Stiri pe aceeasi tema

- Printul Charles al Marii Britanii, aparatorul unor cauze de mediu si autorul unor incursiuni uneori criticate in politica, a declarat, intr-un interviu acordat BBC, ca, dupa urcarea pe tron, va respecta neutralitatea impusa de acest statut, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. 'Nu este…

- La un moment in viata, fiecare poate avea anumite probleme ale pielii, cum ar fi alunite, negi, papiloame cutanate, pete maro, etc. Acestea sunt toate cauzate de unele dezechilibre hormonale, infectii cu anumite tulpini virale sau modificari in stilul de viata. Alunite. Alunitele sunt o problema comuna…

- Viața lui Helmuth Duckadam continua sa devina tot mai buna. Dupa ce, in urma cu cateva luni, fiica lui, Maria, invingea cancerul, o alta fiica a celebrului sportiv i-a dat motive de bucurie.

- Aplicatia 24pay, lansata pentru plata transportului public, va deveni universala si va intra in zona de vending pentru a acoperi necesitatea de a avea cate o aplicatie pentru fiecare serviciu in parte, astfel ca vom putea cumpara o cafea de la automat...

- Cel mai cunoscut și apreciat preot din Romania, Constantin Necula, a luat o decizie radicala! Acesta a anunțat, la Radio Romania Actualitați, ca se retrage din viața publica. Anunțul vine dupa eșecul de la referendumul pentru familie.“Ma voi retrage din viața publica – e un gand care imi trece…

- Votul la motiunea simpla pe Economie, care a fost respinsa, a fost unul politic si nu unul pe inregistrari, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea. El a adaugat ca nu doreste sa faca o analiza pe marginea unor critici aduse de senatorul Adrian Tutuianu ministrului Danut Andrusca, afirmand ca acele…

- Unele celebritați sunt pline de zel, nepoliticoase și, in general, rautacioase cu cei cu care lucreaza. Nu și Keanu Reeves, actorul de 54 de ani, nascut in Liban. Starul din Matric se simte canadian, dar locuiește de ani buni in Statele Unite. Keanu Reeves este un artist complet – s-a ocupat de muzica,…

- In urma cu fix 21 de ani, pe 31 august 1997, lumea o pierdea pe una dintre cele mai mediatizate si iubite printese din lume: Diana, prima sotie a Printului Charles, mostenitorul tronului Marii Britanii. Printesa Diana, in anul 1996 Printesa Diana isi dadea ultima suflare intr-un spital din Paris, dupa…