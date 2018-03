Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 40 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a iesit in trafic cu un autoturism neinmatriculat, pe care a pus placute despre care le-a declarat politistilor ca "le-a gasit". Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 09.30, un echipaj rutier din cadrul Poliției ...

- Un sofer a sesizat miercuri dupa amiaza la 112 ca a fost sicanat in trafic pe raza Sectorului 2, ulterior unul dintre ocupantii celeilalte masini tragand mai multe focuri de arma asupra autoturismului sau, anunta Politia Capitalei.Politistii au depistat autoturismul in cauza si pe ocupantii acestuia,…

- Un tanar in varsta de 18 ani va avea de raspuns in fata legii dupa ce s-a urcat la volanul unui autoturism desi nu detine permis de conducere si a fost tras pe dreapta de politisti. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 15.40, o patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a fost prins de politie cu un autoturism furat, neinmatriculat, care i s-a stricat in drum. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 15.40, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a oprit pentru control pe DJ 178C, din comuna Fratauții ...

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica, în urma unui control în trafic, un autoturism care ar fi fost sustras.Astfel, conform IPJ Cluj, în 11 martie, în jurul orei 13:30, politistii din cadrul Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Nationale si Europene, au oprit…

- Marti seara, 6 martie a.c., politistii Sectiei 1 Politie Rurala Bistrita au oprit in trafic pentru control un barbat, de 29 ani, din judetul Maramures, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 15 A, prin Saratel. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand faptul ca acesta a consumat…

- Un tanar in varsta de 26 de ani din comuna Șona s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști in timp ce circula cu un moped neinmatriculat, fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 martie, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei […]

- Ieri, 5 martie 2018, in jurul orei 15.00, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar de 26 de ani, din comuna Sona, in timp ce circula cu moped, pe raza localitatii Sona, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule si fara ca mopedul sa fie inmatriculat…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Liesti au oprit in trafic, pe raza comunei Ivesti, un autoturism care circula pe D.N. 25 din directia Galati spre Tecuci. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca la volanul masinii se afla un adolescent in varsta de 15 ani, din localitate,…

- Dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de comercializare de produse purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata Vineri, in jurul orei 13, in timp ce acționa pe Aleea Prislop din Ploiești, o patrula mixta de siguranța publica din cadrul Secției nr. 3 s-a sesizat din oficiu…

- Polițiști din cadrul Secției 3, in timp ce efectua azi noapte serviciul de patrulare, au depistat pe Calea București pe S. Emilian, de 23 de ani, din Craiova, in timp ce conducea un autoturism, avand autorizația de circulație provizorie expirata ...

- La data de 23 februarie, in jurul orei 10.00, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat pe un tanar de 28 de ani, din Blaj, in timp ce circula cu o motocicleta neinmatriculata si fara sa detina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fata de tanar a fost intocmit dosar…

- Principalele cauze ale accidentelor rutiere petrecute pe raza judetului Suceava sunt agresivitatea in trafic si infrastructura rutiera proasta, de la lipsa iluminatului si a marcajelor rutiere pe anumite tronsoane ale drumurilor publice pana la absenta drumurilor amenajate pentru atelaje hipo, ...

- Dosar penal "in rem" dupa prabusirea pasarelei din Gara de Vest Ploiesti Trafic feroviar blocat pe magistrala Bucuresti - Brasov, dupa ce o pasarela metalica din Gara de Vest Ploiesti s-a prabusit peste calea ferata, februarie 2018. Foto: Simona Uta. Politia a deschis dosar penal in rem privind incidentul…

- Doua motociclete dezmembrate, marca BMW, cautate de autoritatile din Italia, au fost descoperite miercuri, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in compartimentul de marfa al unui microbuz condus de un cetatean ucrainean, printre bagajele acestuia, a anuntat purtatorul de cuvant al Serviciului…

- Ieri, 10 februarie 2018, in jurul orei 22.20, politistii Secției 5 Politie Rurala Blaj, Postului Politie Mihalț si Postului Politie Cergau l-au depistat pe H.A. de 40 de ani, din localitatea Rosia de Secas, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal 224. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii…

- Cu bebelușul abia nascut, o femeie de 26 de ani din Mureș pornit-o la drum spre Ungaria. In lipsa unor documente care sa-i permita sa-și scoata legal copilașul din țara, tanara mama l-a ascuns sub…propria fusta. Polițiștii de frontiera oradeni au demascat incercarea de trecere frauduloasa a graniței…

- Inconstienta crasa din partea unui taximetrist din municipiul Suceava. Cornel Onciu, de 53 de ani, a fost prins in noaptea de sambata spre duminica in timp ce conducea taxiul in care se afla si un client in ciuda faptului ca de aproape o luna de zile avea permisul suspendat.Taximetristul a luat un ...

- Un adolescent in varsta de 16 ani din Garbova este cercetat penal dupa ce a condus, fara permis, o masina, pe un drum communal. A fost oprit joi dupa-amiaza, in jurul orei 17.10, de politistii Secției 7 Politie Rurala Sebeș, pe Drumul Comunal 50 in localitatea Carpiniș. Fata de tanar, cercetarile sunt…

- O buzoianca de 21 de ani cu domiciliul in municipiul Buzau a fost surprinsa de polițiști la volanul unui autoturism deși nu are permis de conducere. S-a ales cu dosar penal. Indisciplina in trafic sanctionata, un numar de peste 230 de sanctiuni contraventionale si 15 permise retinute de politisti in…

- Ieri, 5 februarie 2018, in jurul orei 18.00, politistii Secției 7 Politie Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 17 de ani, din localitatea Ohaba, in timp ce conducea un motoscuter neinmatriculat pe strada Viilor, din comuna Ohaba, neavand permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule…

- Polițiștii au depistat un tanar, de 17 ani, care conducea un autovehicul neinmatriculat, cu numar fals, pe raza cartierului Manaștur. Acesta nu a oprit la semnalul polițistului, iar pentru reținerea lui și a pasagerilor a fost efectuat un foc de avertisment, in plan vertical. Tanarul nu avea permis…

- Polițiștii clujeni au depistat și urmarit în trafic, duminica seara, un minor de 17 ani, care conducea un autovehicul neînmatriculat, cu numar fals, pe raza cartierului Manaștur.”La data de 4 februarie a.c., în jurul orei 23:30, un polițist din cadrul Poliției…

- Sambata, 3 februarie 2018, in jurul orei 13.00, politistii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au oprit pentru control, pe raza comunei Jidvei un barbat de 29 de ani din localitatea Balcaciu, județul Alba, care conducea un moped neinmatriculat si fara a poseda permis de conducere pentru nicio…

- Dosar penal pentru deșeuri periculoase La data de 2 februarie a.c., ora 22.00, polițiștii din cadrul Secției 6 Nanești au depistat pe DN 23, un barbat, din comuna Slobozia Bradului, in timp ce conducea o autoutilitara și transporta 13 acumulatori auto uzați, fara a deține autorizație de…

- Politistii din Bacau au confiscat 100.000 de tigarete de contrabanda, de la un barbat, de 33 de ani, depistat in trafic. Acesta a fost retinut.La data de 26 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in localitatea…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare precizeaza, joi, in buletinul de presa, ca un barbat de 28 de ani, din municipiul Satu Mare, pe numele caruia a fost emis un mandat de executare a unei pedepse de 3 ani si 8 luni pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta, a fost ridicat…

- Un adolescent in varsta de 16 ani din comuna Spring este cercetat penal, dupa ce a condus un moped neinmatriculat, fara a detine permis. A fost oprit de politie, la Cunta. Potrivit IPJ Alba, in 20 ianuarie, in jurul orei 16.45, politistii Sectiei 7 Politiei Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza…

- Sambata, 20 ianuarie 2018, in jurul orei 16.45, politistii Sectiei 7 Politiei Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza localitatii Cunta, l-au depistat pe un minor de 16 ani, din comuna Spring, in timp ce circula cu un moped, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule…

- Ieri, 18 ianuarie 2018, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza comunei Sona, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 28 de ani, din comuna. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autorizatia provizorie de inmatriculare a autoturismului…

- O polițista din cadrul Poliției Locale Ploiești a fost lovita cu mașina de un șofer oprit pentru verificari. Potrivit IPJ Prahova, aceasta ar fi incercat sa legitimeze șoferul unui autoturism de Dambovița. Acesta nu a cooperat și a plecat cu auto, accidentand polițista. A fost interceptat in trafic…

- Spitalele din Falticeni, Vatra Dornei, Campulung Moldovenesc, Siret si Gura Humorului au fost controlate de inspectorii din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, in cursul lunii decembrie. Seful Serviciului Control in Sanatate Publica al DSP, dr. Dinu Sadean, a declarat ieri, in ...

- Ieri, 15 ianuarie 2018, in jurul orei 16.00, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș l-au depistat pe un barbat de 49 de ani, din comuna Unirea, in timp ce conducea, pe raza comunei Unirea, un tractor ce avea atasata o remorca neinmatriculata. Fata de barbat, cercetarile sunt continuate sub aspectul…

- Politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei l-au depistat pe un tanar din comuna Jidvei in timp ce circula cu un moped neinmatriculat, pe strada principala din localitatea Șona. Tanarul este cercetat pentru conducerea unui autovehicul neinmatriculat. FOTO: ARHIVA Acest articol a fost citit de: 1 ori

- Cei doi adolescenti autostopisti care l-au ucis cu sange rece pe soferul care i-a luat la ocazie si au ranit-o grav pe sotia acestuia, pe 24 noiembrie 2017, sunt in deplinatatea facultatilor mintale. Aceasta este concluzia specialistilor care i-au evaluat psihiatric si care au dat verdictul: amandoi…

- Un tanar de 32 de ani, din Salistea, a fost prins de polițiști in trafic cu permis de conducere fals și este cercetat pentru conducere fara permis, fals si uz de fals. La data de 11 ianuarie a.c., in jurul orei 11.00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au oprit, pentru control, un […]

- Politistii din Alba au prins mai multi conducatori auto care nu au respectat regulile rutiere, in weekend-ul de Boboteaza. Trei dintre ei au dosare penale. Potrivit IPJ Alba, in 6 ianuarie, in jurul orei 20.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza comunei Salistea,…

- Sambata, 6 ianuarie 2018, in jurul orei 20.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza comunei Salistea, l-au depistat pe un barbat de 36 de ani, din comuna Salistea, ce conducea un moped neinmatriculat si fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- La data de 01 ianuarie 2018, in jurul orei 18.20, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 42 de ani, din comuna Spring, in timp ce conducea o autoutilitara, pe DJ 106 I, pe raza comunei Spring, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Infracțiuni de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor cercetate de polițiști La data de 28 decembrie a.c., ora 21.00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Adjud, in timp de se aflau in serviciul de patrulare pe raza localitații Homocea, au auzit…

- Un adolescent din Cluj s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan fara a deține permis de conducere. Tanarul in varsta de 18 ani a fost depistat in trafic joi, 28 decembrie, de catre polițiști din cadrul Secției 2 Sinmihaiu Almașului, in timp ce conducea un autoturism, pe Drumul Național 1G,…

- Emanuel Ungureanu, fost colaborator al urologului Mihai Lucan, sustine ca medicul crease in jurul sau o retea mafiota si ca facea tranplanturi de rinichi dupa o lista de prioritati stabilita de el, fara legatura cu nevoile reale ale pacientilor.

- In perioada 18-23 decembrie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Cotești au acționat pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite privind desfacerea și comercializarea de bauturi alcoolice pe raza comunelor Urechești și Popești. Astfel, au fost controlate persoane fizice și juridice…

- Un barbat din Budacu de Sus a fost retinut, miercuri, pentru 24 de ore si risca sa isi petreaca sarbatorile dupa gratii, dupa ce politistii au descoperit ca el ar fi autorul unor taieri ilegale dintr-o padure. Probleme de ordin penal are si o societate comerciala care ar fi intocmit documente false…

- Polițiștii din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu miercuri, la ora 6.00, in zona Ratos, pe raza comunei Balcauti, au incercat oprirea pentru control pe DN 2 a unei autoutilitare care circula in directia Siret – Suceava. In momentul in care ...

- Cruzime fara margini de care ar fi dat dovada un politist bihorean. Acesta este acuzat ca a impuscat un caine pe care stapana acestuia il lasase fara lesa. Cazul a ajuns acum pe masa procurorilor, dar si a politistilor de la Biroul Control Intern, potrivit Digi 24.Sambata dupa amiaza, politistii Sectiei…

- Politistii constanteni au depistat in trafic mai multi conducatori auto care s au urcat la volan sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Comstanta, la data de 17 decembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 54 de ani, care a condus un autoturism,…