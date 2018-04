Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza "Sarbatori fericite!" tuturor romanilor care sarbatoresc Pastele duminica. Klaus si Carmen Iohannis sunt prezenti, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica parohiala Romano-Catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric…

- Zeci de autobuze și tramvaie vor deservi o mare parte din traseele obișnuite din municipiu, in noaptea de Inviere, atat pentru credincioșii catolici, cat și pentru cei ortodocși. Așadar, in noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, va fi prelungit timpul de circulație al unora dintre mijloacele de transport…

- Asadar, in noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, va fi prelungit timpul de circulatie al unora dintre mijloacele de transport de pe urmatoarele trasee: TRAMVAI: traseul 6: Dacia - Gara - Billa - Piata Unirii - Targu Cucu - 2 unitati; traseul 9: Copou - Universitate - Piata Unirii - Targu Cucu - Podu…

- In jur de zece tramvaie sunt blocate in Tatarasi, intre statiile Flux si Doi Baieti. Se pare ca ar fi o problema la reteaua electrica. O echipa este la fata locului. Probleme in furnizarea energiei electrice sunt in mai multe zone din oras - Copou, Pacurari. Revenim cu informatii.

- Mijloacele de transport public ale CTP Iasi au fost surprinse circuland in conditii de iarna, in diferite zone din oras precum Copou, Piata Mihai Eminescu, Piata Unirii, Strada Cuza Voda, Piata Palatului Culturii si Podu Ros. Urmariti cel mai recent clip realizat de Tramclub Iasi in ton cu vremea! Materialul…

- In reteaua de transport public vor interveni urmatoarele modificari: tramvaiele nu vor circula pe tronsoanele: Targu Cucu – Piata Unirii – Copou si Targu Cucu – Piata Unirii – Gara; tramvaiele traseelor 1, 3, 7, 8, 9 si 13 vor intoarce in Targu Cucu; traseul 6 va avea parcursul: Dacia – Gara – str.…

- CTP Iasi anunta publicul calator ca, pe data de 24 Ianuarie 2018, in intervalul orar 8:00 – 13:00, se intrerupe circulatia tramvaielor si a autobuzelor prin Piata Unirii, pentru desfasurarea manifestarilor dedicate Zilei Unirii Principatelor Romane. In rețeaua de transport public vor interveni urmatoarele…

- Fata de anul trecut, parcul auto al CTP a crescut cu 30-, iar printre locurile unde trebuie igienizate zilnic vehiculele au mai fost introduse inca doua ronduri: Pacurari si Canta. CTP a prins in noua licitatie un numar de 203 autobuze, 139 de tramvaie si 11 microbuze. Serviciile de curatenie si igienizare…