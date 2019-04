Vacanta diplomatica: Ce locuri din Franta si Romania recomanda Ambasadoarea Frantei la Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- ''Suntem decisi sa punem in aplicare o taxa asupra celor mai mari intreprinderi din mediul online pentru a aduce mai multa justitie si eficacitate in sistemul fiscal international'', a spus Bruno Le Maire, reactionand astfel la declaratiile facute joi de secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo.…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca investitorii francezi sunt din ce in ce mai interesati sa vina in Romania, insa ea a adaugat ca lipsa autostrazilor de la noi reprezinta "un handicap destul de mare", pe care spera sa il putem rezolva cu ajutorul banilor…

- Membrii Asociației de Turism Poiana Brasov se alatura protestului Romania vrea Autostrazi din data de 15 Martie, ora 15, timp de 15 minute. Turismul, ca si toate celelalte domenii de activitate este afectat de lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate secolului in care traim. „Este umilitor pentru…

- Staff-ul tehnic al nationalei Romaniei a stabilit un lot de 31 de jucatori pentru urmatoarele partide din Rugby Europe International Championship 2019, cu Spania, Rusia si Belgia, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. ''Stejarii'' provin de la patru cluburi din tara,…

- Inainte de votul decisiv pentru funcția de procuror-șef european, candidata Romaniei Laura Codruța Kovesi a trimis o scrisoare comisiei LIBE (Libertați Civile, Justiție și Afaceri Interne) din Parlamentul European conținand modul ei de acțiune in cazul in care va fi aleasa in fruntea acestei structuri.…

- Vaccinarea anti-HPV reprezinta o urgenta pentru Romania, aflata pe locul intai in Uniunea Europeana in ceea ce priveste mortalitatea cauzata de cancerul de col uterin. Expertii OMS garanteaza pentru vaccin. Vaccinarea contra Virusului Papiloma Uman (HPV) este „sigura si indispensabila pentru a elimina…

- Calin-Popescu Tariceanu urmeaza exemplul lui Dragnea și pleaca în vacanța în afara țarii. Exista o mare problema cu vacanța celor doi lideri ai PSD-ALDE: România NU ARE BUGET pe 2019!