Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a criticat dur ceea ce se intampla in aceste zile și susținem ca suntem prizonierii unui trecut. "Noi suntem tinuti prizonieri la televizor cu tot felul de povesti despre TRECUT (azi s-a trezit din somn si Procurorul General "Nea Gusti" Lazar sa cerceteze evenimentele de la Revolutie).…

- Directorul Centrului de Transfuzie București, dr Doina Goșa, vine la Interviurile Libertatea Live unde va vorbi despre criza acuta de sange care apare mai ales acum in preajma sarabatorilor și a vacanțelor. Doar 2% dintre romani doneaza, in timp ce, la fiecare trei secunde un om are nevoie de produse…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatorul Dana Girbovan, a spus ca protocolul incheiat intre Parchetul General si SRI, desecretizat vineri, incalca normele constitutionale de baza, iar aspectele prevazute in acest document sunt „cutremuratoare”, fapt constatat chiar…

- Maria Ghiorghiu a postat pe blogul sau un mesaj in care face referire la posibile momente grele pentru o cantareața de muzica populara. Maria Ghiorghiu, o noua profetie despre Romania: "Cutremurele le vad, le scriu si lacrimile curg siroaie" "Aud un glas care spune ceva tare ingrijorator.…

- Partidul Social Democrat nu da semne deloc ca are vrea sa schimbe ceva in Romania dupa 30 de ani de la Revolutie, ba chiar mai mult toate indiciile ne duc catre fostul regim totalitar dinainte de 1989. Iata inca o mostra de orientare comunista a PSD-ului care l-a nominalizat pe Cazimir Ionescu pentru…

- UEFA a anuntat, vineri, ca suma de 76,25 milioane de euro va ajunge la participantele la editia inaugurala a Ligii Natiunilor, competitie in care este implicata si Romania. In cazul natiunilor care vor evolua in Liga C, in care se afla tricolorii, suma care ii revine fiecarei echipe pentru participare…

- Specialiștii ANM au emis cod galben de lapovița, ninsoare și vant intens, valabil de luni seara pentru sudul țarii pana marți la ora 15.00. Vor fi perioade cu precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare in cea mai mare parte a țarii, astfel ca pe arii restranse se va forma polei și local…

- Banca Transilvania este la doar un pas de finalizarea tranzacției cu Eurobank Group, in vederea achiziționarii acțiunilor Bancpost. Potrivit informațiilor de ultima ora, procedura se va finaliza la jumatatea lunii aprilie.

- Vremea devine schimbatoare in urmatoarele doua saptamani. Potrivit meteorologilor, in intervalul 14 – 25 martie 2018 vor fi precipitații semnificative și manifestari ale vremii specifice temperaturilor ridicate. In prima saptamana, vremea se va menține calda pe parcursul primei saptamani de prognoza,…

- Deputații Partidului Liberal au înregistrat în Parlament un proiect al Declarației de unire a Republicii Moldova cu România. Anunțul a fost facut de președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, în cadrul unei conferințe de presa, transmite IPN. Potrivit lui…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a explicat, la Adevarul Live, de ce s-au opus alesii romani din Parlamentul European ca Polonia sa fie sanctionata pentru derapajele din Justitiei si a subliniat ca Guvernul Dancila este cel mai prost cabinet pe care putea sa-l aiba Romania. Mai mult, acesta a afirmat…

- FC Hermannstadt - FCSB, live blog pe www.prosport.ro de la 18:30 Intre coduri colorate de vreme rea, scoli inchise, transport terestru si aerian blocat, avem si fotbal. Intr-o graba nejustificata de a incheia cat mai repede sezonul 2017/2018, sefii fotbalului romanesc nu tin cont de produsul…

- In toamna, Allview are in plan sa aiba pe piata un ceas inteligent si o boxa care sa le permita utilizatorilor din Romania sa comande vocal produse sau servicii prin integrarea asistentului AVI cu platforme ale unor retaileri sau furnizori de servicii. „Adica daca vreau sa cumpar o pizza cu prosciuto…

- Parintele Ilarion Argatu a facut o serie de profeții despre Romania și viitorul ei. Credincioșii de pretutindeni s-au cutremurat cand au aflat ce previziuni cutremuratoare a avut despre țara noastra!

- „Protestele pot fi, așa cum știți, de doua feluri. Oameni care habar nu au de ce protesteaza și daca ii veți intreba pe mulți dintre ei, cred ca habar n-au și oameni care sigur, sunt puși de sistemul care a a creat toata aceasta nebunie in Romania, ca sa protesteze, deci este foarte simplu (...)…

- Arsenie Boca este unul dintre cei mai indragiți parinți ai creștinatații din Romania! Puțini sunt cei care știu ce profeție cutremuratoare a facut acesta despre țara noastra, inainte de-a muri!

- Prezicatoarea Maria Ghiorghiu a dezvaluit, la o emisiune tv, ca sufletele celor care au murit in incendiul de la Colectiv au ajuns in Rai. Dar mai spune ca teroriștii vizeaza Romania. Și ca va fi varsare de sange. „Oamenii sunt rai. Imi doresc sa nu mai puna etichete. De mica aveam capacitatea de a…

- Elan Schwartzenberg sustine ca Radu Mazare sta pe proprietatea sa din Madagascar. Afirmatia a fost facuta intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV, in care a vorbit si despre afacerile facute cu fratii Mazare. „Am facut afaceri cu Radu Mazare de la Revolutie (…) La un moment dat, fratii…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala o umilința traita de aceasta in Romania. Potrivit informațiilor aparute, Anastasia și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și, ca sa se simta mai romanca, a incercat sa obțina cetațenie…

- Vesti bune pentru primari! Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care le permite sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor, potrivit Realitatea TV. Anunțul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat și de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu,…

- Meteorologii au emis cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete din Romania. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, se vor afla sub avertizare cod galben de ceata, ce determina scaderea vizibilitatii sub 200 si izolat sub 50 m, si, izolat,A conditii de…

- Maria Ghiorgiu a scris pe blog ca se trezeste inconjurata de OZN-uri, iar acestea au un rol deosebit de important. Seismologii anunta mari cutremure in 2018. Anuntul facut de Gheorghe Marmureanu despre Romania "Dragii mei, OZN-urile sunt deja pe Terra si vin din ce in ce mai multe si…

- Maria Ghiorghiu a scris despre cutremur pe blogul sau. "Pamantul pe care se așternuse un strat consistent de zapada incepe a se cutremura tare, așa precum am vedea noi o oala pe foc, in care apa clocotește tare. Așa se cutremura și Pamantul. Dragii mei, vom auzi de un CUTREMUR…

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- Tortionarul Alexandru Visinescu a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de crime impotriva umanitatii. Condamnarea lui Alexandru Visinescu redeschide o rana mai veche, inclusiv in Arges, judet care “a dat” si el tarii trei dintre cei mai cruzi tortionari…

- Bogdan Gavrila, secretarul general al Club of Romania, a incetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de fostul deputat PNL Adriana Saftoiu. Prietenii sai de pe Facebook spun ca barbatul ar fi murit intr-un accident.

- Fostul mare international Gica Popescu a analizat sansele echipelor de a triumfa in campionat, ce va debuta azi cu meciul Sepsi - ACS Poli Timisoara, de la ora 18.00, si a anuntat numele clubului preferat. "Asteptam acest inceput de campionat, pentru ca e aceasta perioada de doua…

- La un an de la adoptarea in miez de noapte a celebrei OUG 13, principalii actori sunt inca pe scena politica, chiar daca au provocat cel mai mare protest din Romania de dupa Revolutie. Dragnea l-a dat jos pe Grindeanu pentru nesupunere, dar tot Dragnea i-a oferit ulterior o sinecura. Fostul ministru…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a scris, miercuri, pe Facebook, ca „la 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2.418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior”. Potrivit listei publicate de acesta, in județul Alba sunt 30 de astfel de unitați. Anunțul a fost facut la cateva ore dupa…

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis tragedia din clubul Colectiv, a facut marturisiri despre ceea ce urmeaza sa se intample in Romania. Aceasta sustine ca va curge sange si ca tot ce se intampla in tara noastra va duce catre o noua Revolutie. „Tot ce se intampla acum in Romania va duce la…

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care a prezis tragedia din clubul Colectiv, a facut marturisiri despre ceea ce urmeaza sa se intample in Romania. Aceasta sustine ca va curge sange si ca tot ce se intampla in tara noastra va duce catre o noua Revolutie. A

- "Tot ce se intampla acum in Romania va duce la o alta Revolutie, la varsare de sange. Cand lumea isi va da seama de ce se intampla, raul va fi deja facut. (...) Fratilor, sa ne intoarcem macar acum, in ultimul ceas, cu fata catre Dumnezeu si catre Maica Domnului si sa ne rugam ca sa nu se ajunga…

- Artistul Stefan Szonyi, care a murit in urma cu 50 de ani, este considerat parintele picturii monumentale din Romania. A fost unul dintre cei mai apreciati pictori ai realitatii sociale din Romania.

- O stire, conform careia romanii care lipsesc din tara mai mult de sase luni intr-un an si nu anunta Fiscul vor fi amendati, a facut valva prin mass-media in ultima vreme. Potrivit legii, amenda este cuprinsa intre 50 si 100 de lei. Amenda este mult mai mica, in majoritatea cazurilor, fata…

- Maria Ghiorghiu a devenit cunoscuta dupa ce a sustinut ca a avut previziuni despre evenimente majore care s-au produs atat in Romania, cat si peste hotare. Ea a sustinut ca Dumnezeu i-a trimis semne referitoare la accidentul aviatic din Apuseni, drama lui Gabriel Cotabita, dar si despre incendiile din…

- Maria Ghiorghiu a povestit pentru "Agentia VIP" ca va urma ceva ce ne va terifia. Nu doar ca Romania va fi in doliu national, dar exista posibilitatea sa fie mai rau decat incidentul produs la Colectiv.

- Un studiu realizat de o platforma online de verificare a istoricului masinilor second-hand arata ca mai putin de 10% din totalul masinilor rulate comercializate in Romania anul trecut au avut istoricul verificat. Majoritatea masinilor mai vechi de 10 ani sunt cumparate fara sa o verificare prealabila…

- Maria Ghiorghiu a publicat pe blogul sau un mesaj cu o previziune ingrijoratoare despre Romania. „Apara-ne Doamne! Doamne te rugam, apara-ne”, așa se intituleaza mesajul transmis romanilor. La ce trebuie sa avem grija și cum putem impiedica un dezastru.

- Lotul dinamovistilor s-a reunit luni, 8 ianuarie, la ora 10:15, in cantonamentul de la Saftica, pentru prima etapa a programului de pregatire stabilit de conducerea tehnica a echipei din Stefan cel Mare pana la reluarea sezonului competitional. Vasile Miriuta a vorbit, in cadrul conferintei…