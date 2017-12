Stiri pe aceeasi tema

- O fetița, in varsta de 11 ani, din municipiul Slatina, a ajuns la Spitalul Municipal, dupa ce in seara de Ajun a fost atacata de pisica bunicului ei. Incidentul a avut loc in timp ce copilul dormea, rudele acesteia solicitand ajutorul Poliției Locale Slatina. La o jumatate de ora dupa miezul nopții…

- La data de 25.12.2017, in jurul orei 00:30, politistii din cadrul Poliției mun. Turda, Biroul Rutier, au fost sesizati despre faptul ca pe strada Calea Victoriei din Turda, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. Politistii rutieri s-au deplasat la fata locului unde au constatat ca…

- Nicolai Tand, chef pentru 30 de copii, in bucataria lui nea Marin. O adevarata sarbatoare este și in tabara lui nea Marin. Nicolai Tand, Andreea Balan și soțul ei George Burcea, Vica Blochina și Liviu Varciu sunt invitați in cadrul show-ului ”Poftiți in vacanța”, difuzat diseara, de la ora 20.00, la…

- O veste trista se abate peste sportul românesc în doua zi dupa Craciun. Un fost campion national la box, în vârsta de 63 de ani, a fost gasit mort, în noaptea de marti spre miercuri, în parcarea unui centru comercial de la marginea Iasiului. Potrivit…

- Cel putin sapte persoane au decedat si mai multe au fost ranite in timpul vacantei de Craciun in urma unor accidente produse in Alpii Elvetieni si in Muntii Tatra Mare, informeaza DPA...

- Cel putin sapte persoane au decedat si mai multe au fost ranite în timpul vacantei de Craciun în urma unor accidente produse în Alpii Elvetieni si în Muntii Tatra Mare, informeaza DPA si Xinhua.

- Cel putin sapte persoane au decedat si mai multe au fost ranite in timpul vacantei de Craciun in urma unor accidente produse in Alpii Elvetieni si in Muntii Tatra Mare, informeaza DPA si Xinhua. O femeie in varsta de 29 de ani din Elvetia a fost maturata impreuna cu doi insotitori de o avalansa ce…

- Cel putin sapte persoane au decedat si mai multe au fost ranite in timpul vacantei de Craciun in urma unor accidente produse in Alpii Elvetieni si in Muntii Tatra Mare, informeaza DPA si Xinhua. O femeie in varsta de 29 de ani din Elvetia a fost maturata impreuna cu doi insotitori de o…

- Cinci persoane au fost internate la spital cu fracturi grave, dupa ce doua automobile s-au ciocnit violent în localitatea Giurgiulești. Informația a fost confirmata de ofițerul de presa al IGP Mariana Bețivu, scrie tv8.md Potrivit poliției, un barbat în vârsta de 36 de…

- Fundașul croat al celor de la CS U Craiova, Ivan Martici, a avut parte de un Craciun de neuitat. Și-a dus iubita in Dubai, unde a cerut-o de soție intr-un moment deosebit. Katharina Almeida a acceptat fara nici-o problema. Pe pagina de Facebook a celor de la CS U Craiova a fost imediat felicitat pentru…

- TRAGIC… O batrana in varsta de 64 de ani, din municipiul Vaslui, a fost gasita decedata in locuința sa, aflata pe strada “Dragoș Voda”. O sora a acesteia, venind sa o viziteze de Craciun, a constat ca femeia nu raspunde, iar ușile sunt incuiate. Ea locuia singura de ceva vreme. A fost alertata Poliția,…

- Ca o vacanța pe Valea Prahovei poate sa coste cat un sejur in cele mai luxoase stațiuni ale Europei nu mai este un secret pentru nimeni. In stațiunile de la munte au aparut, in special in ultimul deceniu, hoteluri de lux care satisfac cele mai exigente gusturi in materie de cazare, dar și de gastronomie.…

- Cand vine vorba de o vacanța, niciodata nu e prea tarziu. Iubitorii muntelui care nu și-au facut rezervare pentru vacanța de Craciun mai au o șansa sa plece in ultimul minut: operatorii de turism anunța oferte speciale pe Valea Prahovei, iar multe dintre hoteluri au facut reduceri de tip ”last minute”.…

- Statiunile Sinaia si Busteni se afla in topul destinatiilor preferate de romanii care petrec vacanta de Craciun in tara, gradul de ocupare a locurilor de cazare la Sinaia fiind de aproape 80 la suta, in timp ce, in Busteni, putin peste 70 la suta dintre locurile de cazare sunt rezervate pentru aceasta…

- Politia a evacuat o mare parte din targ in jurul orei locale 21 (ora Romaniei, 22), iar genistii continua sa examineze obiectul suspect, a anuntat un reprezentant al autoritatilor dupa cinci ore."Presupunem ca nu este ceva periculos, insa continuam sa investigam", a declarat purtatorul…

- Gigi Becali are planuri mari cu FCSB. Finantatorul vicecampioanei a anuntat ca-l vrea pe Alexandru Baluta de la CS U Craiova si viseaza la primavara Ligii Campionilor. Omul de afaceri a dezvaluit ca-l putea lua si pe Mitrita, dar si ca mai vrea un fotbalist, tot din Banie. Cu…

- Cantaretul a fost gasit de politie inconstient intr-un apartament din Seul pe care il inchiriase pentru doua nopti. Politia a declarat pentru BBC Korean Service ca ia in calcul si sinuciderea. Agentia de presa Yonhap a scris ca serviciul de urgenta a fost alertat de sora cantaretului si ca acesta a…

- Liderul uneia dintre cele mai populare trupe de baieti din Coreea de Sud a murit in varsta de 27 de ani, informeaza luni The independent. Kim Jong-hyun - cunoscut sub numele de Jonghyun - era principalul solist al trupei de K pop SHINee. Tanarul, in varsta de 27, si-ar fi luat viata, a…

- Politia germana a arestat mai multe persoane suspectate ca au calatorit in zonele din Orientul Mijlociu controlate de gruparea Statul Islamic si ca au avut legaturi cu Anis Amri, tunisianul care in decembrie anul trecut a comis atacul cu camion intr-un targ de Craciun din Berlin,

- Incepand cu data de 21 decembrie 2017 si pana in 8 ianuarie 2018, mai bine de 2000 de salariati de la S.C. Uzina Mecanica și Fabrica de Arme Cugir intra intr-o perioada de vacanța de sarbatori. Dupa cum ne declara directorul general de la Societatea Uzina Mecanica Cugir – ing. Mircea Trifan, perioada…

- Marian Godina lucreaza la Serviciul de Actiuni Speciale Brasov. El a fost vazut purtand uniforma cu insemnele SAS, miercuri seara, la festivitatea de aprindere a luminilor de Craciun, in Piata Sfatului, din Brașov. Marian Godina, DECIZIA care i-a schimbat radical VIATA Pana in prezent,…

- Politia italiana a anuntat joi arestarea unui barbat care si-a ucis doi bunici si o matusa, folosind taliu, o otrava pe care a utilizat-o si asupra altor cinci membri ai familiei pe care el îi considera „impuri”, transmite AFP. Mattia Del Zotti (27 de ani) a recunoscut…

- Majoritatea slovacilor si a cehilor (67%, respectiv 68%) inca nu-i pot ierta pe politicieni pentru ca au decis divizarea Cehoslovaciei fara sa convoace un referendum, releva un sondaj realizat in octombrie de Institutul slovac pentru afaceri publice (IVO) si Centrul ceh de cercetare a opiniei publice…

- Un artist roman va inteprinde, dupa multa vreme, un turneu la cea mai mare distanța fața de Romania, in Țara la Antipozi, Australia. Timp de aproape o luna și jumatate, solistul de muzica de petrecere romaneasca, Gabriel Ille, cunoscut drept Gabi de la Oradea, a acceptat aventura de strabate continentul…

- vezi prezentarea Iarna constituie intotdeauna prilejul de a vizita deja traditionalele targuri de Craciun. Astfel, daca nu te-ai hotarat ce cadouri sa cumperi de Craciun ori ai vrea sa descoperi cu familia atmosfera de Sarbatori de pe continent, arunca un ochi si pe selectia noastra a celor mai spectaculoase…

- Potrivit Sky News, pentru a testa efectele, batrana a decis mai intai sa incerce substanța pe vecinii sai. Femeia in varsta de 70 de ani le-a pus otrava in mancarea celorlați batrani care locuiau cu femeia in azil. Betty Miller, in varsta de 70 de ani, a pregatit ricina, o toxina vegetala…

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”.…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anuntat politia germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP.Dispozitivul a fost descoperit intr-un pachet depus in fata unei farmacii din piata unde este organizat targul, a specificat…

- Sarbatorile de Iarna sunt incarcate de magie, iar parinții cauta sa ii invețe pe copii bucuria de a darui și de a primi un cadou de la cei dragi. De multe ori, parinții nu pun atat de mare accent și pe utilitatea cadoului, ci doar vor sa bifeze acțiunea și sa ii satisfaca fiului sau fiicei micul … “moft”.…

- Activitațile dedicate educației globale la Școala Ionel Sarbu din Cioraștiau continuat saptamana trecuta, cand au mai avut loc și evenimente specifice campaniei SNAC de donare de fructe și legume. Astfel, elevii din Cioraști au aflat date importante despre drepturile copilului, au discutat…

- Pugilistul roman Mihai Nistor a fost invins de Yoandy Ortega la puncte, dupa trei reprize, la cat. ^91 kg, ieri seara, la Praga, in meciul dintre echipa Europei si selectionata Cubei. Evenimentul in care a evoluat Nistor, campionul mondial al diviziei profesioniste a federatiei mondiale de amatori,…

- Dobrogea reprezinta, mai ales in constiinta noastra, a dobrogenilor, un pamant binecuvantat de Dumnezeu, spectaculos din toate punctele de vedere. Peisajul imbina forme de relief spectaculoase si armonioase, de la batranii Munti ai Macinului pana la cel mai nou pamant al Europei, Delta Dunarii. Cuvantul…

- Locuitorii din catunul Albinen, in cantonul elvetian Valais, sunt dispusi sa scoata bani din buzunar pentru ca satul lor sa nu se depopuleze. In Albinen au ramas doar 240 de oameni, iar numarul copiilor e prea mic pentru ca scoala din sat sa mai functioneze. Ca urmare, localnicii au cerut…

- Un nor radioactiv, in Europa, arata ca un accident a avut loc, in ultimele saptamani, intr-o instalatie nucleara in Rusia sau Kazahstan, in ultima saptamana a lui septembrie, apreciaza Institutul francez de radioprotectie si siguranta nucleara (IRSN). Institutul a exclus joi ipoteza unui accident intr-un…

- Un nor de poluare radioactiva a fost identificat in ultimele saptamani deasupra Europei și ar putea indica faptul ca a avut loc un accident la o instalație nucleara din Rusia sau Kazahstan in ultima saptamana din luna septembrie, a transmis joi institutul francez de siguranța nucleara IRSN, potrivit…

- Un nor de poluare radioactiva a fost identificat in ultimele saptamani deasupra Europei si ar putea indica faptul ca a avut loc un accident la o instalatie nucleara din Rusia sau Kazahstan in ultima saptamana din luna septembrie, a transmis joi institutul francez de siguranta nucleara IRSN, potrivit…

- Institutul francez de securitate nucleara a identificat un nor radioactiv desupra Europei, cauzat cel mai probabil de un incident nuclear produs in Rusia sau in Kazahstan, scrie Reuters. Prezența unui nor de poluare radioactiva asupra Europei in ultimele saptamani indica faptul ca undeva in Rusia sau…

- O femeie in varsta de 52 de ani care conducea un SUV a pierdut controlul autovehiculului si a intrat intr-o cladire din lemn in care se tineau cursuri. Soferul a fost transportat la spital pentru analize privind alcoolemia. "Vehiculul a patruns destul de mult in cladire si din pacate mai multi…

- Povestea anchetei incepe in 24 aprilie, cand un bocsean a sesizat Politia vizavi de faptul ca, undeva prin perioada februarie-aprilie, persoane necunoscute i-ar fi furat din respectivul imobil in care nu locuieste mai multe electrocasnice in valoare totala de aproximativ 4.000 de lei. Acum…

- Romanii vor avea o mini-vacanța de Craciun și de Anul Nou. 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni, iar prima si a doua zi de Craciun sunt zile libere prin lege. Și de Anul Nou vor fi tot patru zile libere: cele doua din weekend si 1 si 2 ianuarie, libere de la stat. Sfantul Andrei, care va fi intr-o…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din localitatea Sic, ar fi plecat voluntar in Ungaria, la fiul acestuia, insa nu a mai ajuns. Oamenii legii incearca sa il gaseasca. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca GEREBENES GABOR, in varsta de 48 de ani, din localitatea Sic, judetul Cluj, ar fi plecat…

- Polițiștii clujeni îl cauta pe un barbat, de 48 de ani, din localitatea Sic, judetul Cluj, care ar fi plecat voluntar în Ungaria, la fiul acestuia, însa nu a mai ajuns.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca GEREBENES GABOR, de 48 de ani, din Sic,…

- Motivele omorului nu se cunosc exact, scrie observatorulph.ro. Cert este ca fapta s-a consumat sambata seara in jurul orei 22.00, iar poliția a fost anunțata abia luni, 23 octombrie cu privire la producerea ei. Citeste si NOAPTE DE GROAZA in Constanta. Un barbat si-a omorat in bataie tovarasul…

- Un numar de 75 de migranti irakieni care au ajuns ilegal in Constanta cer azil politic in Romania. Migrantii erau gazduiti temporar intr-un hotel din Satul de Vacanta, dar in urma solicitarii de azil, acestia au fost transferati catre centrul de refugiati din Galati, urmand sa fie realizate formalitatile…

- Politistii de frontiera au depistat 8 cetateni din Iran și 3 din Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania. Grupul, din care faceau parte și copii, era ajutat de doua calauze din Turcia, cercetate acum pentru trafic de migranți. Migranții, din Irak și Iran, incercau, cu…

- Europarlamentarul Daniel Buda: "Romanii sunt condamnați inca o data de ignoranța, prostia sau incompetența Guvernului Dragnea-Tudose" Europarlamentarul Daniel Buda sustine ca romanii sunt sa victime sigure al dublului standard pentru produsele alimentare și nu numai din pricina guvernarii Tudose-Dragnea.…

- Romania este una dintre tarile est-europene cu numarul cel mai redus de facturi achitate la timp, alaturi de Grecia, Rusia, Bulgaria si Slovacia. Si asta in pofida usoarei imbunatatiri a numarului de plati efectuate la timp, se arata in studiul "Comportamente de plata europene 2017", realizat…

- Libertatea de circulatie este una dintre pietrele de temelie ale Uniunii Europene, insa, atunci cand este vorba de asigurarea asistentei medicale in cele mai sarace tari din blocul comunitar, precum Romania, aceasta poate fi o problema, arata o analiza realizata de Politico pe baza datelor publicate…