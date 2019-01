Stiri pe aceeasi tema

- Stele zburatoare 2019. Abundenta in centru Steaua cea mai puternica, ce simbolizeaza abundenta (Steaua Opt Alb), este plasata in centrul hartii Stele zburatoare 2019. Aranjeaza bine acest punct pentru a putea amplifica norocul si prosperitatea. Daca nu esti atent, poti avea fix contrariul. Evita…

- Anul Mistretului de Pamant se afla sub auspiciile bunavointei, armoniei, pacii (Mistret) si ale stabilitatii si profunzimii (Pamant). De aceea specialistii in feng shui spun ca anul 2019 va fi unul echilibrat daca ne raportam la relatia dintre cele cinci elemente cosmice ala zodiacului chinezesc.Feng…

- Anul 2019 este un an al NOROCULUI. Doar este Anul Porcului! Si in limba romana exista vorba "ai noroc porcesc" sau "ai noroc ca porcul"! Dar, nu tot timpul si nu la toate zodiile! Pentru intocmirea horoscopului pe zodii si global pentru anul 2019 am luat in considerare teoria astrologiei crestine…

- Horoscopul pe Ianuarie 2019 trebuie sa faca ceea ce majoritatea crede. Chiar daca astrele iti vor arata asta intr-un mod sigur, in Ianuarie nu le vei urma daca nu iti place directia pe care ti-o arata. Berbec ianuarie Horoscop 2019 Ianuarie va fi o luna fructuoasa pentru Berbec. Trebuie…

- Agentia spatiala chineza a intrat pe ultima suta de metri inainte de lansarea, prevazuta vineri, 7 decembrie, a misiunii robotice Chang'e 4 de aselenizare pe fata nevazuta a Lunii, prima misiune de aselenizare in emisfera selenara pe care nu o putem vedea niciodata de pe Pamant, conform unui…

- BERBEC Ziua de astazi este favorabila in toate, mai putin in domeniul sentimental. Niciun obstacol in perspectiva, negociaza, cauta aliante si accepta, daca nu se poate altfel, mici compromisuri. O posibila intalnire importanta la mijlocul zilei, la pranz, te poate face sa iti freci mainile de multumire.…

- Zodiac CHINEZESC 2019: Pe 4 februarie 2019 se incheie anul Cainelui de Pamant. Din data de 5 februarie 2019 pana pe 25 ianuarie 2020 este randul Mistrețului de Pamant sa ne influențeze.Avem destule motive sa ne bucuram, fiindca, se știe, in fiecare an chinezesc trasaturile definitorii ale…

- Avem destule motive sa ne bucuram, fiindca, se stie, in fiecare an chinezesc trasaturile definitorii ale zodiei dominante sunt cele care ne ghideaza, iar Mistretul de Pamant este nu foarte greu de multumit, dimpotriva, indulgent, prietenos, se bucura din plin de viata. Traieste clipa si nu are regrete.…