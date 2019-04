Vacanţa de Paşti 2019. Când începe şi când se termină vacanţa de primăvara 2019 Elevii vor reveni la scoala luni, 6 mai 2019.

Cand se dau tezele



Aceasta este ultima vacanta din timpul anului scolar, pana la vacanta de vara, care va incepe la 15 iunie 2019.



Imediat dupa vacanta de primavara, vor incepe si tezele. Legea invatamantului prevede ca acestea sa fie sustinute cu cel putin trei saptamani inainte de finalul semestrului.



De asemenea, Olimpiadele nationale sunt organizate in timpul vacantei de primavara.



Poti consulta Ordinul ministrului aici.

Structura anului scolar 2019-2020. Calendar complet



