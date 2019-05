Rezultate parțiale în Bihor: PNL câștigă detașat!

PSD este abia pe locul 3, cu 17,93%, adică 38.284 de voturi. USR are 12,44% și 26.559 de voturi. PRO România are 4,4% și 9.390 de voturi. ALDE are doar 3,01% și 6.427 de voturi. PMP are 2,22% și 4.733 de voturi. [citeste mai departe]