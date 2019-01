Vacanta a luat sfârsit pentru handbalistii de la CSM Vaslui Handbal REUNIRE… Echipa de handbal a orasului, CSM Vaslui, a reluat ieri pregatirile pentru partea a doua a campionatului Diviziei A. La primul antrenament din 2019 s-au prezentat toti cei 15 jucatori ai echipei, lotul urmand sa fie definitivat pana pe 31 ianuarie, cand se va incheia perioada de transferuri. Pana pe 10 ianuarie, handbalistii [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

