor Orasanu s-a impus pe terenul ultimei clasate, CSM Ramnicu Sarat, cu scorul de 3-0. Chiar daca a avut patru juniori…

- Stare de urgența in Indonezia, dupa ce Muntele Sinabung a erupt inca o data, aruncand fum și cenușa fierbinte la 7.000 de metri altitudine. Vulcanul, care a fost inactiv timp de 400 de ani, a inceput sa erupa din nou in 2010.

- Patinatoarea sud-coreeana Choi Minjeong a scos cel mai bun timp la proba de short-track pe 1.500 metri, sambata, in semifinale, la JO de la PyeongChang. Ea s-a calificat in finala castigandu-si seria (a 3-a) cu timpul de 2 min 22.295 sec, urmata de unguroaica Petra Jaszapati, calificata…

- Puiu Englezu a inceput constructia vilei din Hunedoara acum cativa ani, dar nu s-a grabit sa o termine, pentru ca a vrut sa aiba parte de cele mai bune materiale si finisaje. Mai intai, el s-a ocupat de interior, achizitionand mobila de lux, precum si gresie si faianta din cele mai scumpe. In ultima…

- Liviu, fost concurent la "Insula Iubirii", o tine pe Bianca in puf! De cand s-au intors din Thailanda cei doi au mers intr-o multime de vacante, in locul care mai de care mai interesante din intreaga lume.

- Politistii din cadrul Biroului de Combaterea Delictelor Silvice, au desfasurat activitati de control pe raza fondului forestier din extravilanul localitatii Gura Teghii, cu privire la respectarea normelor legale in domeniu. Astfel, in cazul unei societati comerciale cu obiect de activitate in domeniu,…

- Sezonul dragostei este oficial deschis cu ideile de cadouri gata pregatite și servite la jumatate de preț. Ziua Indragostiților, Dragobete sau 8 martie – nu te grabi sa intri in panica, Moldcell are soluții pe toate gusturile, prezentate in magazinele sale sau online pe www.moldcell.md.

- Sezonul dragostei este oficial deschis cu ideile de cadouri gata pregatite și servite la jumatate de preț.Ziua Indragostiților, Dragobete sau 8 martie – nu te grabi sa intri in panica, Moldcell are soluții pe toate gusturile, prezentate in magazinele sale sau online pe www.

- Ultima zi de vacanța au petrecut-o pe partie sute de copii, alaturi de parinții lor și prieteni. Stațiunea Muntele Baișorii din județul Cluj a fost plina de iubitori ai sportului de iarna. In timp ce unii au luat lecții de schi, pe ultima suta de metri, alții s-au dovedit a fi experți in alunecatul…

- Destinația? Dubai! Pentru zeci de mii de romani, metropola araba nu mai fost un vis interzis. Anul trecut s-a inregistrat anul trecut o crestere de 20% a numarului de turisti veniți in Dubai din țara noastra. 61.323 de romani si-au petrecut vacanta in Dubai, potrivit datelor anuntate de autoritatea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de ninsori abundente in opt judete din nordul tarii, valabila din aceasta seara si pana vineri dupa-amiaza.

- „Strict vorbind din punctul de vedere al impactului contributiei de asigurari de sanatate (CASS) adus de declaratia 600, se observa o scadere a sarcinii fiscale impuse notarilor/avocatilor prin prisma faptului ca in 2017 CASS era datorat ca procent asupra venitului impozabil, in timp ce incepand cu…

- Pompierii maramureseni au intervenit in intervalul 4-5 februarie in patru situatii de urgenta. Duminica, echipa pirotehnica a inspectoratului a ridicat o grenada defensiva din localitatea Leordina. Grenada a fost gasita in urma demolarii unui imobil vechi. Tot ieri, pompierii sigheteni, impreuna cu…

- La cinci ani si jumatate de la moartea tragica a Madalinei Manole, Petru Mircea si-a refacut viata cu o tanara de 23 de ani, pe nume Geanina Manea, insa povestea lor de dragoste nu a durat prea mult, cu toate ca aceasta l-a parasit pe barbatul cu care avea o relatie in acel moment pentru a-i fi alaturi…

- Zalauanul Robert Parge, fost atlet al Clubului Sportiv Scolar Zalau, este noul recordman al Romaniei in proba de 400 de metri, la tineret. Parge a participat zilele trecute la un concurs in Austria, clasandu-se pe locul patru in aceasta proba, fiind depasit de un sloven, un englez si un ceh. Atletul…

- Sena a atins luni dimineata nivelul maxim prevazut pentru actualul episod de crestere a apelor la trecerea sa prin Paris - 5,84 metri - care este insa departe de nivelul de 6,10 metri atins in 2016,...

- Apa fluviului Sena se ridica la cel putin 3,3 metri deasupra nivelului normal, scrie BBC. Locuitorii din Paris au fost sfatuiti sa ”isi ia masuri de precautie extreme”, dupa ce nivelul Senei a crescut cu 3 metri fata de limita normala, iar apele fluviului s-au revarsat pe strazi. Autoritatile au inchis…

- Un barbat din Capitala a fost condamnat pe fond la o pedeapsa de 9 luni si 10 zile de inchisoare de Judecatoria Sectorului 5 dupa ce in data de 3 iunie 2016, avand permisul de conducere suspendat si numerele expirate, s-a urcat la volan pentru a muta masina doua locuri de parcare mai incolo pentru a…

- Nu a ascuns faptul ca in momentul in care fiul sau a terminat studiile, s-a urcat pe ”tavan de fericire”. Cunoscuta actrița Carmen Tanase nu are nici ea aminitiri tocmai placute de pe bancile școlii. Are zeci de filme și piese de teatru la activ și este, fara indoiala, una dintre cele mai in voga actrițe…

- F. T. Peste 60 de polițiști, impreuna cu angajați ai Direcției Silvice Prahova, au organizat, recent, o acțiune pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice, efectuand trei perchezitii domiciliare in zona comunei Secaria, la persoane suspectate de comiterea unor infractiuni de taiere fara drept…

- In data de 15 ianuarie 2018 mult așteptatul sezon al reducerilor a luat startul cu forța și cu promoții imposibil de refuzat. Cunoscut ca fiind magazinul de incalțaminte și imbracaminte cu cele mai mari reduceri – Relegance nu se dezminte nici in luna ianuarie:

- Elevii se intorc astazi la scola din vacanta de iarna. Acestia au avut vacanta pana pe 14 ianuarie, insa nu au stat mai mult acasa comparativ cu anul scolar trecut, cei mici incepand vacanta de pe 22 decembrie, adica cu doua zile inainte de ajunul Craciunului. Structura anului scolar este diferita fata…

- Trei persoane sunt transportate la spitalul din Sibiu, dupa ce un microbuz in care se aflau patru oameni s-a rasturnat sambata seara intr-o rapa adanca de cinci metri, pe drumul spre statiunea Paltinis, a anuntat ISU Sibiu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Lovitura DURA pentru Carmen Dan, dinspre…

- Apel matinal - Invitat: ministrul turismului, Mircea-Titus Dobre Mircea Titus Dobre, ministrul turismului. Peste o suta de agentii de turism, mai exact 107, au ramas anul trecut fara licenta de functionare, acestea fiind retrase de Ministerul Turismului. Culmea, pe lista se regasesc si firme pentru…

- Meteorologii au emis, miercuri dimineata, atentionari cod galben de ceata pentru 3 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic. Pana la ora 9.00, se manifesta ceata, dar se semnaleaza…

- LICITATIE…Dupa discuțiile iscate in jurul targului de Craciun, municipalitatea anunța ca nu renunța la planul de a deschiderea unui patinoar in parcul Copou. Din pacate, am ajuns in luna ianuarie și nicio firma nu a dorit sa participe pana acum la cele doua licitații organizate de primarie. Cu toate…

- A devenit deja o traditie ca, dupa sarbatorile de iarna, comerciantii sa inceapa sezonul reducerilor, care aduce o scadere importanta a preturilor hainelor si bijuteriilor in marile magazine, dar sunt reduceri si la produse cosmetice, electrocasnice, sau la vacante. Cu toate ca perioada reducerilor…

- Florin Fanel Enache, sef Sectie Platforma Port din cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata la data de 17 mai 2016 ca detine, impreuna cu sotia, doua terenuri intravilane in Constanta, in suprafata totala de aproximativ 650 de metri patrati. Florin Fanel Enache mai detine,…

- Daca am vorbit despre Andreea Visoiu si despre destinatiile ei de vacanta, trecem in revista si locurile in care se distreaza Robert Visoiu, talentatul pilot argesean. Acesta s-a distrat in vacanta alaturi de un coleg de echipa alaturi de care a concurat in sezonul anterior din FIA Formula 2. Pitesteanul…

- Meteorologii au emis, duminica dimineata, avertizari nowcasting de ceata densa pentru judetele Teleorman, Giurgiu, Vrancea si Vaslui, anuntand ca vizibilitatea va fi redusa.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in judetele Teleorman si Giurgiu se va semnala ceata care determina…

- Cel puțin 25 de persoane au murit in Peru, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima, scrie Antena 3. Accidentul a avut loc pe un o șosea ingusta, cunoscuta drept „Intorsura diavolului” din Pasamayo și considerata…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba desfasoara activitati de informare a populatiei in legatura cu regimul legal al articolelor cu continut pirotehnic si cu riscurile la care se expun prin folosirea necorespunzatoare a acestui tip de articole. In aceasta perioada, politistii Compartimentului…

- Sezonul continua in bune condiții la Arieșeni, unde partiile sunt acoperite de zapada suficienta, menținuta de vreme rece și ninsoare. Drumul spre stațiune e intreținut ”la negru” cu utilajele care sunt la lucru. Sarbatoarea Craciunului se anunța a fi, in zona, incarcata de omat și turiști care, sambata…

- Un incendiu puternic a avut loc in timpul nopții de joi spre vineri, la o pensiune din localitatea Moieciu de Sus, in urma caruia au ars sute de metri patrați din acoperiș și mansarda. Nicio persoana nu a fost ranita, dar un om a suferit un atac de panica. „E vorba de un incendiu care a izbucnit la…

- Dupa ce a fost lider in 14 din ultimele 15 runde, campioana turului AFC Hermannstadt a terminat anul 2017 doar pe locul secund, cedand sefia principalei rivale, Dunarea Calarasi, echipa cu care se va duela chiar in prima etapa din 2018, la Calarasi. Sibienii au parasit fotoliul de lider dupa ce au remizat…

- Pe mai multe grupuri de pe rețeaua de socializare a circulat o imagine care parea a fi de pe Wikipedia despre senatorul PSD cu scopul de a-l discredita. In captura foto, se arata ca Șerban Nicolae este șofer. In realitate, pe Wikipedia, social-democratul este prezentat drept avocat. (captura…

- Pompierii maramureșeni au intervenit la 3 situații de urgența in intervalul 15.12.-17.12.2017. Sambata, 16.12, pompierii Detașamentului ” Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare au intervenit in localitatea Ilba, alaturi de pompierii voluntari, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case.…