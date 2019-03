Vacanta de Paste pentru elevi SE PRELUNGESTE. Anumiti scolari sunt liberi pana pe 10 mai

Stiri pe aceeasi tema

- ZILE LIBERE 2019. MINIVACANTA prelungita pentru elevi si studenti de Paste si 1 Mai. Vacanta pana pe 10 mai! ZILE LIBERE 2019. Toate unitatile scolare din municipiul Sibiu vor fi inchise in perioada 6 – 10 mai, cu ocazia Summit-ului, cursurile urmand a fi recuperate in mai multe zile de sambata. De…

- Toate gradinițele, scolile si liceele din municipiul Sibiu vor fi inchise in a doua saptamana din luna mai, a anuntat Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu. Masura a fost luata pentru ca, pe 9 mai, municipiul Sibiu va fi, pentru o zi, capitala politica a Uniunii Europene. Masura vine ca urmare a organizarii…

- Consiliul UE a decis luni sa prelungeasca masurile restrictive impotriva statului Belarus pentru o perioada de un an, pana la 28 februarie 2020, se mentioneaza intr-un comunicat al Consiliului, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda pe Dragnea:…

- Vacanța de Paște și de 1 mai va fi prelungita cu o saptamana studenții de la Universitatea ”Lucian Blaga”. Aceasta decizie vine ca urmare a masurilor de securitate luate pentru organizarea Summit-ului UE, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Teodor Boanta.

- Anul scolar 2019-2020 va incepe in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme decat de obicei, iar sfarsitul anului scolar va fi pe 12 iunie 2020, a anuntat marti Ecaterina Andronescu. Elevii vor avea 15 saptamani de cursuri in primul semestru si 20 in cel de-al doilea semestru. Potrivit structurii anului…

- Dupa trei saptamani de vacanta, elevii au revenit, de astazi, in bancile scolilor. Nu vor avea insa o perioada prea lunga de cursuri fara intrerupere! Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, urmatoarea vacanta este cea intersemestriala, ce e programata in perioada 2-10…

- Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata in perioada 2 - 10 februarie, vacanta de primavara - in perioada 20 aprilie - 5 mai, iar vacanta de vara intre 15 iunie si 15 septembrie. De asemenea, elevii vor avea liber si pe 24 ianuarie, ziua Micii Uniri. Pentru clasele…

