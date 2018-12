Vacanță mică. Planul de ULTIMĂ ORĂ al PSD Conform surselor citate, prioritatea PSD va fi bugetul de stat - in condițiile in care Romania intra cu datorii in 2019, anul in care tara va detine presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Din 2008 si pana in prezent, astfel de situatii - in care bugetul de stat pe anul urmator nu a fost aprobat in Parlament pana la finalul anului in curs - s-au mai intalnit de 4 ori: in perioade de criza economica (2008) sau politica (anul 2009 cand Guvernul Boc a fost demis prin motiune de cenzura) si in an electoral (2016). Astfel, pe 21 ianuarie 2019 proiectul de buget pe 2019 ar putea intra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

