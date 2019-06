Vacanta pe plajele din Thailanda: Cele mai frumoase insule din Phuket

Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas doar o zi pana la vacanța mare. Copiii sunt in extaz, iar parinții in agonie pentru ca nu știu cu cine sa-i lase cat sunt la serviciu. Vacanțele la bunici nu mai sunt o opțiune pentru copii in ultimii ani.

- Salajenii care lucreaza in sistemul bugetar și care au primit ori urmeaza sa primeasca voucherele de vacanța aferente acestui an, iși pot alege atat agenția de turism cat și pensiunea sau hotelul in care doresc sa iși petreaca vacanța folosind aceste vouchere oferite de stat, mai precis de fiecare dintre…

- Una dintre destinatiile de vacanta cele mai cautate este Thailanda, tara care atrage prin plajele magnifice, dar si prin serviciile exceptionale din turism. Thailandezii sunt renumiti pentru ospitalitate si...

- Vreti o vacanta ca la bunica, un concediu la conac sau, dimpotriva, o vacanta luxoasa ori experiente cum nu ati avut pana acum? Nu trebuie sa mergeti departe. In Muntii Apuseni le puteti avea pe toate. Plasate printre dealuri line, la poalele muntilor, ori ascunse in padure sau pe varf de munte, sunt…

- Vacanța de Paște și de 1 mai s-a terminat, dar iata ca romanii deja se gandesc la urmatoarele zile libere de la stat. Sezonul estival se apropie, astfel ca mulți deja s-au gandit la destinații pentru mini-vacanța ce urmeaza.

- O vacanta pe o insula pustie este de departe cea mai spectaculoasa, unica, relaxanta, idilica experienta pe care o poate trai un turist, in materie de calatorii. Cati dintre voi nu s-au imaginat pe o insula tropicala, lenevind in hamac, sub un palmier,...

- Turiștii care vor sa-și faca selfie-uri pe o insula din Thailanda trebuie sa se gandeasca de doua ori inainte, pentru ca ar putea risca pedeapsa cu moartea. Cei care aleg insula thailandeza Phuket ca destinație de vacanța trebuie sa știe ca ar putea risca pedeapsa cu moartea daca iși fac selfie-uri…

- Pedeapsa cu moartea pentru un selfie. Autoritatile din Thailanda avertizeaza turistii sa nu-si mai faca poze pe o portiune de plaja, aflata la capatul pistei pentru decolari a aeroportului din insula Phuket.