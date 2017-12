Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Buzau a dispus intensificarea masurilor și suplimentarea efectivelor, pentru asigurarea unui climat de ordine, siguranța și liniște publica, la nivel judetean, precum și pentru soluționarea operativa a sesizarilor cetațenilor in mini-vacanța dintre ani. In perioada…

- Copiii au intrat in vacanța de iarna și in magia sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou. Pentru prevenirea diferitelor fapte anti-sociale si prevenirea victimizarii copiilor, Politia vine cu urmatoarele recomandari: Pentru parinti:- Discutati deschis cu copilul vostru,

- Zeci de femei din Romania au devenit mame chiar de Craciun. Parintii si medicii sunt convinsi ca toti copiii care au venit pe lume in sfanta zi a Nasterii Domnului vor avea noroc in viata. "Cand m-au apucat contractiile pe 24, chiar ziceam: sper sa nu nasc astazi, s-o nasc intr-o zi speciala, adica…

- Si pentru ca in ajunul sarbatorilor de iarna creste numarul infractiunilor, Politia Capitalei vine cu o serie de recomandari in adresa cetatenilor. Precauti trebuie sa fie nu doar maturii, dar si copiii, atentioneaza fortele de ordine. Instruiti copiii sa reactioneze promt in situatii cind cineva necunoscut…

- De ce mint copiii de 2-3 ani La aceasta varsta copiii mint in general doar negand ceva ce au facut. Uneori ei nu pot distinge intre realitate si fantezie, mai ales ca memoria copilului este inca de scurta durata. De asemenea, ei invata deja ca unele comportamente ii dezamagesc pe parintii lor, asa ca…

- Poliția atrage atentia celor care merg, in aceasta perioada, la colindat, sa nu accepte invitatiile unor necunoscuti in casa, la petreceri sau la plimbari cu masina. Pentru a fi in siguranta, copiii ar trebui sa fie insotiti de ...

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba va recomanda Cand sunteti la cumparaturi, evitati sa aveti asupra dumneavoastra sume mari de bani, in numerar și nu va lasati bunurile de valoare (borseta, servieta) in caruciorul pentru cumparaturi. Fiți atenți la portofel si poseta. Depozitati cumparaturile in…

- Aproximativ 23.000 de politisti, jandarmi si pompieri, precum si echipaje SMURD si ambulante vor asigura ordinea, siguranta publica si asistenta medicala la nivel national in minivacanta de Craciun. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI), in perioada 23-26 decembrie vor lucra aproximativ…

- Jandarmii din Alba sunt pregatiti pentru sezonul rece si vor participa la asigurarea unui climat de normalitate si siguranta pe timpul Sarbatorilor de Iarna. Transmit recomandari atat pentru turistii aflati in vacanta la munte, cat si persoanelor care participa la evenimente, in aceasta perioada. Efectivele…

- A inceput perioada sejururilor de iarna in strainatate. Cum tot mai multi dintre noi facem cumparaturile de bilete de avion, ori de cazare in vacanta de pe internet, polițiștii vin cu recomandari, de care ar trebui sa ținem cont cu toții pentru a ne feri de incidente neplacute. Este important sa va…

- Politistii din Alba au continuat activitatile informativ-preventive adresate copiilor si le fac recomandari pentru o vacanta de iarna in siguranta. In saptamana premergatoare vacantei de iarna, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din IPJ Alba, s-au intalnit cu elevii…

- Italia se afla in topul țarilor in care tinerii cu virste cuprinse intre 25 și 34 de ani inca locuiesc cu parinții. Peste 45% dintre tinerii din Italia inca locuiesc cu parinții, in timp ce in țarile scandinave doar puțin peste 4% dintre aceștia mai locuiesc in casa parinteasca, scrie avocatnet.ro.…

- Inainte de vacanta de iarna, Politia de Frontiera Romana reaminteste conditiile privind calatoria cetatenilor romani minori in strainatate. In 2016, politistii de frontiera au interrupt calatoria a peste 5.360 de cetateni romani minori deoarece documentele copiilor nu erau valabile.

- Politia Romana reaminteste soferilor ca, in cazul in care circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara anvelope de iarna, risca sa fie amendați. De asemenea, se reține certificatul de inmatriculare/inregistrare al autoturismului, eliberandu-se o dovada inlocuitoare fara drept de circulație.…

- Ma refer la faptul ca doar ei și numai ei, profesioniștii, pot duce oamenii, in siguranța, la destinație. Astazi, un taximetrist nu a acordat prioritate unei mașini de Poliție care avea pornite semnalele acustice și luminoase. Oamenii legii au fost raniți și au ajuns la spital. Au avut noroc pentru…

- Podul de la Valea Voievozilor nu va fi gata pe 15 decembrie, termnul limita avansat de primaria Targoviște și pentru Post-ul Constructorul spera ca poliția sa permita circulația pe podul de la Valea Voievozilor pe o singura banda de sens și fara elemente de siguranța apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Romania are internet de mare putere, cum puține țari din lume mai au. Dar și sute de copii care au acces nelimitat la tehnologia moderna. Iar raufacatorii profita din plin de asta și transmit pe internet momentele in care ii abuzeaza pe micuți.

- Trichineloza, raspandita in intreaga lume, este o boala determinata de un vierme nematod Trichinella spiralis, care ajunge in organismul uman in urma consumului de carne infestata. Omul se infesteaza prin consum de carne de porc, in principal, dar și de cal, nutrie sau vanat (mistreț, urs), ce conține…

- A inceput perioada sejururilor de iarna in strainatate. Cum tot mai multi romani cumpara de bilete de avion ori de cazare in vacanta de pe internet, politistii vin cu recomandari de care ar trebui sa tinem cont cu totii.

- ”Vin Sarbatorile de Craciun. Ce bucurie! Apare insa și frenezia parinților de a cumpara cadouri și atenții cat mai "grijulii" pentru invațatori și profesori in școala, din nou. In nicio țara civilizata nu se intampla așa ceva. In școala nu cred ca ar trebui sa se cultive cultura cadoului și a "mitei…

- O ordonanta presedintiala obtinuta in cazul fetitei pe care parintii refuza sa o opereze, cu toate ca are metastaze pulmonare, nu a fost pusa in aplicare nici la 10 zile de la emitere.

- Doar 9% dintre parintii din Romania spun ca nu si-ar lovi niciodata copilul, dupa cum reiese dintr-o cercetare lansata miercuri, realizata in lunile octombrie si noiembrie de catre Reveal Marketing Research pentru Fundatia World Vision Romania. Conform studiului 'De ce lovim copiii?', 51%…

- World Vision Romania a lansat un raport care prezinta principalele sapte tipologii de parinti din Romania care sunt violenti cu proprii copii. Printre motivele invocate cel mai des de parinti sunt: pentru „binele lor“, „copilul a gresit“ sau credinta religioasa. In studiu se mai arata ca fenomenul are…

- In aceasta perioada in care cei mai mulți comercianți ofera reduceri la numeroase produse, polițiștii va ofera cateva sfaturi pentru a va bucura pe deplin de bunurile achiziționate: La cumparaturile in magazine: Evitati sa aveti asupra dumneavoastra sume mari de bani, in numerar! Cand achitati cumparaturile,…

- Facebook va introduce aplicația Messenger Kids, care permite copiilor sa comunice prin mesaje sau apeluri video cu prietenii și familia, intr-un mod sigur. Parințilii vor avea mai mult control asupra activitații mesageriale a micuților.

- Care este secretul creșterii copiilor? Aceasta nu este o intrebare ușoara. Probabil ca știi niște parinți care iși cresc bine copiii. Insa ce fac? Ce tehnici folosesc? Se pare ca exista cateva reguli importante pe care parinții buni le folosesc in creșterea copiilor. Iata despre ce este vorba! Sfaturi…

- Incepand cu luna decembrie a.c., se vor deschide partiile de schi in statiunile montane din judetul nostru, iar siguranta pe partie tine in mare parte de comportamentul celor care schiaza sau folosesc placa de snowboard ori saniile. Pentru aceasta jandarmii montani reamintesc ca trebuie respectate…

- Nea Marin va fi, incepand din 4 decembrie, gazda emisiunii ”Poftiți in vacanța” de la Antena 1. Alaturi de mai multe nume sonore din showbiz, el vrea sa aduca bucuria pe chipurile unor copii ce provin din medii defavorizate.

- In 2017, Alain Alexanian a fost invitat la Bucuresti pentru a sustine "Sarbatoarea Gustului", un proiect ce doreste sustinerea educatiei pentru alimentatie sanatoasa in randul copiilor. Sfaturile lui sunt simple, dar, in vremurile in care traim, greu de pus in aplicare. "6 ore pe zi minimum stati…

- In contextul schimbarilor meteorologice ce au avut loc in ultimele 24 de ore, Inspectoratul de Politie Judetean Alba revine cu recomandarea adresata participantilor la traficul rutier, de a manifesta prudenta in conducere si de a adapta viteza, in permanenta, la conditiile concrete de drum si trafic.…

- La sfarsit de toamna si inceput de iarna soferii intampina cele mai multe probleme in trafic. Carosabilul este mai mereu umed si alunecos, iar vizibilitatea este redusa. Politia ieseana vine cu unele recomandari: Daca intampinati portiuni unde partea carosabila este umeda ori acoperita de polei, gheata,…

- Incepand cu ora 20:00 a zilei de ieri a intrat in vigoare o avertizare meteo Cod Portocaliu de ninsori abuntente, valabil pana marți la ora 16:00. Fenomenele meteorologice vizate sunt ninsori abundente cu strat consistent de zapada și intensificari ale vantului. In acest context polițiștii va recomanda…

- In data de 22.11.2017, la Școala Gimnaziala din comuna hunedoreana Branisca, a avut loc o activitate de informare a elevilor din ciclul gimnazial asupra violenței școlare și formelor de bullying care se manifesta in școli. Acțiunea s-a desfașurat la inițiativa unitații de invațamant și a implicat…

- Capriciile anotimpului rece, combinate cu neglijenta conducatorilor auto pot cauza evenimente rutiere grave. Este nevoie, pentru siguranta fiecarei persoane, indiferent daca este conducator auto sau pieton, sa acorde mai multa atentie comportamentului ca participanti la traficul rutier. Astfel, polițiștii…

- Bebelusii au fost dusi la spitalul din Slobiozia chiar de bona. Micutii erau subnutriti si aveau o anemie severa. Bebelusii de doua. resptectiv trei luni cantareau doar jumatate din greutatea normala. Dupa ce au fost stabilizati, micutii au fost trimisi la un spital din Capitala. Bona, o femeie…

- Cel puțin doi copii au murit și alți trei au fost raniți grav, in urma unui accident care a avut loc in Sydney. O femeie a intrat cu mașina intr-o școala, dupa ce a pierdut controlul vehiculului. Copiii, care se aflau la o ora de curs, au fost loviți de mașina, relateaza The Guardian. O femeie in varsta…

- Peste 1200 de copii si parinti au participat la cel mai grandios program de coding din tara #SuperCoders. In Saptamana Europeana a Codingului, in 37 de biblioteci din Moldova au fost organizate ateliere gratuite, la care participantii au fost invitati sa cunoasca notiuni elementare de programare informatica.…

- Elevii din clasele din invațamantul primar, dar și de la grupele din invațamantul preșcolar, sunt in vacanța in perioada 28 octombrie – 5 noiembrie. Astfel, cei mici au luat o pauza de la cursuri și se bucura de zile libere pentru joaca. Pentru ca siguranța lor este importanta, asigurați-va ca aceștia…

- Polițiștii dee la transporturi au desfașurat, în cursul saptamânii, o serie de controale pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și siguranța transporturilor aeriene, navale și feroviare.”În perioada 21 — 27 octombrie a.c., sub coordonarea…

- Aceasta discutie este necesara dupa ce s-a intervenit cu elicoptere de doua ori in ultimii ani pentru evacuarea turiștilor, a precizat pentru AGERPRES, subprefectul Horațiu Marin. "Vineri vom discuta cu patronul, cu ISU, Jandarmeria, Poliția, cei de la ISCIR, aplicat pe problema. Vrem…

- Romanii care muncesc legal intr-un stat membru al Uniunii Europene pot primi o suma de bani din țara in care lucreaza Atata timp cat lucrați, inseamna ca va platiți contribuțiile de asigurari sociale in acea țara. Automat, aveți dreptul sa cereți alocația pentru copii platita de acel stat, chiar daca…

- Un grup de parinți a manifestat astazi, 23 octombrie, la Chișinau, cerând condiții igienice decente pentru copii în gradinițe. Potrivit conducatoarei asociației „Parinți Solidari”, Ala Revenco, citata de IPN, gradinițele din Chișinau nu sunt asigurate cu sapun lichid…

- Nu scrie numele copilului tau pe ghiozdan, haine sau alte obiecte personale. Poti scrie pe etichete numarul tau de telefon astfel incat, daca sunt pierdute, cel care le gaseste sa te poata contacta. Cand un strain stie numele copilului ii poate castiga increderea mai usor. Sa fuga de…

- Parinții lui Connect-R , impreuna in platoul emisiunii “Aici eu sunt vedeta”, sa ii puna in dificultate pe Andreea Antonescu, CRBL și nea Marin, cele trei celebritați care vin alaturi de copiii, respectiv nepoții lor, in platoul emisiunii prezentate de Dan Bittman. Connect-R va fi insoțit de parinții…

- Cum te ințelegi cu un om foarte incapațanat? Cum il determini sa faca ce-i spui, mai ales daca e copilul tau, elevul tau sau… subordonatul tau? Psihologul Cezar Laurențiu Cioc, specialistul Libertatea, explica de unde pleaca aceasta problema de comportament și cum trebuie sa discuți cu o persoana care…

- In perioada 13 octombrie — 15 octombrie, jandarmii albaiulieni vor acționa zilnic in zona de responsabilitate, in scopul creșterii gradului de siguranța a cetațenilor, asigurarii ordinii și siguranței publice. In aceasta perioada, peste 100 de efective din cadrul unitații vor desfașura misiuni specifice…

- In perioada 6 – 8 octombrie, jandarmii albaiulieni vor acționa zilnic pe raza județului Alba, in scopul asigurarii climatului de ordine și liniște publica, fiind intensificate misiunile specifice pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Concomitent cu menținerea unui climat de ordine și…

- Noul an universitar incepe pe 2 octombrie 2017. Studenții ar trebui sa se simta in siguranța, la inceput de an universitar, pentru ca polițiștii vor fi prezenți luni, 2 octombrie, in zona centrelor universitare din toata țara, pentru ca festivitațile desfașurate cu aceasta ocazie sa se desfașoare in…

- Tily Niculae, unul dintre cei mai îndragiți bloggeri de parenting din România, vine la City Park Mall Constanța pentru a prezenta cartea „Rețete sofisticate“. Evenimentul de lansare va avea loc duminica, 1 octombrie, începând cu ora 11:00 și cuprinde activitați…