- O copila de 11 ani a fost rapita și violata de un barbat de 26 de ani. Juan Leon-Gomez a rapit-o de pe strazile din Massillon, Ohio, spun polițiștii. Mai grav e ca fata, deși are doar 11...

- Semafoarele inteligente din Alba Iulia s-au defectat din nou! De data aceasta semaforul pietonal de la intrare pe strada Cloșca a ramas blocat pe culoarea roșie. Semafoarele pietonale de pe strada Cloșca, in apropiere de Liceul Militar, s-au blocat marți in jurul amiezei, pe culoarea roșie, punandu-i…

- Maddison Sherwood, o fetița din Anglia traiește de 2 ani intr-un scaun cu rotile. Din cauza unor dizabilitați pe care le are la nivelul mușchilor, fetița nu se poate deplasa singura. Mai mult, nici nu poate respira singura, din cauza condiției sale medicale care ii afecteaza și respirația.

- ULTIMA ORA: In urma cu cateva momente, o minora de 13 ani a fost accidentata grav de o mașina in fața magazinului Berlin din zona Gradinii Publice, pe strada Republicii. Aparent, fetița a traversat neregulamentar strada, fiind luata in plin de o Dacie Logan cu numar de Vaslui și azvarlita pe…

- O crima oribila a zguduit municipiul Baia Mare marti, 9 aprilie. Un barbat de pe strada Castanilor a murit din cauza unei bucati de pamant. Victima avea 62 de ani si era in conflict mai demult cu presupusul criminal, un vecin, din cauza unei alei. Cei doi ajunsesera chiar in instanta. Vecinii declara…

- Profesorii devin titulari pe post, adica angajați pe perioada nedeterminata (cu 18 ore pe saptamana – norma intreaga), atunci cand iau examenul de Titularizare și exista și posturi pentru materia pe care o predau și iau notele cele mai mari dintre cei care concureaza. Mai trebuie sa aiba…

- Primarul Buzaului a initiat pentru sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal din luna aprilie proiectul de hotarare cu caracter normativ privind schimbarea denumirilor unor strazi din municipiul Buzau cu numele unor generali ai armatei romane, de origine buzoiana, remarcați in cele doua Razboaie…

- O fetița de 11 ani a devenit mama, dupa ce medicii au amanat prea mult sa ii faca un avort. Fetița din Argentina a nascut prin cezariana. Potrivit BBC, copila a fost violata de partenerul de viața al bunicii ei, un birbat de 65 de ani. Tot ea a fost cea care a cerut și avortul. Procedura a fost intarziata…