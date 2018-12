Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va incalzi in toata tara in zilele urmatoare, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca temperatura maxima va fi de 11 grade, in timp ce minima va fi de minus un grad. De asemenea, vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.

- Vremea se va incalzi in toata țara in zilele urmatoare, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca temperatura maxima va fi de 11 grade, in timp ce minima va fi de minus un grad. De asemenea, vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. “Vremea…

- Vremea se va incalzi in toata tara in zilele urmatoare, anunta reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), precizand ca temperatura maxima va fi de 11 grade, in timp ce minima va fi de minus un grad. De asemenea, vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare.

- Vremea se va incalzi in toata țara in zilele urmatoare, apoi va deveni rece, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor creste dupa data de 9 decembrie, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie, valabila in intervalul 3 - 16 decembrie, publicata luni.In Banat, vremea se…

- Frigul patrunzator pune stapinire pe Romania in urmatoarele saptamani, cand valorile termice vor fi sub mediile multianuale ale perioadei. Pana pe 17 decembrie, cantitatile de precipitatii vor fi excedentare in prima parte a intervalului si usor deficitare catre jumatatea lunii decembrie, releva prognoza…

- 16.11.2018, ora 12:00 - 17.11.2018, ora 8:00 - Vremea va deveni rece pentru aceasta data, cerul va fi noros și vor fi condiții de precipitații slabe, sub forma de ploaie, dar trecator, posibil și lapovița sau fulguiala. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari mai ales dupa-amiaza, rafale de…

- Vremea din Romania se va afla, in urmatoarea luna si jumatate, in zona de confluenta a doi factori climatologici, respectiv furtunile din Oceanul Atlantic si Marea Mediterana, ce aduc valori termice mai ridicate si umezeala, si o masa de aer foarte rece dinspre zona arctica, a declarat directorul executiv…

- Vremea 2 noiembrie 2018 aduce fenomene extreme, cum ar fi vant puternic și ceața densa, chiar daca temperaturile continua sa fie ridicate. Agenția Naționala de Meteorologie anunța valori termice ridicate pentru ziua de vineri, cu maxime cuprinse intre 15 și 18 grade. Minimele se vor incadra intre 6…