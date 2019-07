Va mai amintiti? Au trecut sase ani de la moartea primului primar al Constantei de dupa Revolutie. A murit ca un erou

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc, putin inainte de miezul noptii, pe raza localitatii Gura Humorului, judetul Suceava.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca, din cauze decomamdata necunoscute, a avut loc o coliziune intre un autoturism si…

- Un tanar in varsta de 20 de ani a murit electrocutat sub ochii neputinciosi ai fratelui sau. Dintr-o joaca, Florin Cercel s-a urcat pe acoperisul unui tren, iar contactul cu dispozitivul care face legatura intre tren si cablurile de electricitate i-a fost fatal. Tragedia a avut loc in gara din localitatea…

- Inginerul Ștefan Frațila, fost primar al municipiului Buzau din perioada 1992-1996, a incetat din viața la varsta de 80 de ani. Acesta a fost primul primar ales la Buzaului dupa Revoluție, in 1992, ales din partea PUNR. „Familia anunța cu durere incetarea din viața, in aceasta dimineața, la varsta de…

- Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare cu executare a fost adus, luni, in Romania, sub escorta Politiei, dupa ce autoritatile din Madagascar au admis solicitarea de extradare din partea tarii noastre, potrivit Politiei Romane. URadu Mazare a fost urcat in duba Politiei de Frontiera,…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, va fi adus luni, 20 mai, in Romania, extradat din Madagascar.Mazare va ajunge in tara sub escorta Politiei, aeronava Tarom care il va transporta urmand a ateriza pe Aeroportul Otopeni la ora 20.10.Potrivit antena3.ro, compania Tarom a confirmat ca…

- Fostul primar al Constantei a fost retinut de autoritatile din Madagascar, unde se afla inca din 2017. Radu Mazare a fost retinut joi de autoritatile din Madagascar, afirma surse din politie. Avocatul sau sustinea acum un an ca fostul primar al Constantei a primit protectia autoritatilor din tara africana.…

- E doliu in lumea modei, dupa ce designerul Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier. Catalin Botezatu a marturisit ca a aflat „cu stupoare” despre moartea lui Razvan Ciobanu, despre care știa ca nu era un impatimit al vitezei, scrie Click. Creatorul de moda Catalin Botezatu a precizat ca a aflat…

- Sophie Gradon, cunoscuta vedeta participanta la Insula Iubirii, varianta britanica, s-a spanzurat dupa o supradoza de droguri și alcool. Aceasta a murit la varsta de 32 de ani, lasand in urma o cariera stralucita si multi fani socati, scrie ciao.ro. Informația a aparut in presa dupa ce poliția…