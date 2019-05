Vacanţa de vară a elevilor, scurtată. Hotelierii sunt revoltaţi: Avem contracte încheiate "Anul trecut la Bursa de Turism Litoral, noi am facut contractele cu turoperatori incepand cu data de 1 mai, 1 iunie, pana pe data de 15 septembrie. Stim foarte bine ca sezonul se deschide pe 1 Mai, se inchide pe 30 septembrie. In aceste conditii contractele au fost incheiate, s-au vandut si ceva locuri in perioada pana pe 15 septembrie, poate si depasim aceasta perioada, ne-am trezit cu o hotarare de la ministerul invatamantului ca se scurteaza vacanta copiilor cu o saptamana. Pentru noi e destul de grav pentru ca avem deja contracte incheiate si o sa ne trezim iarasi... Nu stiu cum sa rezolvam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Constanta, pentru deschiderea noului sezon estival, ministrul Turismului, Bogdan Trif, s-a declarat multumit de litoral, dupa ce a petrecut o noapte in Vama Veche. „Si anul acesta, deschiderea sezonului estival a fost un succes. Am avut foarte multi turisti, ceea ce este un lucru imbucurator.…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat joi, la Constanta, cu ocazia deschiderii Targului de turism Vacanta, ca in opinia sa hotelierii vor finaliza la timp pregatirile pentru deschiderea noului sezon...

- Vouchere de vacanța. Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat joi, la Constanta, ca si in 2019 vor fi acordate tichete de vacanta tuturor beneficiarilor prevazuti de lege, fiind alocate deja sumele necesare in bugetele ministerelor. "Au fost deja prevazute sumele in bugetele tuturor ministerelor,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat joi, la Constanta, cu ocazia deschiderii Targului de turism Vacanta, ca in opinia sa hotelierii vor finaliza la timp pregatirile pentru deschiderea noului sezon estival. "Eu spun ca litoralul este pregatit. Sunt lucruri bune. Mai sunt lucruri…

- Astfel, proiectul legislativ initiat de mai multi senatori si deputati din PSD si PP-DD, printre care Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, Stefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri si Antreprenoriat, si Gabriela Firea, primarul Capitalei, infiinteaza plaforma scolara „Catalogul Online".…

- Membrii Comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputațilior o vor audia, marți, pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, dupa ce aceasta a anunțat ca elevii cu nevoi speciale ar trebui sa aiba clase speciale. Intalnirea membrilor Comisiei pentru drepturile omului cu Ecaterina Andronescu,…

- Anul scolar 2019-2020 va incepe in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme decat de obicei, a anuntat marti ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu. Elevii vor avea 15 saptamani de cursuri in primul semestru si 20 in cel de-al doilea semestru. Vacanta intersemestriala va avea loc in perioada sarbatorilor…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, pentru &"Adevarul&", ca inclina sa sustina propunerea elevilor de modificare a structurii anului scolar, astfel încât anul viitor scoala sa înceapa mai devreme,