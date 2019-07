Stiri pe aceeasi tema

- Iesiti din tara cu copiii in perioada urmatoare? Atentie la documentele de calatorie ale acestora! Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor tarii, Politia de Frontiera Romana reaminteste conditiile privind calatoria cetatenilor…

- Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor tarii, Politia de Frontiera Romana reaminteste conditiile privind calatoria cetatenilor romani minori in strainatate. In cursul anului 2018, politistii de frontiera au fost nevoiti sa intrerupa…

- Iesiti din tara cu copiii in perioada urmatoare? Atentie la documentele de calatorie ale acestora! Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor tarii, Politia de Frontiera Romana reamintește conditiile privind calatoria cetatenilor…

- Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor tarii, Politia de Frontiera Romana reaminteste conditiile privind calatoria cetatenilor romani minori in strainatate.

- ''Facem precizarea ca documentele ridicate astazi, 15 mai, de la clubul Dunarea, provin din perioada fostei conduceri cand Dunarea activa in Liga a 3-a, iar mai apoi a promovat in Liga a 2-a'', se arata in comunicat. Dunarea Calarasi, aflata la primul sau sezon in Liga 1, ocupa locul 13, penultimul…

- In urma masurilor dispuse de conducerea Politiei de Frontiera, traficul calatorilor prin punctele de trecere ale frontierei, in perioada Sarbatorilor Pascale si minivacantei de 1 Mai, s-a desfasurat fluent si nu au fost inregistrate blocaje. Frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 2.000.000…

- In urma masurilor dispuse de conducerea Politiei de Frontiera, traficul calatorilor prin punctele de trecere ale frontierei, in perioada Sarbatorilor Pascale si minivacantei de 1 Mai, s-a desfasurat fluent si nu au fost inregistrate blocaje. Frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 2.000.000…

- In urma masurilor dispuse de conducerea Politiei de Frontiera, traficul calatorilor prin punctele de trecere ale frontierei, in perioada Sarbatorilor Pascale si minivacantei de 1 Mai, s-a desfasurat fluent si nu au fost inregistrate blocaje. Frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 2.000.000…