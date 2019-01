Vacanta de Paste 2019. Cate zile libere au elevii si in ce perioada

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii si prescolarii au liber joi, 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Romane, potrivit Codului Muncii. Urmatoarea vacanta a elevilor este programata in perioada 2 - 10 februarie 2019, aceasta fiind vacanta intersemestriala.

- Structura anului scolar din sistemul de invatamant preuniversitar de doua semestre in loc de trei trimestre a adus anul acesta o vacanta de iarna de trei saptamani (22 decembrie 2018- 13 ianuarie 2019), urmata de trei saptamani de scoala si de inca o saptamana de vacanta intersemestriala (in perioada…

