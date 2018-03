Stiri pe aceeasi tema

- Holera s-ar putea raspandi din nou in Yemen in cazul in care organizatiile umanitare nu vor beneficia de acces neconditionat pentru a preveni o noua epidemie, a avertizat duminica Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF), citat de DPA, informeaza AGERPRES . Inainte…

- In timpul unei intalniri la Casa Alba cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ca el crede ca se va intalni cu Putin "intr-un viitor nu prea indepartat" pentru a discuta despre cursa inarmarilor dintre cele doua tari, precum si situatia din Ucraina,…

- Delta Dunarii poate fi considerata, din acest an, una dintre destinatiile preferate de romani pentru petrecerea Pastelui, in perioada 6-9 aprilie fiind asteptati la hotelurile si pensiunile din aceasta zona peste 2.000 de turisti, de patru ori mai multi decat in anul trecut, potrivit unui studiu.…

- Turismul poate salva economia locala a Vaii Jiului. Mineritul se restrange, iar investitorii din turism susțin ca acest sector poate contribui la redresarea economiei locale. De ani de zile se vorbește de turism ca alternativa la minerit. In timp ce autoritațile locale sunt sceptice, investitorii…

- O cantitate de lana de peste 1.500 de tone a fost colectata odata cu inceperea sezonului de tuns al oilor, in judetele Sibiu si Constanta, in urma programului de sprijin pentru comercializarea lanii, 1.100 tone fiind trimise la export, catre Turcia, India, China si Italia, informeaza Ministerul Agriculturii…

- Piata autohtona de fashion a ajuns la aproape 5 miliarde de euro, desi suntem pe la coada Europei privind veniturile, apetitul romanilor pentru hainele de firma creste de la an la an. Un business controlat de investitori straini – cei mai multi vin din China cu 1.957 firme, Italia (793 ) si Turcia…

- SUV Dacia Duster "premium" va fi o versiune mai scumpa si mai rafinata. Ar putea fi lansat pe piata din Europa Occidentala in jurul anului 2020, urmand ca intre timp o versiune diferita sa fie lansata in Asia la finele lui 2019, informeaza saptamanalul francez Challenges. ”Vom propune un nou…

- Un studiu al PwC arata ca piata auto va suferi cele mai mari schimbari din istoria sa in urmatorii 15 ani sub impactul masinilor electrice, al celor autonome si al serviciilor de ride-sharing. Ca rezultat al noilor concepte de "sharing", parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 de milioane…

- Sportivii Laura Coman si Alin Moldoveanu, legitimati la CS Dinamo, au obtinut, luni, medalia de argint in proba mixta de pusca 10 metri, la Cupa Mondiala de tir de la Guadalajara. Coman si Moldoveanu au ocupat locul doi cu un punctaj de 498,4, fiind depasiti doar de chinezii Xu Hong si Chen Keduo,…

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit, relateaza Bloomberg.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE…

- Indicele FAO pentru prețurile la alimente a inregistrat o medie de 170,8 puncte in februarie, in creștere cu 1,1% fața de luna precedenta și cu doar 2,7% mai puțin decat in anul precedent. Prețurile la lapte și cereale au determinat creșterea prețurilor la alimente in februarie, arata instituția intr-un…

- Romania poate folosi carbunele pentru a produce energie, insa, in acelasi timp, trebuie sa respecte normele legate de poluare, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles cu reprezentantii sectorului energetic romanesc. "Trebuie…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate de Eurostat. Comparativ cu situaţia din decembrie 2017,…

- "Pentru cei care nu cunosc prea bine o limba straina sau pentru cei care doresc mai mult confort, sa aiba totul organizat, exista agentii de turism care gandesc si vand pachete complexe de turism in destinatii din intreaga lume, unele dintre ele avand si insotitor de grup roman. Se observa o crestere…

- Cifra de afaceri a grupului a atins anul trecut valoarea de 58,77 miliarde de euro (+14,7%), din care 2,727 miliarde de euro din partea AVTOVAZ. "Excluzand impactul consolidarii AVTOVAZ, cifra de afaceri a Grupului progreseaza cu 9,4 %, la 56,043 miliarde de euro (+10,1 % excluzand variatia…

- Mercedes-Benz C Class este in acest moment cel mai bine vandut model din gama Mercedes-Benz. O generatie care are deja patru ani de la debut, dar cu toate acestea la nivel mondial a inregistrat vanzari de pe 415.000 unitati. C Class este fabricat in patru uzine de pe patru continente - Bremen (Germania),…

- Un braconier a fost mancat de lei in apropierea Parcului Național Kruger din Africa de Sud, a declarat poliția luni, adaugand ca a ramas puțin din corpul victimei. Ramașițele au fost gasite la sfarșitul saptamanii in tufișuri intr-un parc privat de langa Hoedspruit, in provincia nordica Limpopo, unde…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare s-a mentinut stabil in ianuarie, comparativ cu luna precedenta, deoarece majorarea preturilor la cereale si uleiuri vegetale a fost echilibrata de cotatiile mai scazute pentru zahar si produse lactate, in timp ce productia globala de cereale pare…

- Mai multe unelte stravechi din piatra au fost descoperite recent in India. Acestea sugereaza ca Homo sapiens ar fi migrat din Africa mult mai devreme decat se credea. Cercetarea se bazeaza pe examinarea a...

- Uniunea Europeana impune noi taxe antidumping la importurile de produse din fonta provenite din China. Masura a fost luata in urma unei plangeri depuse de sapte producatori europeni, nemultumiti de preturile extrem de scazute. Potrivit deciziei Uniunii Europene, vor fi introduse taxe antidumping intre…

- Imediat dupa Revelion, Delia si sotul sau, Razvan, au plecat intr-o noua vacanta de zile mari. De data aceasta, cei doi au ales India, Maldive si Thailanda pentru a se relaxa si bucura de timpul liber.

- Uber ar putea sa se retraga din anumite piete internationale, inclusiv 15 orase africane, deoarece Rajeev Misra, directorul SoftBank crede ca are o sansa mai mare de succes si profitabilitate daca se concentreaza doar pe pietele de baza, relateaza Quartz. Gigantul tehnic japonez, SoftBank…

- Elvetia, Singapore si SUA sunt primele tari din lume cand vine vorba de stimularea si atragerea talentelor, conform unui indice realizat de Scoala franceza de afaceri INSEAD, transmite Bloomberg. Pe locurile urmatoare se afla Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, Marea Britanie, Olanda si…

- Turistii chinezi sunt mari cheltuitori iar cum numarul celor care viziteaza Europa ar urma sa creasca cu aproape 70% in urmatorii cinci ani, tarile de pe "batranul continent" intind covorul rosu pentru a-i face pe oaspeti sa se simta bineveniti, transmite AFP.

- Miercuri , 24 ianuarie 2018, incepand cu ora 9:00 se va da startul unui nou sezon turistic pe Valea Vaserului din Vișeu de Sus, județul Maramureș . Turiștii vor avea parte de multa distracție și voie buna : plimbare cu Mocanița, petrecerea timpului liber intr-un cadru natural ,de poveste, vor servi…

- Racheta Balistica, denumita Agni 5, a fost lansata joi dimineata, de pe insula Abdul Kalam, situata in estul Indiei.Ministerul Apararii din India a precizat ca racheta a aburat aproximativ 19 minute si a parcurs distanta de 3.000 de mile (4.828 de kilomteri), iar obiectivele misiunii au…

- Castelul Bran, unul din cele mai cunoscute obiective turistice romanesti pe plan global, a atras anul trecut 835.116 de vizitatori platitori de bilete, la care se adauga gratuitatile si participantii la evenimentele publice si private, astfel ca in total un milion de oameni au trecut pragul castelului,…

- Știm cu toții ca pisicilor nu le place apa. Iata care este adevaratul motiv, scrie realitatea.net.Oamenii de știința susțin ca micilor feline nu le place apa doarece pisicile salbatice din Europa, Africa și pisica deșertului din China nu aveau nevoie de adaptare și evoluție

- Ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an, in timp ce, in categoria de marfuri nealimentare, cele mai importante cresteri de preturi au fost consemnate in cazul combustibililor, releva datele Institutului…

- Numarul turistilor internationali la nivel mondial a crescut cu 6% in 2017, iar pentru 2018 se estimeaza un avans de 3-4%, a anuntat Zurab Pololikashvili, secretar general al Organizatiei Mondiala a Turismului (UNWTO) - Agentia Natiunilor Unite. Pololikashvili a aratat progresul rapid inregistrat de…

- Ele sunt vedetele care au inceput anul 2018 pe taramuri indepartate, la soare, pe cele mai frumoase plaje din lume. Au ales sa iși ia un binemeritat concediu in prima luna din an pentru a calatori alaturi de familie sau de prieteni, așa ca acum se relaxeaza in costum de baie in niște locuri desprinse…

- Economia globala este asteptata sa urce cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 de miliarde de dolari peste valoarea curenta, potrivit estimarilor PwC cuprinse in raportul Global Economy Watch. "Vedem in 2018 un trend similar al dezvoltarii…

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- Economia globala este asteptata sa creasca cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 miliarde de dolari peste valoarea curenta, o trendinta similara urmand a avea si economia Romaniei, estimeaza PwC. Principalele motoare de crestere ale economiei…

- Sute de romani s-au plans in ultimele zile ca au fost sunati de pe numere cu prefixe din alte tari, printre care numeroase din Africa. La fel a patit si jurnalistul Luis Lazarus, care a postat un mesaj pe retelele de socializare, in care isi sfatuieste prietenii virtuali sa nu raspunda la acele numere…

- In centrul vechi al Brasovului, in magazinele de imbracaminte, incaltaminte si bijuterii se aude mai mult limba rusa, turistii facand ultimele cumparaturi inainte de Craciun. De asemenea, hotelurile din Poiana Brașov si Predeal sunt aproape pline. Multi dintre turisti au facut rezervari din…

- Brasovul si statiunile de schi din zona, Predeal si Poiana Brasov, au fost luate cu asalt de catre turistii moldoveni, ucraieneni si rusi, care sarbatoresc Craciunul dupa calendarul vechi, pe data de 7 ianuarie. In centrul vechi al Brasovului, in magazinele de imbracaminte, incaltaminte si bijuterii…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Tenismanul croat Marin Cilic, numarul 6 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Pune (India), dotat cu premii in valoare de 501.345 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 6-2, pe francezul Pierre-Hugues Herbert, cap de serie numarul 8, intr-o partida disputata joi. Cilic (29 ani),…

- In 2018, cresterea economica mondiala va fi ”mai puternica si mai bine repartizata” Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a estimat ca in anul 2018 cresterea economiei mondiale va fi 'mai puternica si mai bine repartizata' intre statele lumii, continuand procesul…

- Un cuplu a platit pentru o vacanța de Revelion cat pentru un apartament cu trei camere in București. Potrivit unui director de vanzari de la o agenție de turism din Romania, cea mai scumpa vacanta de Revelion a costat 84.000 euro pentru doua persoane, in Maldive, informeaza capital.ro. In pachetul…