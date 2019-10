Stiri pe aceeasi tema

- Autovehicule pentru transportul de persoanelor sau marfurilor vor fi oprite pentru control, in aceasta saptamana, de politistii rutieri. Activitatile sunt desfașurate simultan in toate statele membre ale U.E. Intr-un comunicat de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna de reprezentanții…

- Gradinița „Benedek Elek” din Sfantu Gheorghe a organizat, in perioada 7-11 octombrie, „Saptamana gastronomiei” in cadrul careia alimentația sanatoasa a fost promovata in randul copiilor, prin lansarea, la nivelul fiecarei grupe, a volumului „Gatitul ca o joaca de copil”- realizat de unitatea de invațamant.…

- Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe are in derulare mai multe activitați educative, culturale și gastronomice, prin proiecte cofinanțate de Consilul Local Sfantu Gheorghe și Consiliul Județean Covasna, și prin contribuția asociației școlii. Activitațile implica elevi și dascali…

- Aceasta a trait pe vremea imparaților Dioclețian (284-305) și Maximian Galeriu (305-311). Ea s-a nascut și a crescut la Calcedon, in ținutul Bitiniei, langa Bosfor, fiind fiica unui oarecare Filofron și a Teodosianei, și era in randuiala fecioarelor Bisericii, indeletnicindu-se cu duhovniceștile nevoințe,…

- Sfantul Alexandru, considerat de catre Biserica și protectorul omenirii este sarbatorit in fiecare an pe data de 30 august. Unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii, Sfantul Alexandru a fost și un aparator neinfricat al credinței creștine. Sfantul Alexandru a trait in secolul al IV-lea, timp…

- Luni, 2 septembrie 2019, demareaza activitațile de formare din cadrul proiectului CRED – Curriculum Relevant Educație Deschisa pentru toți. Cursurile vor incepe pentru cele patru grupe ale primei serii din acest proiect, la nivel de județ fiind cooptați, in aceste grupe, zeci de dascali din invațamantul…

- In acest an istoric pentru Biserica Greco-Catolica din Romania, 2019 - anul beatificarii Episcopilor martiri pentru credinta de catre Papa Francisc la Blaj -, cu ocazia Pelerinajului traditional la Nicula, prezenta spirituala a Arhiereului Iuliu Hossu la Nicula va fi aratata si printr-un semn fizic:…

- „Nu voi da niciun pas inapoi, caci altfel imi voi pierde numele de roman.” Activitațile desfașurate de medicul brașovean Mihai Tirnoveanu, președinte al Asociației „Calea Neamului” și vicepreședinte al Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș, in decursul ultimilor ani- dintre care…