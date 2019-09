Pakistanul a tras un semnal de alarma in ceea ce privește riscul lui razboi nuclear.

Prin vocea premierului Imran Khan, Pakistanul a atras atenția Națiunilor Unite ca situația cu India a escaladat periculos de mult, iar cele doua puteri nucleare s-au regasit ”fața in fața”, la un pas de razboi.

Primul ministru pakistanez, Imran Khan, a tras semnalul de alarma in cadrul Națiunilor Unite, in aceasta saptamana, asupra pericolului unui conflict nuclear in Casmir.

India șiau fost la un pas de un, in februarie, cand India a bombardat teritoriulpentru…