- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a surprins prin delegarea arbitrului central pentru partida Universitatea Craiova – Dinamo, din sferturile Cupei Romaniei, programata maine, de la ora 17.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Astfel, deși se preconiza ca va arbitra aradeanul Istan ...

- Derbiul Universitatea Craiova – Dinamo București, din sferturile Cupei Romaniei, se apropie cu pași repezi, fiind programat marți, de la ora 17.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Despre acest joc mult așteptat de catre publicul din Banie vom vorbi luni, de ...

- Fotbaliștii Craiovei au oferit marțișoare. Miodrag Mitrovic, Vladimir Screciu, Gustavo Di Mauro, Andrei Burlacu și directorul de imagine Gica Craioveanu au oferit flori și marțișoare alb-albastre doamnelor și domnișoarelor prezente in cadrul acestui eveniment. Nu au lipsit nici selfie-urile, dar nici…

- Ianis Zicu ii ataca pe șefii FRF. Fostul internațional a criticat decizia Federației de a insista ca meciul FC Hermannstadt – FCSB, scor 3-0, sa se dispute pe un teren foarte greu. ”Ei joaca intre ei pe terenuri mult mai bune. Nu-i intereseaza de fotbaliști”, a declarat Ianis Zicu, la Digi Sport. Dinu…

- CUPA ROMANIEI. HERMANNSTADT-FCSB ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Meciul dintre AFC Hermannstadt si FCSB, programat miercuri, de la ora 18,30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, a fost amanat pentru joi, la ora 14,00, a confirmat…

- Universitatea Craiova a susținut ieri o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia și mijlocașul Hristo Zlatinski au prefațata partida cu Dinamo, din sferturile Cupei Romaniei. In timpul dialogului cu presa, cei doi au aflat ca LPF a amanat ...

- Meciul dintre AFC Hermannstadt si FCSB, programat miercuri, de la ora 18,30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, a fost amanat pentru joi, la ora 14,00, a anuntat postul de televiziune Digi Sport, care transmite partida. Arbitrul Catalin Popa (Pitesti)…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo va veni joi in Banie cu o motivatie mare pentru meciul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dar ''alb-albastrii'' vor avea o motivatie si mai mare. …

- Cel mai tare duel din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, Universitatea Craiova – Dinamo, se va disputa conform programului, joi, de la ora 20.30, in ciuda conditiilor meteo defavorabile. Antrenorul Craiovei, Devis Mangia, a prefatat meciul, spunand ca este un dificil, deoarece oaspetii se…

- Tehnicianul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat ca isi doreste ca stadionul sa fie plin la meciul cu Dinamo, programat, joi, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei."Este un meci foate important, va fi foarte greu, jucam impotriva unei echipe pentru care Cupa Romaniei…

- Derby-ul rundei se va disputa, joi, atunci cand pe „Ion Oblemenco“, CS U Craiova va primi vizita celor de la Dinamo. Pentru ros-albi, competitia KO poate fi ultima salvare a unui sezon dezastruos.

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (joi, 20.30). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . Cum se pot cumparat bilete, anunța ucv1948.ro 1) De la casele de bilete situate la Sala Polivalenta din Craiova. Programul de funcționare este zilnic, in intervalul orar 10:00…

- "Am facut cerere oficiala catre Federatie pentru a amana partida cu Dinamo. Si nu doar noi. Si Botosani, Iasi, Dinamo si Steaua au solicitat FRF acelasi lucru, din cauza conditiilor meteo. Vedeti si voi cum e vremea", au declarat surse din cadrul gruparii Universitatea Craiova, pentru fanatik.ro.…

- ASTRA-DINAMO LIVE VIDEO DIGI SPORT Click aici pentru a vedea Astra-Dinamo Click aici pentru a vedea Poli Iasi-Viitorul LIGA 1 programeaza sambata seara, de la ora 19.45, partidele Poli Iasi-Viitorul Constanta si Astra Giurgiu-Dinamo. Practic, Dinamo, Viitorul și Poli Iași lupta…

- Universitatea Craiova a remizat cu Poli Timișiara, scor 1-1, vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in etapa a 26-a, ultima din campionatul regular al Ligii I. Pentru galeria foto a meciului, click aici.

- Universitatea Craiova n-a invins și n-a convins vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, deși nu a avut in fața o echipa de „calibru“. Trupa lui Devis Mangia a remizat, scor 1-1, cu ACS Poli Timișoara, și a lasat impresia ca ...

- Antrenorul echipei ACS Poli Timisoara, Leo Grozavu, si-a felicitat jucatorii pentru remiza obtinuta, vineri, scor 1-1, in fata formatiei CS Universitatea Craiova, iar tehnicianul banatenilor a remarcat si atmosfera de pe noul stadion Ion Oblemenco.

- Universitatea Craiova intalnește vineri, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe ACS Poli Timișoara, intr-un joc contand pentru etapa a 26-a, ultima din campionatul regulat al Ligii I. Calificata deja in play-off, trupa lui Devis Mangia nu concepe ...

- Comisia Centrala a Arbitrilor a stabilit brigada care va oficia partida Universitatea Craiova – ACS Poli Timișoara, programata vineri, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, contand pentru etapa a 26-a, ultima din campionatul regular al Ligii I. Astfel, ...

- In zilele de 17 – 18 februarie a.c. mai multe echipaje de jandarmi vor desfașura activitati de asigurare a ordinii la o serie de manifestari sportive, la care participa un public numeros. Sambata, 17 februarie a.c. Sala Penicilina Iași, de la ora 14.00 va fi avut in vedere meciul de volei feminin din…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anunțat brigada de fluierași care va oficia partida Universitatea Craiova – Sepsi Sfantu Gheorghe, programata duminica, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco“, din cadrul etapei a 24-a din Liga I. Astfel, arbitru ...

- Universitatea Craiova a susținut astazi o conferința de presa in care antrenorul principal Devis Mangia și mijlocașul Cristi Barbuț au prefațat partida cu Sepsi Sfantu Gheorghe, programata duminica, de la ora 20.45, pe stadionul „Ion Oblemenco”, din cadrul etapei a ...

- Ieri, la Casa Fotbalului din Bucuresti, a avut loc tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017/2018. Iata programul complet al meciurilor: CSU Craiova - Dinamo Bucuresti, Hermannstadt - FCSB, Gaz Metan Medias - Astra Giurgiu si FC Botosani - Politehnica Iasi. Jocurile din…

- Ca si in sezonul trecut, CS Universitatea Craiova si Dinamo se intalnesc in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Atunci, tot oltenii au fost gazde, la Severin, si s-au calificat in urma loviturilor de departajare, dupa un meci dramatic, penalty-ul decisiv fiind transformat de Andrei Ivan. De…

- Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, joi, pentru site-ul oficial, ca este fericit pentru faptul ca partida cu Dinamo din sferturile de finala ale Cupei Romaniei se va disputa pe noul stadion "Ion Oblemenco". "Va fi frumos. Este un meci foarte,…

- CSU Craiova si Dinamo se vor intalni in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti care a avut loc astazi. Meciul se va disputa in Banie, pe noul stadion „Ion Oblemenco”.

- Ce spune Devis Mangia despre meciul Craiova – Dinamo din sferturile Cupei Romaniei. Derby-ul rundei se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco”, in perioada 27 februarie – 1 martie. Federația Romana de Fotbal va anunța, in curand, ziua și ora de disputare a meciului. Antrenorul Științei a oferit și o…

- Antrenorul echipei Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, luni, la reunirea lotului, ca isi mai doreste doi mijlocasi si a precizat ca in cursul zilei va avea o intalnire in acest scop cu finantatorul clubului, Ionut Negoita. "Aceste doua saptamani mi-au prins bine, suntem gata de lucru. Sunt patru…

- "Parca aici s-a nascut fotbalul!", asa a simtit Rodion Camataru, fosta mare glorie a Universitatii Craiova, atmosfera de pe noul "Ion Oblemenco", la meciul cu CFR Cluj, 2-1. Marele atacant al Universitatii Craiova din anii '70-'80, Rodion Camataru, 59 de ani, a fost incantat de atmosfera creata de cei…

- Universitatea Craiova s-a impus cu 2-1, sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața liderului CFR Cluj, iar la final jucatorii și suporterii au cantat impreuna și s-au bucurat pentru locul trei obținut in prima parte a campionatului. Pentru o ...

- A fost greu, dar frumos. Intr-o atmosfera cum numai in meciurile din derbiurile mari ale Europei poți vedea, Universitatea Craiova a reușit sa-și adjudece punctele din jocul susținut sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in compania liderului Ligii I, CFR ...

- Liga 1, etapa 22. CS U Craiova – CFR Cluj (sambata, ora 20:00, Digi, Telekom, Look). Partida dintre ocupanta locului 3 și liderul Ligii 1 se disputa pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Este ultima etapa din 2017. CS U Craiova – CFR Cluj Antrenorul echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia,…

- Universitatea Craiova a susținut vineri o conferința de presa in care antrenorul Devis Mangia, ajutat de secundul Daniel Pirvu, și fundașul Renato Kelic, au prefațat partida cu CFR Cluj, programata sambata, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, contand ...

- Revenit in țara pentru Sarbatorile de iarna, atacantul formației FC Krasnodar, Andrei Ivan, a dat o fuga in Banie ca sa vada pe „viu” noul stadion „Ion Oblemenco” și sa-și viziteze foștii colegi de la Universitatea Craiova. Fostul capitan și ...

- Liga Profesionista de Fotbal a modificat astazi ora de incepere a derbiului Universitatea Craiova – CFR Cluj, din etapa a 22-a a Ligii I, ultima din anul 2017. Astfel, confruntarea de sambata, de pe stadionul „Ion Oblemenco”, va incepe de ...

- Echipa de volei Unirea Dej va intalni maine dupa-amiaza, pe teren propriu, formația ACS Volei Municipal Zalau, in meciul retur din cadrul sferturilor Cupei Romaniei. Confruntarea de maine este programata sa aiba loc cu incepere de la ora 18, in Sala Sporturilor din Dej. Meciul va fi arbitrat de Serei…

- Prezenta la al 12-lea sau Campionat European de cros, atleta Ancuța Bobocel, legitimata la CS Universitatea Craiova și Dinamo București, a caștigat duminica medalia de argint, cu echipa Romaniei de senioare. Competiția s-a desfașurat la Samorin (Slovacia). Roxana Birca s-a ...