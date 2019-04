Vacanta cu cortul in mijlocul naturii: Cele mai frumoase si moderne campinguri din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- In lunile aprilie și mai, Delta Dunarii este mai fascinant ca oricand – este momentul cand inverzesc zalogii și salciile pletoase, infloresc nuferii și irișii de balta, pasarile imbraca penajul nupțial, iar ofertele de vacanța de la Gulliver Delta Resort sunt mai tentante ca oricand! Profita de ultimele…

- Ministrul de externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a declarat joi, in cadrul manifestarilor de la Targu Mures de comemorare a Revolutiei de la 1848-1849, ca libertatea pentru Europa si Ungaria se afla in mijlocul unei ciocniri de civilizatii pe fondul migratiei masive din Africa si din Orientul Mijlociu,…

- Pentru cei care nu au calatorit in tarile calde si in lunile de iarba, primavara este si mai asteptata si soarele caldut din aprilie este mana cereasca pentru impatimitii de calatorii. Aprlie-mai este perioada ideala pentru calatoriile de weekend, insa si pentru vacante lungi, relaxante, in destinatii…

- Prezentam mai jos cateva orașe europene ignorate de obicei de turiști, dar care reprezinta destinații perfecte in ceea ce privește cultura, gastronomia, arhitectura și istoria, potrivit The Independent, citat de Mediafax.Malmo, Suedia Alege o plimbare in aerul curat din Malmo, un oraș…

- Prezentam mai jos cateva orase europene ignorate de obicei de turisti, dar care reprezinta destinatii perfecte in ceea ce priveste cultura, gastronomia, arhitectura si istoria, potrivit The Independent. Alege o plimbare in aerul curat din Malmo, un oras plin de verdeata – inclusiv in Folkets Park, cel…

- Cea mai mare rezervație de campii umede și cel mai tanar pamant european, Delta Dunarii este locul perfect de vizitat in aceasta primavara, cand vremea este prietenoasa, peisajele memorabile, iar vacanțele Delta pentru Seniori și Delta pentru toți au acum reduceri de pana la 45%! Delta Dunarii atrage…

- Valencia este o destinatie perfecta pentru concediu. Plajele sunt curate si iluminate pe timp de noapte. Turistii nu au timp sa se plictiseasca pentru ca orasul are foarte multe atractii interesante: unul dintre cele mai mari bioparcuri din Europa, un oceanograf spectaculos, numeroase cladiri istorice…