Va intrebati ce mai face Boldea? E bine mersi, sta pe Facebook si urmareste angajatii pe camerele de supraveghere Boldea pare sa se plictiseasca pana la inceperea campaniei electorala cand va fi nevoit sa ia aer si sa intre in contact cu "vajnicii" lui sustinatori din oras. Pana la sfarsitul acestei luni, cand incepe campania electorala, primarul isi omoara timpul urmarind pe Facebook ce mai posteaza opozitia, dar si cine da like-uri articolelor scrise de jurnalistii care nu ii aduc omagii. In loc sa se ocupe de atragerea de fonduri europene sau alte proiecte importante pentru comunitate, primarul septuagenar si-a mai facut o obisnuinta si anume aceea de a spiona angajatii cu ajutorul camerelor de supraveghere… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

