“Va fi o Marțea Neagră pentru România!” In contextul in care este de așteptat ca Romania sa fie criticata dur de oficialii europeni, Ponta precizeaza ca Guvernul ar trebui sa țina cont de aceste semnale, venite cu doar o luna inainte ca țara noastra sa preia președinția Consiliului Uniunii Europene. Tot o premiera, sper sa nu fie așa, dar imi e greu sa cred ca se mai schimba ceva. Pentru prima data in raportul MCV se va spune: Bulgaria e buna, Romania e rea. Mie nu-mi pare rau de Bulgaria, le urez succes, dar in trecut era invers. Sunt doua semnale, cu o luna inainte sa preluam președinția UE, iar Pro Romania cere Guvernului sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

