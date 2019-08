Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Fete de pe Muntele Gaina, una dintre cele mai importante si mai inedite sarbatori ale moților, se va desfasura in weekend-ul 20–21 iulie 2019, in centrul comunei Avram Iancu si pe platoul montan de pe Gaina, locul unde manifestarea are loc de sute de ani. TARGUL DE FETE DE PE MUNTELE GAINA…

- Targul de Fete de pe Muntele Gaina, una dintre cele mai importante si mai inedite sarbatori ale moților, se va desfasura in weekend-ul 20–21 iulie 2019, in centrul comunei Avram Iancu si pe platoul montan de pe Gaina, locul unde manifestarea are loc de sute de ani. TARGUL DE FETE DE PE MUNTELE GAINA…

- Ziarul Unirea Peste jumatate din banii romanilor se duc pe hrana și utilitați. Sub 6% din bugetul lunar, alocați pentru cultura și recreație Peste jumatate din banii romanilor se duc pe hrana și utilitați. Sub 6% din bugetul lunar, alocați pentru cultura și recreație Nivelul de trai din Romania ramane,…

- Miercuri 3 iulie, ora 9.30, la Casa de Cultura a Studentilor, va debuta Concursul International de Muzica Corala, cu Sectiunea Coruri de Copii. Vor concura coruri din Romania si Republica Moldova. De la ora 14.00 vor intra in concurs Corurile de tineri din Republica Macedonia de Nord, Ucraina si Republica…

- In perioada 28-30 iunie 2019, Centrul Cultural Județean Argeș, impreuna cu Consiliul Județean Argeș și Fanfara „Argeșul”, organizeaza cea de-a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Fanfare și Majorete. Vor participa fanfare din Polonia, Turcia, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, Romania fiind…

- Pe parcursul a cinci zile, peste 1.300 de elevi si cadre didactice de la 43 de scoli din Romania, Ucraina si Republica Moldova s-au intrecut la mai multe discipline sportive la cea de-a XIX-a editie a Festivalului "Zilele Sportului Scolar". La deschiderea oficiala a festivalului au fost ...

- Editia a VII-a a Festivalului International de Muzica Usoara pentru Copii si Tineret „Stars of Song” va avea loc la finalul acestei saptamani in Campulung, la Casa de Cultura a Sindicatelor „C.D. Aricescu”. In cadrul celor patru categorii de varsta vor concura interpreti din Romania, Republica Moldova…

- Uniunea Democrata Tatara (UDT) va participa in urmatoarele doua luni la o serie de evenimente sportive, ce vor avea loc in afara granitelor tarii. Potrivit unui comunicat de presa, sambata, 4 mai, de la ora 10.00, in Republica Moldova se va desfasura Festivalul - Memorial „Nikodim Orlioglo”, urmat pe…