Va fi şantier până în 2021 Consiliul Local a prelungit termenul pana la care trebuie finalizata amenajarea localului de pe Cris, din Piata Ferdinand, unde a concesionat teren Lotus Center SA. Invocand motive „de natura tehnica”, Executivul a propus si alesii au votat prelungirea termenului de finalizare pana in aprilie 2021. Lotus a obtinut de la Primarie concesionarea a 350 mp de teren in strada Emilian Mircea Chitul, in doua etape. Initial, localul cu terasa al celor de la Lotus urma sa fie gata in 6 luni, cu incepere din aceasta primavara. Ulterior, termenul a fost triplat, respectiv crescut la 24 de luni. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

