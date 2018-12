Va fi haos la frontieră! Camioanele, interzis în Ungaria Poliția de Frontiera anunța ca autoritatile de frontiera din tara vecina au informat despre faptul ca “in perioada 22.12.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) – 23.12.2018 ora 23.00 (ora Romaniei), respectiv 24.12.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) – 26.12.2018 ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone”. In aceasta perioada, soferii automarfarelor vor avea obligatia sa stationeze in parcarile special amenajate, pana la incheierea restrictiei de circulatie pe drumurile publice din Ungaria. “Poliția de Frontiera… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

