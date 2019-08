Stiri pe aceeasi tema

- Pana in 2030, oamenii vor munci probabil doar 15 ore pe saptamana. Pare clar acum ca faimoasa predictie facuta de John Maynard Keynes in 1930 nu se va adeveri, insa cultul muncii excesive se apropie probabil de sfarsit, scrie Bloomberg preluat de mediafax.Vezi și: Dupa ce au fost eliberați…

- O parte dintre pagubiți urmau sa plece în Hurghada, Egipt, saptamâna trecuta, cu decolare de pe Aeroportul din Cluj Napoca, însa când au solicitat biletele de avion, li s-a comunicat ca acestea nu exista. Alții aveau bilete pentru alte destinații, însa cu toții și-au…

- Pentru a obisnui oamenii cu ideea mortii si a vietii de dupa moarte, o cafenea din Thailanda îsi închide, pentru câteva minute, clientii în sicrie. Denumit „Death Awеarness” (Constientizarea mortii), localul din capitala Bangkok are un decor funebru…

- Cat de importanta este viața intima in cuplu? O intrebare la care medici și cercetatori au oferit, de curand, un raspuns oficial și care vine sa confirme temerile multor semeni de-ai noștri.

- Jaf ca-n filme la o casa de amanet și casa de schimb valutar din Barlad. Hoții au dat lovitura noaptea trecuta. Hoții n-au vrut sa intre prin spate, pentru ca zona era impanzita de camere de luat vederi. Au decis sa intre prin spate, printr-un atelier de reparat televizoare, a notat vremeanoua.ro. Ei…

- Copiii pot invața in natura, timp de 11 saptamani, inscriindu-se la programul pentru vacanța de vara oferit de Muzeul Pedagogic din Brașov! Muzeul Pedagogic a pregatit un program pentru vacanța de vara ce vine in intampinarea tuturor parinților care doresc sa le ofere copiilor activitați…

- Vine vacanta! Cand termina cursurile elevii de liceu si gimnaziu. Anul școlar 2018-2019 este pe terminate iar alevii sunt deja cu gandul la vacanta de vara. In funcție de clasele in care se afla, ei vor intra in vacanta diferit. Elevii din clasele primare și cei din clasele gimmnaziale (V, VI, VII)…

- Socati, locatarii au sunat la 112. Era ora patru si douazeci cand politistii sectiei 13 au aflat ca banca de la parterul blocului a fost atacata de hoti. Imediat zona a fost impanzita de criminalisti.