Va păţi au ba Dragnea cu mitingul de la Iaşi precum Ceaşcă cu ăla de la Bucale? Tocmai ca sa nu iasa rau, gurile rele zic ca alaltaseara la partidoi la Bucale s-ar fi strans in sedinta o celula de criza, care sa analizeze posibilitatea de a contramanda mitingul. Decizia finala a fost insa ca o contramandare ar pica si mai prost decat mersul inainte, cat de rau o fi. Sa fi calculat oare baietii aia bine cat de departe merge raul ala? Om vedea diseara. Ca, daca la bine cam stii cum e, la rau nu stii niciodata pana unde merge pac (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

